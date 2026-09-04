Ngày 4/9, MC Mạnh Khang bảo vệ đề án thạc sĩ quản lý văn hoá tại Đại học Văn hoá Hà Nội. Anh chọn đề tài "Xây dựng thương hiệu dệt thổ cẩm của người M'Nông tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh hiện nay" và mời hàng loạt MC, hoa hậu, diễn viên nổi tiếng đến trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Minh Hạnh và nghệ nhân H'Kim Hoa Bya.

MC Mạnh Khang trong lễ bảo vệ sáng nay.

Góp mặt trong ngày vui của MC Mạnh Khang có NSƯT đàn nhị Thùy Anh, á hậu kiêm BTV Thuỵ Vân, diễn viên Quách Thu Phương, hoa hậu Ngọc Hân, diễn viên Tú Oanh, MC BTV Hoài Anh, diễn viên Anh Thơ, BTV Thuỳ Linh, diễn viên Thục Anh, hoa hậu Đông Nam Á Vũ Quỳnh Trang, MC Ngô Mai Phương. Các MC truyền hình hay diễn viên đã quá quen thuộc trước ống kính máy quay nhưng lại vô cùng dễ thương khi làm người mẫu trình diễn trong buổi bảo vệ đề án thạc sĩ quản lý văn hoá của MC Mạnh Khang.

BTV Hoài Anh

MC Mạnh Khang chia sẻ với phóng viên VietNamNet: "Tôi bắt đầu đề án này từ một câu hỏi tưởng đơn giản: Vì sao một tấm thổ cẩm đẹp đến thế, mất cả tháng trời để dệt mà người làm ra nó lại không sống được bằng nghề? Câu hỏi ấy đến với tôi ở Đắk Lắk sau nhiều năm được đồng hành cùng nhà thiết kế Minh Hạnh trong các chương trình văn hoá - thời trang tại đây.

Đứng sau cánh gà, nhìn hoa văn M'Nông đi qua sàn diễn, tôi hiểu ra một điều: cái đẹp này không cần ai bênh vực. Nó chỉ cần được đặt đúng chỗ. Từ đó tôi quyết định biến câu hỏi thành một đề án thạc sĩ tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội mang tên Xây dựng thương hiệu dệt thổ cẩm của người M'Nông tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh hiện nay".

BTV Thuỵ Vân

Diễn viên Quách Thu Phương, Thục Anh.

MC Thuỳ Linh.

Mạnh Khang cho biết bảo tồn không phải là đóng băng quá khứ mà là giúp di sản tìm được chỗ đứng tự nhiên trong cuộc sống hiện tại. Ở Đắk Lắk, nghệ nhân H'Kim Hoa Byă là người mở cho anh cánh cửa vào buôn làng, người dành nhiều đam mê, công sức khôi phục hoạ tiết truyền thống, đặc sắc của người M'Nông tại tỉnh Đắk Lắk.

Hoa hậu Ngọc Hân, diễn viên Tú Oanh.

"Nghệ nhân H'Kim Hoa Byă mất 6 tháng chỉ để tìm được người còn nhớ hoa văn cổ. Bà đưa tơ tằm vào khung dệt; sợi mảnh quá dễ đứt, phải se ba sợi làm một mới đủ bền. Còn nhà thiết kế Minh Hạnh dạy tôi một điều mà sách vở không dạy: hoa văn cổ không cần được làm mới. Nó chỉ cần một chất liệu mà người hôm nay có thể mặc mỗi ngày. Điều tôi mong không phải là một bản đề án nằm trong thư viện. Tôi mong đến ngày thổ cẩm M'Nông có một nhãn hiệu chứng nhận mang tên chính nó và người nghệ nhân bên khung cửi biết rằng công việc này nuôi sống được bản thân và gia đình", anh chia sẻ về đề án thạc sĩ của mình.

Dàn MC VTV, diễn viên, hoa hậu góp mặt trong lễ bảo vệ thạc sĩ của MC Mạnh Khang.

BTV Hoài Anh, hoa hậu Ngọc Hân... trình diễn trong lễ bảo vệ thạc sĩ của MC Mạnh Khang:

Bài, clip: Anh Phương

Ảnh: Vũ Toàn