Ngày 12/5, trao đổi với PV VietNamNet, ông Vũ Duy Sỹ, Chủ tịch UBND xã Lạc Phượng (TP Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông lớn tuổi bị người thân thuê taxi đưa đến chùa rồi bỏ lại.

Trước đó, khoảng 11h ngày 10/5, sư thầy Thích Quảng Văn, trụ trì chùa Đồng (thôn Hàm Hy, xã Lạc Phượng) phát hiện một người đàn ông lớn tuổi nằm trong khuôn viên chùa cùng đồ đạc cá nhân và một mảnh giấy viết tay với nội dung: “Tôi có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cưu mang tôi. Tôi thành tâm xin cảm tạ nhà chùa”.

Camera giám sát tại chùa Đồng ghi nhận hình ảnh người đàn ông lớn tuổi được con gái thuê xe taxi đưa đến chùa rồi bỏ lại

Kiểm tra camera an ninh, sư thầy Thích Quảng Văn phát hiện một người đàn ông và một phụ nữ đi ô tô mang BKS 29F-058... đến trước cổng chùa Đồng. Người đàn ông cầm lái, còn người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau.

Sau khi dừng xe, người phụ nữ mở cửa, dìu một người đàn ông lớn tuổi xuống xe. Tuy nhiên, vừa bước xuống, người này loạng choạng ngã, mặt đập xuống đất. Cả hai sau đó đỡ ông dậy, đưa vào trong khuôn viên chùa rồi nhanh chóng rời đi.

Người đàn ông được sư trụ trì phát hiện nằm tại khuôn viên chùa cùng đồ đạc cá nhân và mảnh giấy viết tay

Theo lãnh đạo UBND xã Lạc Phượng, qua xác minh ban đầu, người đàn ông khoảng 55 tuổi, quê ở Hà Nội, được con gái thuê taxi đưa đến chùa rồi bỏ lại.

“Gia cảnh người con gái được cho là rất khó khăn, không có điều kiện chăm sóc bố nên mới đưa ông đến chùa. Hiện sức khỏe người đàn ông sau khi được thăm khám cơ bản ổn định. Nhà chùa, chính quyền địa phương và công an xã đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để có hướng giải quyết phù hợp”, ông Sỹ cho biết thêm.