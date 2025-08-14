Quyết định trên được Cơ quan Quản lý cung điện và văn hóa Đan Mạch công bố mới đây với lý do bức tượng này "không phù hợp với không gian cũng như giá trị di sản của pháo đài được xây từ năm 1910".

Ảnh: Ourway Tours

Ban đầu, bức tượng được đặt ở bến Langelinie, gần tác phẩm nổi tiếng Den lille Havfrue (Nàng tiên cá bé). Nhưng sau làn sóng phản ứng dữ dội từ công chúng, Den store Havfrue đã bị rời đến trước pháo đài Dragør vào năm 2018.

Các chuyên gia nghệ thuật và giới truyền thông đánh giá bức tượng 14 tấn có tỷ lệ cơ thể không cân đối, với phần ngực lớn quá mức, thiếu tính nghệ thuật và tinh tế.

Nhà phê bình nghệ thuật Mathias Kryger gọi đây là một tác phẩm "xấu xí và khiêu dâm". Trong khi, nhà báo Sorine Gotfredsen phê phán Den store Havfrue là sản phẩm "từ một giấc mơ nóng bỏng của đàn ông về phụ nữ".

"Đây là một bức tượng thô tục, thiếu thực tế và hoàn toàn không nên xuất hiện nơi công cộng”, bà Gotfredsen viết trên tờ Berlingske.

Peter Bech - "cha đẻ" của bức tượng đã lên tiếng bảo vệ tác phẩm và phản đối những nhận định tiêu cực. “Tượng có tỷ lệ hoàn toàn bình thường so với kích cỡ. Dĩ nhiên vòng một sẽ lớn nếu là một người phụ nữ lớn”, ông khẳng định.

Dù ông Bech cho biết nhiều du khách cũng như người dân Dragør vẫn rất yêu mến Den store Havfrue và cam kết hiến tặng bức tượng, song chính quyền địa phương và cơ quan văn hóa quốc gia kiên quyết không nhận món quà này.