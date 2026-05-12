Như Báo VietNamNet đã đưa tin, sau 2 ngày bỏ rơi cha tại một ngôi chùa ở Hải Phòng, hôm nay, người con gái ở Hà Nội đã đến chùa đón cha trở về.

Trước đó, khoảng 11h ngày 10/5, sư thầy Thích Quảng Văn, trụ trì chùa Đồng (thôn Hàm Hy, xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng) phát hiện một người đàn ông lớn tuổi nằm trong khuôn viên chùa cùng đồ đạc cá nhân và một mảnh giấy viết tay với nội dung: “Tôi có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cưu mang tôi. Tôi thành tâm xin cảm tạ nhà chùa”.

Mảnh giấy có ghi lời người con nhờ cậy nhà chùa chăm sóc cha.

Kiểm tra camera an ninh, sư thầy Thích Quảng Văn phát hiện một người đàn ông và một phụ nữ đi ô tô mang BKS 29F-058... đến trước cổng chùa Đồng. Người đàn ông cầm lái, còn người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau.

Sau khi dừng xe, người phụ nữ mở cửa, dìu một người đàn ông lớn tuổi xuống xe. Tuy nhiên, vừa bước xuống, người này loạng choạng ngã, mặt đập xuống đất. Cả hai sau đó đỡ ông dậy, đưa vào trong khuôn viên chùa rồi nhanh chóng rời đi.

Sự việc người con gái đưa cha đến chùa rồi bỏ rơi gây xôn xao dư luận những ngày qua

Trao đổi với PV Báo VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Lạc Phượng đã tiết lộ lý do người con bỏ rơi cha tại chùa. Cụ thể, người con gái để lại bức tâm thư trình bày hoàn cảnh gia đình.

“Theo bức tâm thư, gia đình người con gái có hoàn cảnh rất khó khăn, người cha 55 tuổi dù đang trong độ tuổi lao động nhưng không làm ăn gì mà chỉ hưởng thụ. Dù sức khỏe bình thường nhưng lại liên tục kêu ốm đau, cứ gặp người lạ là lại lao vào như kiểu ăn vạ, thần kinh không được ổn định.

Người cha goá vợ, chỉ có một người con gái đã lấy chồng, ông ở cùng vợ chồng con gái, cả gia đình đều phải đi thuê trọ.

Người con gái lại mắc bệnh hiểm nghèo, phải chạy thận khi vừa mới sinh con xong nên gần như kiệt quệ về kinh tế, không thể lo được cuộc sống cho người cha nên đành gửi cha vào chùa”- vị lãnh đạo xã kể.

Vẫn theo lãnh đạo UBND xã Lạc Phượng, sau khi vào chùa, người cha được thăm khám về y tế, sức khỏe ổn định.

Theo trụ trì chùa Đồng, sau khi bỏ lại người cha tại chùa vào ngày 10/5, đến tối cùng ngày, một phụ nữ liên hệ với nhà chùa cho biết là con gái của ông cụ, là người đã thuê taxi đưa người cha đến chùa. Sau khi về, người này thấy rất áy náy nên liên hệ lại với nhà chùa. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, ngày 12/5, người con đã đón cha trở về.