Xúc động khi thấy ê-kíp tự tay lau sàn trước giờ lên sóng

- Một ngày làm việc của chị ở VTV24 diễn ra như thế nào? Công đoạn nào thử thách nhất trước giờ lên sóng 17h30?

Tôi thường có mặt ở cơ quan từ khá sớm, khoảng 7h sáng để chủ động sắp xếp công việc trong ngày. 8h là lúc các ê-kíp họp, cùng định hướng nội dung, lựa chọn chất liệu. Sau đó, tôi và bạn dẫn tính toán mạch chương trình, cách thể hiện, viết kịch bản và trao đổi với thư ký, đạo diễn, quay phim… để khi lên sóng, nội dung chuẩn chỉnh, hình thức cũng chỉn chu nhất có thể.

Ở Chuyển động 24h, người dẫn không chỉ lên hình mà gần như đứng vai trò tương đương tổ chức sản xuất. Vì vậy, ê-kíp người dẫn phải cùng nhau tính từ chất liệu phát sóng đến cách thể hiện, sao cho khán giả dễ tiếp nhận nhất.

Ví dụ như việc để phóng viên xuất hiện trên màn hình dọc hay sử dụng đồ họa ảo - tất cả đều nhằm kéo khán giả lại gần câu chuyện hơn. Có phóng sự về đường đi của rác vật liệu xây dựng, để thể hiện quy mô bãi rác khổng lồ ấy, ê-kíp đồ họa để tôi "đứng lọt thỏm" giữa bãi rác. Khi đó, không cần nói nhiều, người xem cũng cảm nhận được rác đang nhấn chìm đất đai, sông hồ như thế nào.

Thử thách lớn nhất là kết nối những chất liệu rất khác nhau thành một mạch chảy liền mạch. Áp lực không chỉ là lên hình mà là giữ cho mạch nội dung "chạy". Nếu mạch gãy, người xem sẽ rời đi. Truyền hình là sản phẩm của tập thể nên người dẫn phải làm sao để tất cả cùng hiểu rõ ý tưởng, thông điệp, để chương trình lên sóng được trọn vẹn.

BTV Thu Hương của "Chuyển động 24h".

- Format mới cho phép BTV thể hiện góc nhìn cá nhân nhiều hơn. Theo chị, điều này là cơ hội hay áp lực?

Phiên bản mới của Chuyển động 24h không chỉ là đưa tin mà là kể những mạch câu chuyện xuyên suốt, để khán giả muốn ở lại xem tiếp câu chuyện sau. Cách mở đầu khác, cách kết thúc cũng khác - chúng tôi muốn sau 30 phút, người xem nhớ lại được một điều gì đó, chứ không chỉ là các câu chuyện, nội dung thông tin rời rạc.

Tôi vẫn nhớ rõ đêm 31/12. Lúc 10 giờ tối, trường quay gần như vẫn chưa thay đổi gì. Nhưng chỉ hơn nửa ngày sau, đúng 17h30 ngày 1/1, một diện mạo hoàn toàn mới lên sóng.

Trong khoảng thời gian rất ngắn ấy, từ những gì có sẵn, ê-kíp đã cố gắng tạo nên những điểm nhấn mới tại trường quay. Có một khoảnh khắc khiến tôi thực sự xúc động. Từ phòng máy nhìn qua màn hình, tôi thấy các anh em đạo diễn, quay phim đi đi lại lại trong trường quay để tìm góc máy mới. Thậm chí có người tự tay lau sàn trường quay vì không còn nhiều thời gian chuẩn bị.

Không ai yêu cầu họ làm điều đó. Chỉ có thể là trách nhiệm với nghề, sự tận tâm với công việc và sự tôn trọng khán giả, người ta mới sẵn sàng cúi xuống làm những việc nhỏ như vậy để chương trình lên sóng được trọn vẹn.

Đặc biệt là bộ phận đồ họa - áp lực rất lớn, có những ngày chỉ vài tiếng trước giờ lên sóng mới bắt tay vào lên ý tưởng thiết kế ảnh xuyên suốt để mỗi ngày đều mang đến cho khán giả một cảm xúc khác. Bản thân tôi là người trong ê-kíp sản xuất mà mỗi ngày vẫn háo hức ngóng hôm nay LED lên sóng như thế nào? (cười)

BTV Thu Hương đời thường.

- Ngoài "Chuyển động 24h", chị còn tham gia những chương trình nào khác?

Tôi vẫn tham gia nhiều chương trình khác trên sóng truyền hình và nền tảng số, như Landshow - Lăng kính nhà đất, Việt Nam và các chỉ số, cùng nhiều chuyên mục khác. Mong rằng mỗi chương trình đều là tâm huyết của cả ê-kíp và được khán giả đón nhận.

Khán giả chỉ thấy khoảnh khắc chúng tôi xuất hiện trên sóng, còn phía sau là rất nhiều công việc khác. Chúng tôi vẫn thường xuyên làm tin, bài về các vấn đề xã hội, kinh tế, văn hóa. Với người làm tin tức, sự nhạy bén không đến từ cảm tính mà từ một thói quen nghề nghiệp: luôn theo dõi sát dòng chảy đời sống, cập nhật liên tục để không bỏ lỡ những vấn đề được quan tâm.

Một ngày tôi làm nhiều việc, phải sắp xếp thời gian chặt để kịp deadline - không khéo là "sếp nhắc" ngay (cười). Công việc nhiều đến mức có cảm giác một tuần trôi qua rất nhanh vì guồng quay cuốn mình đi.

Hai con gái hướng nội, con lớn thích làm MC giống mẹ

- Giữa áp lực công việc, chị giữ năng lượng tích cực bằng cách nào?

Dù bận, tôi vẫn cố gắng không bỏ việc chăm sóc bản thân: dưỡng da trước khi ngủ, hạn chế thức khuya, tập gym ít nhất 2 buổi/tuần, đều đặn đi spa. Đó là khoảng thời gian tôi dành riêng cho mình, không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ đến việc khỏe và đẹp hơn. Quan trọng nhất vẫn là giữ suy nghĩ tích cực, thái độ vui vẻ với mọi người xung quanh. Làm việc trong môi trường ai cũng say mê công việc khiến tôi thấy sự bận rộn cũng là một niềm may mắn.

- Chị cân bằng công việc và gia đình ra sao?

Tôi may mắn chọn được nhà gần cơ quan để tiện xoay xở. Buổi tối luôn dành thời gian trò chuyện với các con trước khi ngủ, buổi sáng cố gắng dậy sớm để tiễn con đi học. Tôi muốn các con nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ độc lập, yêu nghề nhưng vẫn trân trọng và luôn chăm sóc gia đình.

- Tính cách và nét nổi bật của hai con gái của chị là gì?

Bé lớn cũng khá thích làm MC giống mẹ và đã có vài dịp dẫn chương trình. Con chững chạc và chỉn chu. Bé nhỏ có đam mê với vẽ tranh và giờ con có thêm niềm vui mới với môn xiếc nghệ thuật. Cơ bản 2 bé hướng nội, không hướng ngoại giống mẹ. (cười) Tôi may mắn vì các con đều ngoan, có ý thức trong học tập và cuộc sống nên mẹ có thể yên tâm làm việc.

BTV Thu Hương quan niệm giữ năng lượng tích cực bằng việc suy nghĩ tích cực, thái độ vui vẻ với mọi người xung quanh.

- Chị giữ sự riêng tư cho gia đình như thế nào khi là người được khán giả biết đến?

Thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người của công chúng mà chỉ là một người dẫn chương trình quen thuộc, may mắn được khán giả nhớ đến. Cuộc sống riêng tư của tôi cũng khá bình thường, không được chú ý nhiều đâu. Nếu có, chỉ là ai đó nhận ra rồi chào hỏi, chụp chung một bức ảnh.

Việc chia sẻ trên mạng xã hội cũng có mặt tích cực để người thân, bạn bè ở xa có thể cập nhật cuộc sống. Nhưng tôi không chia sẻ nhiều vì muốn giữ gia đình là một điều gì đó riêng tư và cũng không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của các con. Khi các con lớn, các con sẽ tự quyết định việc chia sẻ của cuộc sống của mình. Nên trên mạng xã hội, tôi chỉ chia sẻ về mình thôi, còn có người khác là phải xin phép nếu người ấy đồng ý thì mới đăng.

- Sau nhiều năm gắn bó, động lực làm nghề của chị có thay đổi?

Nếu khi còn trẻ là sự háo hức, bây giờ là sự gắn bó và chín chắn hơn với nghề. Công việc này luôn mới, luôn có thách thức, buộc mình phải liên tục chinh phục. Chính điều đó tạo nên sức hấp dẫn để tôi tiếp tục cống hiến.

BTV Thu Hương trên sóng Chuyển động 24h ngày 18/1/2026:

Ảnh: NVCC, video: VTV