LỜI TOÀ SOẠN Làm báo hình là công việc nhiều áp lực, đặc biệt với phụ nữ, khi họ phải gánh trên vai trọng trách làm vợ, làm mẹ nhưng được đối xử bình đẳng như nam giới trong công việc. Với những người đẹp làm báo, áp lực còn tăng lên nhiều lần, khi họ phải chứng minh năng lực và vượt qua định kiến khắt khe về giới người đẹp thường bị coi là bình hoa di động trên sóng. Dịp 21/6, VietNamNet triển khai loạt bài về các người đẹp tài năng đã khẳng định được tên tuổi của mình trên sóng quốc gia với những câu chuyện về nghề, về cuộc sống sau ống kính lần đầu được chia sẻ.

Nghề chọn người

- Gần 1 thập kỷ từ cô cử nhân Kinh tế đối ngoại Ngoại thương "rẽ ngang" vào VTV24 đến giờ đã có những trưởng thành nhất định. Điều gì ở nghề báo hình đã giữ chân một người vốn được đào tạo để làm kinh tế như Điệp Anh?

Tôi bắt đầu làm biên tập viên tại VTV24 vào tháng 5/2018 - khi đó chưa hề được đào tạo chính quy về báo chí truyền hình cũng chưa từng thử sức với lĩnh vực này. Học Ngoại thương, tôi từng xác định sẽ làm công việc liên quan đến tài chính kinh tế. Thế nên đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn nghĩ VTV đến với mình như một cái duyên - đây thực sự là câu chuyện nghề chọn người.

Điều giữ chân tôi với nghề không phải là một bản tin mà là một phóng sự - đêm Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Tôi được cử đi ghi nhận không khí ăn mừng quanh khu vực Bờ Hồ. Để có góc quay đẹp giữa rừng cờ đỏ sao vàng, anh quay phim và tôi leo lên thùng xe bán tải của một cổ động viên tốt bụng.

Tôi tác nghiệp từ chiều tối đến gần 2-3h sáng, về đài dựng hậu kỳ liên tục, gần 48 giờ không ngủ. Nhưng đêm đó tôi đã rơi nước mắt khi đứng giữa biển người ăn mừng. Và sau phóng sự đó, Giám đốc Trung tâm VTV24 Lê Quang Minh khi đó nhắn tin: "Phóng sự bóng đá cũng hay nhỉ". Với một phóng viên mới, một lời khen trực tiếp từ lãnh đạo có sức mạnh rất lớn.

Từ cử nhân Ngoại thương đến BTV truyền hình, Điệp Anh nói VTV đến với mình như một cái duyên.

- Vào Đài khi vừa tốt nghiệp và là BTV trẻ nhất VTV24, chị từng kể có lúc nghĩ từ bỏ vì thấy mình không hợp với truyền hình. Khoảnh khắc nào khiến chị quyết định ở lại? Và chị từng nói "áp lực là động lực" nhưng lằn ranh giữa động lực và áp lực bào mòn với một BTV trẻ nằm ở đâu?

Có những thời điểm tôi muốn bỏ cuộc. Tin tức liên tục không ngừng nghỉ, với người chưa được đào tạo chính quy, áp lực đó rất lớn. Nhưng tôi nhớ rất rõ, đúng vào lúc muốn bỏ cuộc nhất, anh Lê Quang Minh đã nhìn ra điều gì đó ở tôi và động viên ở lại.

Tôi luôn khẳng định mình làm việc tốt nhất ở cường độ cao và áp lực lớn. Quan điểm của tôi là áp lực tạo kim cương. Lằn ranh nằm ở chỗ khi bạn thực sự đam mê và coi công việc là cuộc sống, bạn sẽ không cảm thấy nó bào mòn mà hạnh phúc mỗi khi hoàn thành tốt một việc. Nhưng tôi không cổ suý làm việc quá sức hay mất cân bằng. Ở mỗi giai đoạn sẽ có những ưu tiên khác nhau. Khi còn trẻ, cái bình công việc có thể lớn hơn cái bình cuộc sống cá nhân một chút. Nhưng khi lập gia đình, hai cái bình đó cần cân bằng lại.

- Ít khán giả biết BTV tài chính sắc sảo từng là Á khôi 1 "Duyên dáng Ngoại thương 2015" và Chủ tịch Hội Sinh viên trường. Những năm tháng làm "thủ lĩnh" sinh viên ấy là lợi thế hay định kiến chị phải vượt qua khi bước vào VTV24?

Tôi nghĩ đó là lợi thế nhiều hơn là định kiến. Những năm hoạt động tại Hội Sinh viên Ngoại thương đã cho tôi cơ hội rèn luyện đúng những kỹ năng phù hợp với nghề truyền hình: giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, tư duy khách quan và cả kỹ năng tổ chức sản xuất chương trình. Những thứ học từ thời sinh viên, đến khi vào nghề nó phát huy rất nhiều.

Không chỉ đọc tin, Điệp Anh luôn tự đặt mục tiêu trở thành người kể chuyện - biến những con số kinh tế khô khan thành câu chuyện trực quan, thậm chí mang cả đạo cụ lên trường quay để minh họa.

Chung một mái nhà, ngọn lửa không đổi

- Khi thông tin VTV24 dừng hoạt động và Chuyển động 24h khép lại sóng được công bố, chị đón nhận tin ấy trong tâm thế nào? Hiện tại chị về đơn vị nào và công việc có gì mới? Và ở thời điểm mạng xã hội đưa tin nhanh hơn cả nhà đài, chị có những lo lắng gì?

Tôi nghĩ mọi việc đều có 2 mặt, quan trọng là tâm thế đón nhận. Nếu nhìn việc tái cơ cấu như điều gì đó ảnh hưởng tiêu cực thì đang đón nhận nó với tâm thế không tốt. Nhưng nếu nhìn theo hướng khác - chúng tôi vẫn đang chung một mái nhà VTV - ở đâu cũng sẽ phát huy được thế mạnh của mình. Tại VTV có một câu nói: "One VTV" - chỉ có một VTV. Dù ở bất kỳ đơn vị nào, chúng tôi đều mang cùng một logo và một tình yêu VTV trong lòng.

Từ tháng 3/2025, Bản tin Tài chính kinh doanh đã về Ban Thời sự - nghĩa là tôi đang là biên tập viên, phóng viên của Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam. Đến tháng 6 vừa rồi, Chuyển động 24h cũng về với Ban Thời sự. Khi sang đây, guồng quay tin tức còn lớn hơn, còn liên tục hơn. Tôi được làm việc trong guồng quay của tin tức ở tất cả các lĩnh vực, không chỉ tài chính kinh tế.

Cuối năm 2025, tôi được giao thực hiện chương trình Dấu ấn 2025 và hiện đang là một trong những người dẫn chương trình Tin tức 20h - chương trình tin tức định dạng dọc đầu tiên của Ban Thời sự và của cả Đài Truyền hình Việt Nam.

Tôi không lo nhiều khi mạng xã hội đưa tin nhanh hơn. Thế mạnh của VTV không nằm ở tốc độ mà ở chiều sâu: những góc nhìn, phân tích, bình luận từ chuyên gia - đó là điều các nền tảng mạng xã hội khó thay thế. Và khi các nền tảng số ngày càng phát triển, thế mạnh này không mất đi mà còn được lan tỏa hơn.

Điệp Anh nhận bằng khen Nhà báo trẻ tiêu biểu do Đoàn Thanh niên Chính phủ trao tặng năm 2025.

- Thuở rời Hưng Yên lên Hà Nội, chị ở một mình trong phòng trọ nhỏ không đồ đạc, có lúc tủi thân. Bố mẹ ở quê đã nói gì khi con gái bỏ tấm bằng Ngoại thương danh giá để theo nghề truyền hình và tới giờ còn nhiều băn khoăn khi con gái chọn con đường vất vả này?

Bố mẹ ban đầu không nghĩ tôi sẽ theo nghề truyền hình nhưng vẫn luôn ủng hộ con đường tôi chọn. Đôi khi thấy con gái vất vả quá mà chưa nghĩ đến chuyện riêng, bố mẹ cũng khuyên tôi xem có nên chọn con đường nhàn hơn để còn nghĩ đến chuyện lập gia đình. Bố mẹ luôn đặt ra những câu hỏi như vậy.

Nhưng khi thấy tôi đang phát huy tốt tại VTV, được tin tưởng và giao thêm trọng trách mới, những băn khoăn đó của bố mẹ cũng tạm thời được đặt xuống. Vì bố mẹ hiểu tính tôi, dù ở VTV hay không, con gái họ vẫn sẽ làm việc nghiêm túc và hết mình với bất kỳ công việc nào mình chọn.

BTV Điệp Anh tên thật là Phạm Thị Điệp Anh, sinh ngày 10/11/1996 tại Hưng Yên. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương, sau đó hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA Andrews (Hoa Kỳ).

Điệp Anh gắn bó chủ yếu với các chương trình kinh tế - thời sự. Cô tham gia thực hiện chuỗi chương trình Tạp chí kinh tế cuối năm phát sóng dịp Tết Âm lịch, Net Zero (VTV24), Dấu ấn 2025 của Ban Thời sự.

Cô là Gương mặt trẻ triển vọng VTV24 năm 2019. Năm 2023, Điệp Anh nhận bằng khen của cả Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đến năm 2025, cô tiếp tục được vinh danh Nhà báo trẻ tiêu biểu do Đoàn Thanh niên Chính phủ trao tặng và nhận bằng khen của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

BTV Điệp Anh trong chương trình "Dấu ấn 2025":

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Ảnh: NVCC, video: VTV