Ngày 23/1, tại tỉnh Gia Lai, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Giới thiệu Nghị định thư Istanbul: Sổ tay về điều tra và lập hồ sơ hiệu quả đối với hành vi tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người”.

Hội thảo quốc tế “Giới thiệu Nghị định thư Istanbul".

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời khẳng định cam kết nhất quán trong việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Đặc biệt, sự kiện thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Công ước Liên hợp quốc về Chống tra tấn (UNCAT) mà Việt Nam là thành viên từ năm 2015.

Đây là dịp để Việt Nam tiếp cận, trao đổi và tham khảo thêm nhiều thông tin, kinh nghiệm quốc tế; làm rõ các vấn đề, nội dung liên quan nhằm hiểu sâu sắc hơn về Nghị định thư Istanbul. Qua đó, các cơ quan chức năng có thể nghiên cứu, nắm bắt đúng tinh thần, mục đích cũng như các hướng dẫn và yêu cầu của Nghị định thư, từ đó đề xuất các phương án áp dụng phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi Công ước Liên hợp quốc về Chống tra tấn và các khuyến nghị của Ủy ban Công ước.

Nghị định thư Istanbul có ý nghĩa thiết thực khi đưa ra các tiêu chuẩn nghề nghiệp trong công tác điều tra và lập hồ sơ đối với hành vi tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo khác. Văn kiện này kết hợp chặt chẽ giữa chuyên môn pháp lý và y tế, nhằm bảo đảm chứng cứ được thu thập có độ tin cậy, tính nhất quán và khả năng sử dụng trong các thủ tục tố tụng hợp pháp.

Hội thảo cũng là diễn đàn trao đổi cởi mở về những cơ hội, thách thức và lộ trình tiếp cận phù hợp đối với Việt Nam trong thời gian tới; giúp các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng thực thi pháp luật, tư pháp và y tế, hiểu rõ hơn tinh thần, mục tiêu và các yêu cầu cốt lõi của Nghị định thư Istanbul, qua đó nghiên cứu khả năng vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn và khuôn khổ pháp luật của Việt Nam.