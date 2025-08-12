Cách đây gần 20 năm, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông Y Tuyên Bkrông, trú buôn Drai H'ling (xã Hòa Phú) trở về quê hương để tiếp tục dùng kiến thức, trí tuệ của mình cống hiến cho xã hội.

Hiện tại ông Y Tuyên là hội viên Hội Cựu chiến binh, đồng thời làm Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng buôn Drai H’ling. Dù ở cương vị nào, ông cũng hết lòng tận tụy, gần gũi giúp đỡ bà con buôn làng làm ăn, phát triển kinh tế.

Ông Y Tuyên Bkrông (phải) truyền đạt kinh nghiệm chăm sóc cây trồng cho bà con. Ảnh: VĐ

Buôn Drai H’ling chủ yếu là đồng bào Ê Đê sinh sống, đây cũng là một trong những buôn có diện tích rộng, dân cư đông, nhiều tôn giáo nhất xã Hòa Phú. Cách đây hơn 10 năm đời sống bà con gặp nhiều khó khăn vì kinh tế chỉ dựa vào cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu nhưng giá cả lại thấp, thu không bù chi.

Lúc này ông Y Tuyên nhận thấy nếu không thay đổi thì đời sống bà con sẽ còn khổ nên đã chủ động kết nối các nguồn lực, vận động bà con vay phân bón trả chậm không lãi suất để chăm sóc cây trồng chủ lực. Nhờ nguồn hỗ trợ này, nhiều hộ gia đình đã vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên làm giàu.

Không chỉ góp công sức vào mục tiêu giảm nghèo, ông Y Tuyên còn dành nhiều tâm huyết để giữ gìn an ninh trật tự và nếp sống văn hóa trong buôn làng... Ông cho rằng muốn buôn làng phát triển, trước hết phải giữ bình yên trong từng gia đình, phải tuyên truyền cho bà con biết được giá trị quý báu của sự bình yên.

Gia đình ông Y Tuyên đang canh tác 1,3ha cà phê cho thu nhập cao. Ảnh: VĐ

Ông Y Tuyên cũng là người tiên phong vận động bà con tham gia mô hình chăn nuôi, trồng trọt. Vào năm 2021 Hội Cựu chiến binh xã Hòa Phú phát động hỗ trợ cây, con giống cho bà con và ông là người hăng hái tham gia và hỗ trợ bà con. Nhờ đó nhiều hộ chỉ nuôi 1 - 2 con bò nay phát triển đàn lên 6 - 10 con, có thêm nguồn thu ổn định.

Đặc biệt, với quan điểm muốn thoát nghèo bền vững thì phải đầu tư cho con cái học hành nên ông là người luôn động viên các gia đình cho con đến lớp, không để con nghỉ học giữa chừng.

Ông Y To K’tul, hội viên Hội Cựu chiến binh buôn Drai H’ling kể, năm 2019 gia đình ông được ông Y Tuyên hỗ trợ giúp vay gần 2 tấn phân bón. Nhờ vậy, gia đình ông Y To K’tul đã chăm sóc tốt vườn cà phê, thu hoạch có lãi và trả nợ. Từ chỗ là hộ nghèo, gia đình ông Y To K’tul giờ ổn định, các con đều học hết trung học phổ thông.

Còn ông Nguyễn Thế Hậu - Chủ tịch UBND xã Hòa Phú cũng bày tỏ cảm phục về ông Y Tuyên, không chỉ là cán bộ cơ sở trách nhiệm mà còn là hình mẫu tiêu biểu của người lính Cụ Hồ thời bình. Những đóng góp thầm lặng của ông Y Tuyên đã góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên và nghĩa tình với bà con buôn làng.

Theo thống kê, toàn buôn Drai H’ling hiện chỉ còn 3 hộ nghèo, Đảng bộ và chính quyền xã Hòa Phú đang phối hợp với buôn Drai H’ling quyết tâm xóa sạch hộ nghèo trong năm nay.