Sinh năm 1980, Hoài Anh là nữ BTV giọng miền Nam đầu tiên được giao trọng trách giữ sóng bản tin Thời sự 19h của VTV. Với chất giọng truyền cảm, ngọt ngào cùng ngoại hình duyên dáng, Hoài Anh đã trở thành "biểu tượng" được khán giả yêu mến suốt gần 20 năm gắn bó với VTV.

Hoài Anh tốt nghiệp ngành Đông phương học (chuyên ngành Nhật Bản) tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM năm 2002. Cô bén duyên với VTV từ năm 2007 khi VTV9 ra đời, sau đó được điều động ra Hà Nội năm 2008 để tham gia dẫn Thời sự 19h.

Hiện tại, Hoài Anh công tác tại Ban Văn nghệ Đài THVN. Nữ BTV 45 tuổi vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ bên chồng và con gái Kỳ Uyên.

BTV Hoài Anh xúc động nhớ về bản tin Thời sự 19h:

Sinh năm 1992, Xuân Anh là gương mặt quen thuộc của bản tin Dự báo thời tiết trên VTV trong nhiều năm qua. Với nụ cười tươi tắn, ngoại hình xinh đẹp và lối dẫn chuyên nghiệp, cô được khán giả đặt biệt danh "Cô gái thời tiết".

Công tác tại VTV từ năm 2014, Xuân Anh đã trải qua hành trình đầy nỗ lực từ thực tập sinh đến khi lần đầu lên sóng VTV1 trong Cuộc sống thường ngày năm 2017. Cô từng tham gia nhiều cuộc thi và giành được các giải thưởng.

Không chỉ là người dẫn chương trình, Xuân Anh từng là vũ công chuyên nghiệp. Cô là thành viên vũ đoàn GlamourX, dancer của nhóm nhảy LYNT. Tại VTV, 9X nhiều lần tham gia các cuộc thi văn nghệ và luôn thu hút sự chú ý với các tiết mục nhảy hiện đại.

Xuân Anh kết hôn cuối năm 2021 với ông xã Ngọc Quỳnh và đã trở lại công việc sau khi sinh con vào tháng 5/2023. Nữ BTV chia sẻ chồng luôn là hậu phương vững chắc, động viên cô trong công việc và cuộc sống.

Sinh năm 1992, Quốc Anh từng là nam BTV trẻ nhất lên hình bản tin Thời sự 19h từ năm 2018. Sở hữu học vấn "khủng" với 2 bằng cử nhân Ngôn ngữ Trung và Ngôn ngữ Anh từ Đại học Hà Nội, Quốc Anh còn lấy bằng thạc sĩ. Anh nổi bật với khả năng sử dụng ngoại ngữ vượt trội, thường đảm nhận vai trò phiên dịch trong các buổi thuyết trình của chuyên gia quốc tế.

Ngoài công việc tại VTV với các chương trình như: Chào buổi sáng, Quốc gia số, Quốc Anh còn là giảng viên bộ môn Biên tập nội dung và Talkshow, đồng thời là CEO kiêm Founder của Quoc Anh Academy - học viện đào tạo kỹ năng MC chuyên nghiệp.

BTV Tiến Anh - "Soái ca thời sự" với học vị thạc sĩ

Nguyễn Tiến Anh là một trong những gương mặt nam BTV điển trai nhất của VTV. Tốt nghiệp THPT Chu Văn An, sau đó theo học Đại học Kinh tế Quốc dân và lấy bằng Thạc sĩ Kinh tế tại Anh, Tiến Anh từng thực tập tại Microsoft trước khi bén duyên với truyền hình.

Gia nhập VTV từ năm 2015, ban đầu anh công tác tại Ban Truyền hình Đối ngoại (VTV4), sau đó chuyển sang Ban Thời sự và được giao trọng trách dẫn Thời sự 19h từ năm 2019. Với giọng nói trầm ấm, lối dẫn nghiêm túc và ngoại hình sáng, Tiến Anh nhanh chóng chiếm được thiện cảm của khán giả.

Tháng 6/2025, BTV Tiến Anh chuyển sang vai trò phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Anh kết hôn từ năm 2019 và có một cậu con trai, sống kín tiếng về đời tư.

