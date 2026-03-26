Bùi Trường Linh bán sạch vé concert trong 12 phút

Bùi Trường Linh - ca sĩ kiêm nhạc sĩ sinh năm 1999, á quân và chủ nhân giải Anh trai tương lai tại Anh trai say hi mùa 2 - trở thành chủ đề nóng khi vé live concert Từng ngày vừa mở, các hạng ghế đã "cháy sạch" chỉ trong 12 phút

Bùi Trường Linh là nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất của mùa 2 tổ chức concert độc lập ngay sau chương trình, dự kiến diễn ra ngày 11/4 tại Nhà hát Hoà Bình, TPHCM.

Bùi Trường Linh

Lấy cảm hứng từ sự luân chuyển 4 mùa, Từng ngày được thiết kế như hành trình cảm xúc nhìn lại 10 năm làm nghề. Bùi Trường Linh lý giải với tệp khán giả phần lớn là học sinh, sinh viên nên anh chủ động yêu cầu ê-kíp giữ giá vừa phải. Anh nói thêm: "Mục đích của tôi làm show là để 'kiếm người hát bè', tức là lấp đầy ghế để được nghe khán giả hát cùng mình. Với tôi, không lỗ đã là hạnh phúc. Kiếm tiền, làm việc chăm chỉ tôi sẽ thực hiện ở nơi khác chứ không phải từ các bạn".

Hơn 1.000 người "truy lùng" Grey D khắp TPHCM

Cũng đang làm mưa làm gió những ngày này là Grey D với màn tái xuất sau gần 2 năm vắng bóng. Album đầu tay Ánh sáng màn đêm dự kiến phát hành ngày 29/3, mở màn bằng trò chơi tương tác ngoài đời thực mang tên GREY D đâu? - một dạng "map tìm kho báu" trải rộng khắp TPHCM. Chỉ trong 48h, hơn 1.000 tài khoản đăng ký tham gia, người về đích sớm nhất giành vé nghe album riêng cùng nam nghệ sĩ. Nhiều người cho biết đã đi bộ hàng chục ngàn bước mỗi ngày để khám phá thành phố theo cách hoàn toàn mới.

Grey D

