Ngày 2/10/2025, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) được vinh danh Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 ở hạng mục Thương hiệu mạnh - Phát triển bền vững 2025 tại lễ công bố và trao giải do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức.

Đây là giải thưởng thường niên tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong, có đóng góp nổi bật cho nền kinh tế với năm tiêu chí: tăng trưởng, uy tín thương hiệu, trách nhiệm xã hội, đổi mới sáng tạo và năng lực hội nhập quốc tế.

Ông Phạm Ngọc Quân - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) chia sẻ: “Danh hiệu Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 là kết quả của những nỗ lực bền bỉ của tập thể BSH trong hành trình nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và không ngừng đổi mới. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hợp tác quốc tế và khẳng định vai trò là người đồng hành tin cậy, luôn bảo vệ quyền lợi khách hàng và đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng”.

BSH được vinh danh Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025

Tăng trưởng ổn định

Theo báo cáo của BSH, năm 2024, doanh thu phí bảo hiểm gốc của BSH đạt 3.248,5 tỷ đồng, tăng 6,1% so với năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.577 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

BSH khẳng định uy tín thương hiệu thông qua dịch vụ bồi thường nhanh chóng, minh bạch, với đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp và mạng lưới 54 đơn vị thành viên trên toàn quốc. Nhờ những nỗ lực bền bỉ, doanh nghiệp nhiều năm liền giữ vững vị thế trong Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam (Vietnam Report).

Công ty cũng giành được hàng loạt giải thưởng danh giá, như: Top 100 Sao vàng đất Việt (2021, 2024), Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2023 (VNR), Doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2023 (Enterprise Asia), cùng các danh hiệu như Top 100 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2021, Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2020.

Lan tỏa giá trị bền vững

Bảo hiểm BSH luôn coi trọng trách nhiệm xã hội, xem đây là một phần không thể tách rời trong triết lý phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2024–2025, BSH đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực, hướng tới những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Nổi bật là chương trình “Mùa xuân cho em 2025” và hoạt động ủng hộ Quỹ vì biển đảo Việt Nam 2024. BSH phối hợp cùng Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki triển khai học bổng DB Global Dream Leader với tổng giá trị khoảng 7 tỷ đồng, nhằm khích lệ tinh thần hiếu học và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trẻ. BSH đã trao 265 triệu đồng cho học sinh bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông và hỏa hoạn tại Phú Thọ và Hải Dương, góp phần giúp các em vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập.

Ngoài ra, BSH còn đồng hành cùng thế hệ Gen Z thông qua chương trình “Sinh viên Kinh doanh số”, trang bị kỹ năng quản trị tài chính, quản trị rủi ro và trải nghiệm thực tiễn, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ vững vàng cho tương lai.

Không ngừng đổi mới

BSH không ngừng đổi mới, liên tục mở rộng và đa dạng hóa danh mục sản phẩm mang đến giải pháp bảo vệ toàn diện cho cả cá nhân và doanh nghiệp: bảo hiểm xe cơ giới, tài sản, kỹ thuật, hàng hải, sức khỏe và trách nhiệm nghề nghiệp.

Doanh nghiệp đã số hóa phần lớn giấy chứng nhận, quy tắc, chứng từ bồi thường và thanh toán, xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu đám mây an toàn, chuẩn hóa quy trình quản trị dữ liệu. Đồng thời ứng dụng OCR, AI/ML và Blockchain giúp tối ưu hóa bồi thường, chăm sóc khách hàng và quản lý kênh phân phối.

Ở bình diện quốc tế, BSH hiện diện tại Lào thông qua Công ty TNHH Bảo hiểm Champa và tăng cường hợp tác với các đối tác tái bảo hiểm hàng đầu như R+V Versicherung (Đức), Arundo Re (Pháp) và China Re (Trung Quốc)...Những hợp tác này giúp BSH tiếp cận chuẩn mực quản trị rủi ro tiên tiến, đồng thời nâng cao vị thế trên thị trường khu vực.

Danh hiệu Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 không chỉ là sự ghi nhận nền tảng tài chính vững chắc, công nghệ hiện đại và năng lực quản trị tiên tiến BSH đang xây dựng, mà còn khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, mang đến dịch vụ bảo hiểm an toàn, minh bạch, tiện lợi cho khách hàng, đồng thời tạo ra những giá trị bền vững, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Lệ Thanh