BVĐK Hồng Ngọc - Đơn vị bảo trợ y tế chính thức tại Hanoi Mountain Trail

Giải chạy Hanoi Mountain Trail vừa bế mạc ngày 19/04 tại Hàm Lợn (Sóc Sơn, Hà Nội), thu hút hàng nghìn vận động viên tham gia chinh phục những cung đường đồi núi đầy thử thách.

Trong vai trò đơn vị bảo trợ y tế chính thức, BVĐK Hồng Ngọc đã xây dựng kế hoạch và triển khai hệ thống hỗ trợ y tế toàn diện, phủ dọc toàn bộ đường chạy từ khu vực xuất phát, các trạm tiếp nước cho đến những điểm trọng yếu trên cung đường.

Nhân viên y tế hỗ trợ vận động viên tại giải chạy Hanoi Mountain Trail

Trong suốt 19 tiếng diễn ra giải đấu, lực lượng y tế đã túc trực liên tục và xử lý kịp thời nhiều tình huống như căng cơ, chuột rút, trầy xước do ngã đến các chấn thương phức tạp như lật cổ chân hay kiệt sức… góp phần đảm bảo an toàn tối đa cho vận động viên.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, công tác y tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn cho toàn bộ vận động viên trong suốt giải chạy.

Song song với công tác bảo trợ y tế, BVĐK Hồng Ngọc cũng triển khai đào tạo, xây dựng và chuẩn hóa chương trình sơ cấp cứu cho đội ngũ vận hành trước giải đấu. Đây là bước đi quan trọng nhằm thiết lập quy trình ứng phó bài bản, hướng tới nâng cao tiêu chuẩn an toàn và chất lượng y tế tại các giải chạy địa hình.

Đào tạo sơ cấp cứu, chuẩn hóa quy trình xử lý y tế tại giải chạy

Với hơn 10 năm đồng hành tại các giải chạy, đặc biệt là chạy địa hình, BVĐK Hồng Ngọc nhận thấy những chấn thương có thể phát sinh trên đường đua mà không thể lường trước. Từ kinh nghiệm đó, bệnh viện đã xây dựng và chuẩn hóa chương trình đào tạo sơ cấp cứu chấn thương thể thao nhằm giảm thiểu nguy cơ và nâng cao khả năng ứng phó tại chỗ, dựa trên các nguyên tắc cốt lõi như đánh giá nhanh hiện trường, phân loại ưu tiên (triage), can thiệp kịp thời và đảm bảo chuỗi cấp cứu liên tục.

BVĐK Hồng Ngọc nâng cao chất lượng giải chạy thông qua lớp học sơ cấp cứu

Chương trình được Trung tâm Đào tạo Tiền lâm sàng xây dựng theo hình thức mô phỏng lâm sàng, đây là phương pháp tiên tiến đang được áp dụng rộng rãi hiện nay. Học viên trực tiếp tham gia các tình huống giả lập, thực hành băng bó, cố định chấn thương, hỗ trợ vận chuyển nạn nhân và xử lý các kịch bản khẩn cấp trong điều kiện gần giống thực tế.

Đặc biệt, nội dung hồi sinh tim phổi cơ bản (BLS) được xây dựng theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA). Người học thực hành trên mô hình có tích hợp cảm biến phản hồi, giúp đánh giá chính xác chất lượng ép tim và thổi ngạt, từ đó đảm bảo thao tác đúng chuẩn trong các tình huống ngừng tim, ngừng thở.

Ngoài ra, học viên còn được đào tạo về cách nhận biết và phân loại các chấn thương cơ xương khớp, đồng thời thực hành sơ cứu, xử lý một số chấn thương điển hình như: gãy xương, bong gân, trật khớp, căng cơ…

Học viên thực hành trên mô hình gắn cảm biến phản hồi thông số trực tiếp

Việc chuẩn hóa và triển khai chương trình đào tạo sơ cấp cứu không chỉ giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ vận hành giải mà còn góp phần tạo ra một “vùng an toàn chủ động” cho vận động viên ngay trên đường chạy. Điều này giúp rút ngắn thời gian can thiệp ban đầu, giảm thiểu rủi ro và nâng cao mức độ an toàn tổng thể của giải đấu.

Trong thời gian tới, BVĐK Hồng Ngọc tiếp tục định hướng mở rộng chương trình như một kỹ năng nền tảng trong các sự kiện thể thao, góp phần xây dựng cộng đồng chạy bộ tại Việt Nam an toàn và chuyên nghiệp.

Ngọc Minh