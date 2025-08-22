Kể từ năm 1996, đều đặn mỗi năm, VTV tổ chức cầu truyền hình trực tiếp vào đêm giao thừa để đón chào năm mới. Từ hai điểm cầu ban đầu, chương trình đã mở rộng trải khắp ba miền Bắc - Trung - Nam, phản ánh không khí đêm giao thừa ở mọi miền tổ quốc.

Điểm nhấn thú vị trong series Ký ức VTV mới lên sóng về chủ đề Cầu truyền hình đêm Giao thừa là những hình ảnh thời trẻ của các BTV được yêu mến như Quang Minh, Hoài Anh, Thanh Lâm và MC Thảo Vân. Đặc biệt, hình ảnh BTV Quang Minh thời còn trẻ khi tham gia dẫn chương trình gợi nhớ về thời kỳ anh là gương mặt rất được yêu thích của truyền hình Việt Nam. Năm 2021, anh nghỉ công tác tại VTV và chuyển sang đơn vị mới.

Hình ảnh các BTV kỳ cựu nổi tiếng trên sóng giao thừa của VTV.

MC Thảo Vân chia sẻ cảm xúc khi làm trực tiếp chương trình đêm giao thừa tại bệnh viện là cực kỳ đặc biệt khi mọi người cùng theo dõi, sẵn sàng đón một em bé ra đời vào lúc 0h01 của ngày đầu tiên năm mới.

Năm 1997 cũng đánh dấu khoảnh khắc lịch sử khi đội tuyển bóng đá Việt Nam giành Huy chương Đồng Tiger Cup. Các thành viên đội tuyển cùng HLV Weigang hội ngộ trên sóng truyền hình tại ba điểm cầu Hà Nội, TPHCM và Cần Thơ.

Danh thủ Hồng Sơn hồi tưởng: "Cảm thấy run vì hồi đó các cầu thủ ít được tiếp xúc truyền hình. Khi lên truyền hình, dù là Trần Công Minh, Hoàng Bửu hay Hồng Sơn đều rất lo. Không biết gặp MC sẽ như thế nào mà lại là truyền hình trực tiếp nữa".

Danh thủ Hồng Sơn.

Cầu truyền hình giao thừa không chỉ là chương trình giải trí mà còn mang ý nghĩa kết nối gia đình sâu sắc, thiêng liêng khi nhiều con em ở xa, qua cầu truyền hình được nhớ về đất nước.

Qua từng năm, chương trình liên tục đổi mới nhưng vẫn giữ được tinh thần truyền thống. Từ việc đón những em bé đầu tiên chào đời trong năm mới, đến việc kết nối các gia đình từ khắp mọi miền. Những điểm cầu đặc biệt như bệnh viện, biên giới, hải đảo tạo nên câu chuyện riêng cho mỗi năm, giúp khán giả cảm nhận được nhịp đập của cả đất nước.

Gần 30 năm qua, cầu truyền hình giao thừa thay đổi về hình thức nhưng vẫn giữ được bản chất: trang trọng, vui tươi và đầy cảm xúc. Ngắm pháo hoa khắp đất nước, lắng nghe lời chúc của Chủ tịch nước trên sóng VTV trở thành cách hàng triệu gia đình Việt lựa chọn để bắt đầu năm mới.

Hình ảnh các BTV nổi tiếng trên sóng VTV dịp giao thừa: