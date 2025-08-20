Hợp tác y tế quốc tế, hướng tới điều trị ung thư toàn diện và hiệu quả hơn

Ngày 16/8, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh tổ chức hội thảo “Cập nhật các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư vú” với sự góp mặt của 20 chuyên gia ung bướu đầu ngành tại Việt Nam và Hàn Quốc, cùng hơn 200 bác sĩ đa chuyên khoa. Sự kiện cung cấp những cập nhật mới nhất về quản lý ung thư vú toàn diện, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ các chuyên gia, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế.

Hội thảo “Cập nhật các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư vú” thu hút hơn 200 bác sĩ tham dự.

Hội thảo là một trong những hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ hợp tác giữa BVĐK Hồng Ngọc và Trung tâm Y tế Samsung (Hàn Quốc), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ và mở rộng trao đổi chuyên môn, chuyển giao công nghệ y tế. Đây cũng là bước chuẩn bị cho chiến lược xây dựng chuyên khoa Ung bướu hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và hội tụ tinh hoa công nghệ tiên tiến của BVĐK Hồng Ngọc.

Hợp tác quốc tế là một trong những hoạt động trọng điểm trong chiến lược xây dựng trung tâm ung bướu hiện đại của BVĐK Hồng Ngọc.

Với tầm nhìn dài hạn, trong 3 năm gần đây, BVĐK Hồng Ngọc đã tổ chức hơn 20 hội thảo quốc tế, ký kết hợp tác với trên 30 bệnh viện và tổ chức y tế hàng đầu thế giới. Thông qua đó, bệnh viện thường xuyên cập nhật phác đồ mới, tiếp nhận công nghệ hiện đại và kết nối với đội ngũ chuyên gia từ các quốc gia tiên tiến, nhằm mang lại hiệu quả điều trị tối ưu và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh Việt Nam.

Sẵn sàng xây dựng chuyên khoa ung bướu bài bản, chuẩn mực quốc tế

Từ những tinh hoa công nghệ, kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn được chuyển giao, BVĐK Hồng Ngọc đã và đang từng bước tiếp nhận, ứng dụng vào thực tiễn, đồng thời kiện toàn nhân sự, hệ thống trang thiết bị và quy trình điều trị; mục tiêu xây dựng chuyên khoa ung bướu với định hưởng “lấy người bệnh làm trung tâm”, triển khai dịch vụ quản lý và chăm sóc bệnh nhân theo chuẩn quốc tế.

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Minh Phương (Chuyên gia Ung bướu, BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh) nhấn mạnh, , về nhân lực, bệnh viện chú trọng xây dựng đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, kỹ thuật viên và điều dưỡng có trình độ cao, được đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước. Về cơ sở vật chất, bệnh viện không ngừng nâng cấp hệ thống phòng khám, phòng phẫu thuật, trung tâm chẩn đoán hình ảnh, phục hồi chức năng và các khoa hỗ trợ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu cao trong chẩn đoán và quản lý ung thư. Đồng thời, bệnh viện cũng đầu tư các thiết bị hiện đại như máy siêu âm tích hợp AI, máy chụp MRI, chụp nhũ ảnh và hệ thống PET/CT, cho phép phát hiện tổn thương ở giai đoạn rất sớm và tối ưu hiệu quả điều trị.

BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh sử dụng hệ thống siêu âm tích hợp AI giúp phát hiện tổn thương ác tính từ giai đoạn sớm.

BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh tận dụng thế mạnh đa chuyên khoa để hình thành mạng lưới hỗ trợ điều trị ung thư toàn diện. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bác sĩ liên chuyên khoa - từ ung bướu, chẩn đoán hình ảnh, ngoại khoa, gây mê hồi sức, phục hồi chức năng tới dinh dưỡng và tâm lý - giúp bệnh nhân nhận được chăm sóc liên tục, đồng bộ ở mọi giai đoạn.

Điểm nổi bật là sự tham gia của Trung tâm Gen - nơi thực hiện các xét nghiệm gen chuyên sâu nhằm dự đoán nguy cơ, cá thể hóa phác đồ và theo dõi đáp ứng điều trị - cùng dịch vụ giảm đau riêng biệt dành cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Mô hình này đảm bảo người bệnh được theo dõi sát từ khâu tầm soát, chẩn đoán, điều trị, phục hồi cho tới quản lý lâu dài sau điều trị.

Phẫu thuật bảo tồn được thực hiện thường quy giúp bệnh nhân ung thư giữ được hình thể và sự tự tin.

Hiện tại, bệnh viện đã triển khai các dịch vụ chuyên sâu cho bệnh nhân ung thư vú như chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật bảo tồn - tái tạo thẩm mỹ và phục hồi chức năng. Trong thời gian tới, bệnh viện định hướng mở rộng các dịch vụ điều trị chuyên sâu như hóa trị và xạ trị, từng bước hoàn thiện mô hình chăm sóc khép kín, mang đến cho người bệnh giải pháp toàn diện ngay tại một địa chỉ.

BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh định hướng phát triển chuyên khoa ung bướu hiện đại với mục tiêu “lấy người bệnh làm trung tâm”.

Với nền tảng chuyên môn vững chắc, sự đầu tư bài bản và định hướng phát triển lâu dài, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh đang từng bước hoàn thiện mô hình quản lý toàn diện cho bệnh nhân ung thư. Đây không chỉ là chiến lược phát triển y tế chuyên sâu mà còn là cam kết đồng hành cùng người bệnh trên hành trình chiến đấu với ung thư, mang đến dịch vụ điều trị toàn diện, hiện đại và nhân văn.

