Tối 16/10, BTV Phương Thảo - gương mặt quen thuộc với chất giọng miền Tây ngọt ngào trên các bản tin Thời sự của VTV - đăng tải dòng chia sẻ xúc động trên trang cá nhân: "Ngày làm việc cuối cùng với danh phận VTV9er. Tạm biệt hành trình gần 3 năm được trao nhiều yêu thương và cơ hội".

Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, BTV Phương Thảo sẽ chuyển công tác ra Hà Nội để gần gia đình. Đáng chú ý, cô vẫn tiếp tục làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), chứ không phải rời đài như nhiều người lầm tưởng.

BTV Phương Thảo sinh năm 1986 tại An Giang, từng theo học tại Đại học Cần Thơ. Cô đã có hơn 13 năm gắn bó với nghề truyền hình, trong đó 8 năm làm việc tại VTV Cần Thơ và 5 năm tại Ban Thời sự tại trụ sở chính VTV tại Hà Nội.

Với gương mặt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ cùng giọng nói truyền cảm, Phương Thảo nhanh chóng chiếm được thiện cảm của khán giả truyền hình.

BTV Phương Thảo. Ảnh: FBNV

Năm 2016, BTV Phương Thảo được điều động từ VTV Cần Thơ ra Hà Nội để dẫn bản tin Thời sự trên VTV1. Sau khi BTV Hoài Anh chuyển công tác sang Ban Văn nghệ, Phương Thảo chính thức đảm nhận vị trí dẫn bản tin Thời sự 19h - khung giờ vàng quan trọng nhất của VTV.

Do mang thai con thứ 2, cô tạm dừng công việc dẫn Thời sự 19h. Sau đó, BTV Phương Thảo chuyển công tác về VTV9 để thuận tiện cho việc chăm sóc gia đình nhỏ.

Tại VTV9, Phương Thảo tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn các bản tin thời sự hàng ngày và một số chuyên mục khác. Cô chia sẻ nhịp độ làm việc ở VTV9 dễ thở hơn so với VTV1, giúp cô cân bằng tốt hơn giữa công việc và gia đình.

Năm 2024, trong một lần chia sẻ, Phương Thảo tâm sự: "Trong năm 2023, điều luyến tiếc nhất của tôi là phải chia tay khán giả trên kênh sóng VTV1, chia tay chiếc ghế nóng của Bản tin Thời sự 19h mà mình luôn cố gắng phấn đấu để có thể ngồi vào. Tuy nhiên bù lại tôi có một thiên thần nhỏ đáng yêu, vẫn được gặp khán giả trên kênh sóng VTV dù ở vị trí khác".

Với quyết định chuyển công tác ra Hà Nội, BTV Phương Thảo sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để chăm sóc gia đình trong khi vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê với nghề truyền hình tại VTV. Nhiều đồng nghiệp và khán giả đã để lại lời chúc mừng và mong chờ sự trở lại của BTV Phương Thảo trên sóng truyền hình quốc gia.

BTV Phương Thảo dẫn Bản tin Thời sự 19h:

Minh Dũng

Video: VTV