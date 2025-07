Á hậu 3 Mỹ Anh tham dự Miss Earth 2025 thay vì Trâm Anh, Thiên Hương

Ông Phạm Duy Khánh, Trưởng ban tổ chức Miss Earth Vietnam cho biết Trịnh Mỹ Anh (Á hậu 3) sẽ là đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2025 thay vì Ngô Thị Trâm Anh (Hoa hậu), Bùi Lý Thiên Hương (Á hậu 1) như nhiều người kỳ vọng.

Theo ông Khánh, việc lựa chọn Mỹ Anh không chỉ vì cô là gương mặt trẻ mà còn bởi sự thông minh, tinh thần cầu tiến và thể hiện tốt các phần thi.

Đối với Trâm Anh, ông Khánh nhận định cô là gương mặt mới cần thêm nhiều thời gian hoàn thiện bản thân. Về Thiên Hương, ông Khánh khẳng định hành trình của Thiên Hương đến với Miss Earth Vietnam 2025 ở vị trí á hậu 1 là xứng đáng. Ban tổ chức cam kết trong năm 2026, Thiên Hương sẽ đến với một cuộc thi quốc tế.

Từ trái qua: Trịnh Mỹ Anh, Ngô Thị Trâm Anh, Bùi Lý Thiên Hương, Phan Trần Linh Đan.

Khi được hỏi về cảm xúc, Mỹ Anh chia sẻ: "Thực sự, khi biết mình đại diện Việt Nam thi Miss Earth 2025, tôi bất ngờ và hơi sợ hãi một chút. Tôi còn trẻ và lần đầu thi quốc tế. Tôi biết chỉ có thời gian rất ngắn, mặc dù đã có chút tiếng Anh và vài kỹ năng khá tốt nhưng chắc chắn tôi sẽ phải trau dồi lại từ đầu".

Trịnh Mỹ Anh trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh:

Giải đáp tranh cãi về kết quả và quy trình chấm thi

Đối với những nghi vấn về can thiệp kết quả và "mua bán giải" ở Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025, ông Phạm Duy Khánh khẳng định: "Nếu tôi là người can thiệp được kết quả, tôi sẽ chọn Bùi Lý Thiên Hương. Đó là điều tôi muốn nhất. Kết quả điểm từ đầu đến cuối là do ban giám khảo chung kết quyết định".

Ông Khánh giải thích thêm: "Giám khảo ở Việt Nam lựa chọn đều có những ý kiến khác nhau. Trách nhiệm ở đây chúng ta phải lựa chọn cô gái phù hợp với văn hóa, bản sắc và con người Việt Nam. Tôi chỉ can thiệp việc ai sẽ là người đi thi quốc tế".

Á hậu Trịnh Mỹ Anh và Hoa hậu Trái đất Việt Nam Ngô Thị Trâm Anh.

Về nghi vấn thí sinh biết trước câu hỏi ứng xử, ông Khánh giải thích: "Trong mọi cuộc thi ở Việt Nam, các thí sinh đều có bộ câu hỏi được học hết. Top 5 nào cũng sẽ có bộ câu hỏi 5-10 câu tùy theo cuộc thi. Nếu thực sự thuộc lòng, Trâm Anh sẽ làm tốt hơn. Các bạn tự trả lời theo cách của mình còn truyền tải sao trên sân khấu đó là chuyện khác".

Ông Khánh cũng thừa nhận có vấn đề về makeup của Trâm Anh trong đêm chung kết: "Bạn hơi liều nên làm thay đổi cả khuôn mặt và gương mặt, khiến bạn bị giảm sút về hình ảnh".

Về những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, ông Khánh chia sẻ: "Không bao giờ một cuộc thi làm hài lòng tất cả khán giả, miễn sao mọi thứ hợp lý. Mình phải thấy hợp lý đầu tiên rồi mới đến khán giả vì người cuối cùng chịu trách nhiệm là mình chứ không phải khán giả".

Phản ứng của Top 4 về kết quả chung kết

Hoa hậu Ngô Thị Trâm Anh thừa nhận có đọc nhiều bình luận tiêu cực sau đêm đăng quang nhưng xem điều đó để hoàn thiện bản thân hơn. Trâm Anh chia sẻ: "Với một tháng đồng hành cùng cuộc thi, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đạt được ngôi vị cao nhất. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là lúc đăng quang, khi chạm được đến vương miện, tôi thực sự rất hồi hộp".

Á hậu 1 Bùi Lý Thiên Hương bày tỏ: "Nếu nói không tiếc là nói dối. Ai đến bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào cũng luôn mong muốn được giải nhất. Nhưng tất cả mọi thứ đều có sắp đặt phù hợp nhất và tôi cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đã nỗ lực".

Ông Khánh chia sẻ: "Không phải cô gái nào đăng quang xong cũng có suy nghĩ là phải đi quốc tế. Chúng ta đều có cơ hội phát triển khác nhau. Với Linh Đan, bạn muốn làm theo con đường diễn viên chuyên nghiệp và chúng tôi luôn ủng hộ."

Về những lo ngại Mỹ Anh chưa có nhiều kinh nghiệm, ông Khánh cam kết: "Từ nay cho đến tháng 10-11, công ty có đủ kinh nghiệm để đào tạo, phát triển hình ảnh cho đại diện đi thi quốc tế. Đến tháng 11, Mỹ Anh sẽ là phiên bản tốt nhất của chính mình".

Ảnh, video: HM