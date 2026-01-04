Cú sốc ung thư tuổi 28

Đầu năm 2025, trong một lần tắm, Minh Anh (sống tại Biên Hòa, Đồng Nai) vô tình sờ thấy ở ngực phải có một cục nhỏ. Khi ấy, cô đang nuôi con bé, cơ thể còn nhiều thay đổi sau sinh nên không quá hoảng hốt. Dẫu vậy, cảm giác bất an âm ỉ thôi thúc Minh Anh đi siêu âm. Kết quả ban đầu cho thấy đó chỉ là khối u lành tính.

Với mong muốn “đi khám cho chắc”, hai vợ chồng Minh Anh quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai kiểm tra lại. Trong lúc chờ đợi, cô vẫn tự trấn an mình: “Mình còn trẻ làm sao mà ung thư được”. Thế nhưng, kết quả sinh thiết là: Carcinom tuyến vú - ung thư vú giai đoạn 2A. Các xét nghiệm chuyên sâu sau đó xác định cô mắc thể tam âm, một trong những thể ung thư vú nguy hiểm nhất, tiến triển nhanh và khó điều trị.

Minh Anh trong quá trình điều trị ung thư. Ảnh: NVCC.

Con trai mới hơn một tuổi nhưng người mẹ trẻ đã trở thành bệnh nhân ung thư. Phác đồ điều trị bác sĩ đưa ra là hóa trị, phẫu thuật và xạ trị. Với thể bệnh của Minh Anh, việc kết hợp hóa chất và thuốc miễn dịch có thể mang lại hiệu quả tốt hơn. Thế nhưng chi phí điều trị miễn dịch vượt quá khả năng chi trả của gia đình. Nữ bệnh nhân buộc phải đưa ra lựa chọn điều trị bằng hóa chất truyền thống.

“Tất cả những tin xấu ập đến cùng lúc khiến tôi suy sụp, không còn thiết tha gì với cuộc sống. Căn bệnh khiến tôi cảm giác như mất quyền kiểm soát cuộc đời mình, chìm trong nỗi lo về cái chết và những bất định phía trước”, người phụ nữ trẻ nhớ lại.

Từ tháng 3, Minh Anh bắt đầu những đợt truyền hóa chất kéo dài. Những ngày cơ thể bị hóa chất bào mòn, cô gần như kiệt sức, nằm bẹp trên giường, suy nghĩ mình trở thành gánh nặng của gia đình len lỏi trong tâm trí.

Nhưng nỗi đau thể xác không phải là điều khiến Minh Anh day dứt nhất mà đó là khoảnh khắc con trai 15 tháng tuổi gào khóc đòi bế mà cô đành phải quay đi.

“72 giờ đầu sau hóa trị, tôi phải hạn chế bế con vì hóa chất có thể tiết qua da. Con chạy tới, lao vào lòng mẹ còn tôi chỉ biết kìm nước mắt. Nhìn con khóc nấc mà lòng tôi quặn thắt”, người mẹ nghẹn ngào.

Chọn cách đối diện

Sau 10 toa hóa trị, mái tóc đen dài của Minh Anh rụng hết. Thay vì chìm trong u buồn, cô chọn cách đối diện.

“Tôi trang điểm nhẹ, mượn chiếc điện thoại của bạn thân, nhìn thẳng vào ống kính và nở nụ cười rạng rỡ”, cô kể.

Từ khi bị bệnh, Minh Anh đã lựa chọn sống cách sống đối diện với biến cố. Ảnh: NVCC.

Bộ ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về hàng nghìn lời động viên, cảm phục trước tinh thần lạc quan của người mẹ trẻ đang chiến đấu với ung thư.

Tháng 10/2025, Minh Anh bước lên bàn mổ để phẫu thuật tái tạo. Các bác sĩ tiến hành loại bỏ vùng tổn thương ung thư và đặt túi ngực mới. Ca phẫu thuật khép lại một chặng đường đầy đau đớn, mở ra hy vọng cho giai đoạn tiếp theo. Đầu tháng 12, nữ bệnh nhân bước vào xạ trị. Sức khỏe dần ổn định, đầu bắt đầu lún phún những mầm tóc mới - dấu hiệu nhỏ bé nhưng mang theo niềm tin lớn lao.

Suốt hành trình ấy, chồng, con và gia đình luôn ở bên, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc để Minh Anh không gục ngã. Tình yêu thương và sự đồng hành lặng lẽ đã tiếp thêm cho cô sức mạnh để tiếp tục bước đi, dù phía trước vẫn còn nhiều thử thách.

Hành trình cận kề sinh tử cũng tôi luyện cô thay đổi. Từ một người cầu toàn, dễ căng thẳng trước những áp lực vụn vặt, cô học cách sống chậm lại, bình thản hơn trước mọi biến cố. Khi khỏe hơn, Minh Anh bắt đầu kinh doanh trực tuyến, vừa để san sẻ gánh nặng kinh tế với chồng vừa để tự nhắc mình rằng cô vẫn đang sống, đang cố gắng từng ngày.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị Yêu cầu - Bệnh viện K (Hà Nội), số liệu GLOBOCAN năm 2022, ung thư vú đứng hàng đầu trong các ung thư ở phụ nữ, với hơn 24.000 ca mắc mới, chiếm 28,9% tổng số các loại ung thư ở nữ giới. Trung bình, cứ 8 phụ nữ thì có 1 người mắc ung thư vú trong suốt cuộc đời. Về tiên lượng, bác sĩ Tuấn Anh cho biết, khả năng sống còn của bệnh nhân phụ thuộc rất lớn vào giai đoạn phát hiện bệnh. Ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống thêm 5 năm đạt 98-100%. Khi bệnh ở giai đoạn tiến triển, tỷ lệ này giảm xuống khoảng 70%. Dấu hiệu của bệnh là khối u cục ở vú hoặc hạch ở nách hay vùng mô vú dày, cứng bất thường, kích thước hoặc hình dạng vú thay đổi, da vú viêm đỏ, sần như da cam, loét hoặc bị co kéo, tụt núm vú, chảy dịch đặc biệt là dịch có máu. Phụ nữ từ 20-39 tuổi nên được bác sĩ chuyên khoa khám vú mỗi 3 năm và tự khám vú hằng tháng. Đối với phụ nữ từ 40 tuổi trở lên, cần chụp X-quang tuyến vú mỗi năm, khám vú định kỳ với bác sĩ chuyên khoa hằng năm và duy trì thói quen tự khám vú mỗi tháng.

