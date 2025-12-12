Nỗi niềm chưa từng về nhất

Trước thềm chung kết và trao giải Anh trai say hi 2025, "anh trai" buitruonglinh (Bùi Trường Linh) nằm trong nhóm thí sinh được bình chọn cao nhất. Với hình ảnh nghệ sĩ đa năng từ sáng tác, trình diễn, kinh nghiệm dẫn dắt đội xuyên suốt các vòng thi, loạt thành tích âm nhạc ấn tượng, anh được đông đảo khán giả kỳ vọng cho vị trí quán quân.

Dù được đánh giá cao, đến gần kết thúc chương trình, Bùi Trường Linh mới thổ lộ mong muốn "được ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào mình". MC Trấn Thành nhận xét, lẽ ra anh đã được yêu thương sớm hơn nếu dám thể hiện từ đầu.

Khi VietNamNet hỏi điều gì "kìm hãm", nam ca sĩ cho biết tập trung chứng minh bản thân thay vì thể hiện khao khát chiến thắng mà tới hiện tại mới dám bày tỏ. Đến với chặng cuối chương trình, anh chỉ mong khán giả sẽ nhìn thấy sự quyết tâm của mình.

Bùi Trường Linh cùng Negav, Vũ Cát Tường, Karik, B Ray là các 'anh trai' được kỳ vọng cho vị trí quán quân.

Tại chung kết 1, Bùi Trường Linh thổ lộ, dù có làm đội trưởng hay không, anh chưa từng về nhất ở Anh trai say hi. Giọng ca Dù cho mai về sau thừa nhận tiếc nuối nhưng không để bản thân bị dằn vặt. Anh ý thức rõ chương trình quy tụ nhiều "anh trai" tài giỏi, bản thân cần nỗ lực hơn để chinh phục khán giả.

Với anh, điều khó khăn nhất là hoàn thành giai điệu bài hát, chuẩn bị cho phần trình diễn trong thời gian rất ngắn, khi lịch trình của đồng đội khác nhau.

Bùi Trường Linh phủ nhận ý kiến anh coi trọng tinh thần tập thể hơn cả bản thân, khẳng định vẫn nghĩ cho chính mình khi thi đấu. Song, sau quá trình làm việc với các "anh trai", nam ca sĩ không muốn bất kỳ ai phải dừng chân, dù có chung đội với mình hay không.

"Mỗi lần phải chia tay các anh em, tôi thật sự không chịu nỗi. Rất khó khăn để kìm nén nước mắt", anh chia sẻ.

Bùi Trường Linh tại 'Anh trai say hi 2025'.

Bùi Trường Linh và cộng đồng fan.

Theo Bùi Trường Linh, mỗi người có định nghĩa khác nhau về thành công. Anh không phủ nhận phạm trù thành tích, con số, song điều khiến bản thân hạnh phúc nhất là khi khán giả cảm nhận được âm nhạc của mình.

Điều nam ca sĩ bất ngờ nhất là sự ủng hộ nhiệt tình, lượng phiếu bầu lớn từ cộng đồng fan của anh và khán giả. Thay vì áp lực, Bùi Trường Linh coi đây là động lực để cố gắng.

Tiết mục solo của Bùi Trường Linh:

"Đừng gọi ông già là được"

Tại Anh trai say hi 2025, Bùi Trường Linh được gắn với nhiều biệt danh: "hit-maker triệu view", "người cha già", "hung thần nhạc số"... Nam nghệ sĩ dí dỏm cho biết không đặt nặng vấn đề danh xưng, ngoại trừ những cái tên "quá già".

Bùi Trường Linh khẳng định tận hưởng mọi khoảnh khắc tại chương trình. Phút giây trọn vẹn nhất sẽ là đêm concert - thời khắc nhìn lại thành quả mà các "anh trai" đã cùng thực hiện.

Trước khi đóng cổng bình chọn, Bùi Trường Linh đứng thứ 2 về số phiếu, chỉ sau Negav.

Bùi Trường Linh là tác giả của loạt ca khúc hàng chục triệu lượt xem như Đường tôi chở em về, Yêu người có ước mơ, Dù cho mai về sau, Từng ngày yêu em, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời... Anh cũng sáng tác bản gốc Không đau nữa rồi - bài hát thu hút nhiều lượt nghe nhất tại Em xinh say hi.

Anh theo học violin suốt 14 năm, tốt nghiệp Thủ khoa Nhạc viện TPHCM chuyên ngành Violin và Thanh nhạc Nhạc nhẹ. EP đầu tay năm 2022 của nam ca sĩ đạt top 1 album iTunes Việt Nam ngay trong ngày phát hành.

