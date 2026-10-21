BVĐK Hồng Ngọc phát triển chiến lược điều trị ung thư vú toàn diện, phối hợp đa chuyên khoa từ chẩn đoán, phẫu thuật và tái tạo đến điều trị toàn thân nhằm kiểm soát bệnh, gìn giữ hình thể và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Theo Globocan 2024, Việt Nam ước tính ghi nhận 25.711 ca mắc mới và 10.609 ca tử vong do ung thư vú. Bên cạnh nỗi lo bệnh tật, những thay đổi hình thể do điều trị cũng là nỗi trăn trở của nhiều người bệnh, bởi tuyến vú vốn gắn liền với vẻ đẹp nữ tính và sự tự tin của phụ nữ.

Thực trạng đáng lo ngại này đặt ra yêu cầu xây dựng chiến lược điều trị toàn diện, vừa kiểm soát ung thư, vừa cân nhắc khả năng bảo tồn và phục hồi hình thể cho người bệnh. Đây cũng là những vấn đề đã được trao đổi tại hội nghị “Những xu hướng mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú: Điểm nhấn từ GBCC 2026”, diễn ra tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.

Hội nghị tập trung vào các chủ đề từ giảm can thiệp hạch nách, tối ưu phẫu thuật bảo tồn, tái tạo vú tức thì đến cá thể hóa điều trị nội tiết, liệu pháp miễn dịch và ứng dụng AI trong MRI vú. Dù tiếp cận từ nhiều lĩnh vực, các báo cáo cùng hướng đến lựa chọn điều trị phù hợp với từng người bệnh, dựa trên chẩn đoán chính xác và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa. Đây cũng là nền tảng cho chiến lược điều trị ung thư vú toàn diện mà BVĐK Hồng Ngọc đang phát triển.

Hội nghị về những xu hướng mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú tổ chức tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.

BVĐK Hồng Ngọc hiện thực hóa chiến lược điều trị ung thư vú toàn diện

Để cụ thể hóa định hướng này, BVĐK Hồng Ngọc kết hợp ứng dụng công nghệ tiên tiến với phát triển các phương pháp điều trị chuyên sâu, mở rộng lựa chọn phù hợp với từng tình trạng bệnh.

Trước hết, bệnh viện đầu tư hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại gồm X-quang tuyến vú (Mammography), siêu âm tích hợp AI và MRI. Nhờ khả năng tự động phân tích, đánh dấu vùng nghi ngờ, AI hỗ trợ bác sĩ nhận diện những bất thường khó phát hiện, góp phần hạn chế bỏ sót tổn thương và đánh giá nhanh, chính xác hơn.

Khi kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy tổn thương nghi ngờ, bác sĩ phân tích mẫu mô và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để xác định bệnh, đồng thời làm rõ đặc điểm khối u. Từ những kết quả này, bác sĩ lựa chọn thuốc điều trị, xác định thời điểm phẫu thuật và cân nhắc khả năng bảo tồn tuyến vú cho từng người bệnh.

Để thống nhất phương án, bệnh viện tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, kết hợp hội chẩn quốc tế khi cần thiết. PGS.TS.BS Nguyễn Thị Minh Phương, Trưởng khoa Ung bướu, BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh cho biết: “Tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, tất cả người bệnh ung thư vú đều được hội chẩn tại tiểu ban ung thư đa chuyên ngành. Trên cơ sở đó, phương án điều trị được cá thể hóa theo thể trạng người bệnh, đặc điểm sinh học của khối u và mức độ tiến triển của bệnh.”

Các bác sĩ BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh hội chẩn trực tuyến cùng chuyên gia quốc tế.

Từ kết luận hội chẩn, bác sĩ lựa chọn phác đồ và trình tự điều trị, trong đó có việc cân nhắc phẫu thuật ngay hoặc điều trị toàn thân bằng thuốc trước mổ. Với trường hợp dùng thuốc trước, mức độ đáp ứng của khối u được theo dõi để xác định thời điểm và phạm vi phẫu thuật.

Việc triển khai các phương án phẫu thuật được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, tiêu biểu là PGS.TS.BS Nguyễn Đình Tùng - Trưởng đơn vị Phẫu thuật các bệnh lý tuyến vú, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh. Với chuyên môn sâu trong cả ung bướu và tạo hình thẩm mỹ, ông có thể trực tiếp phẫu thuật ung thư kết hợp tái tạo vú trong cùng cuộc mổ khi có chỉ định phù hợp. Điều này giúp phương án phục hồi hình thể được tính đến ngay từ khi lập kế hoạch, song hành với yêu cầu kiểm soát bệnh.

PGS.TS.BS Nguyễn Đình Tùng trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật tái tạo vú tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.

Sau phẫu thuật, các chuyên khoa tiếp tục đánh giá kết quả giải phẫu bệnh và quá trình điều trị trước đó để cân nhắc các phương pháp điều trị tiếp theo nhằm giảm nguy cơ tái phát. Cùng với đó, người bệnh được chăm sóc sau mổ, kiểm soát tác dụng phụ và hỗ trợ phục hồi, đồng thời duy trì tái khám định kỳ để theo dõi sức khỏe lâu dài.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng của quá trình chăm sóc này, Hồng Ngọc chú trọng cập nhật chuyên môn thông qua các hội nghị quốc tế và trao đổi với chuyên gia. Những kiến thức, kinh nghiệm mới được xem xét để áp dụng vào thực tiễn, bổ sung cho năng lực chuyên sâu của đội ngũ và quy trình phối hợp giữa các chuyên khoa.

Với những nỗ lực cập nhật chuyên môn, đầu tư trang thiết bị hiện đại và phát triển đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, BVĐK Hồng Ngọc không ngừng nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc. Qua đó, bệnh viện từng bước hoàn thiện chiến lược điều trị ung thư vú toàn diện, hướng tới kiểm soát bệnh, gìn giữ hình thể và nâng cao chất lượng sống lâu dài cho người bệnh.

(Nguồn: BVĐK Hồng Ngọc)