Ngày 29/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Lê Đức Sáu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với ông này về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Những cây bằng lăng được khai thác tại khu vực đấu giá làm dự án thủy điện Vĩnh Sơn 4. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cũng đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Đức Sáu bằng hình thức khai trừ Đảng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã vào cuộc làm rõ hàng loạt sai phạm liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; nhận hối lộ và đưa hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh, Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại Vĩnh Thạnh cùng một số tổ chức, cá nhân liên quan.

Cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can, gồm: Lê Đức Sáu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai; Trần Phước Phi, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh; Đặng Bá Quang, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh; Đinh Gia Bình, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh và Phan Thanh Kha, kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh.

Trong đó, bị can Lê Đức Sáu bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; 4 bị can còn lại bị khởi tố thêm tội “Nhận hối lộ”.

Các đối tượng bị cho là có liên quan đến sai phạm trong việc đấu giá khai thác hơn 25ha rừng để thực hiện dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 4 vào năm 2023. Thời điểm đó, diện tích rừng nói trên được Công ty CP Sản xuất – Thương mại Vĩnh Thạnh trúng đấu giá với số tiền 3,89 tỷ đồng, sau đó công ty này bán gỗ cho một doanh nghiệp khác thu về 26 tỷ đồng.

Quá trình khai thác, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều cây bằng lăng bị đào gốc bán làm cây cảnh với giá cao, trái với phương án khai thác đã được phê duyệt.