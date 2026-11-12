Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang đang kết hợp y học cổ truyền với các phương pháp trị liệu hỗ trợ hiện đại, đặc biệt điều trị không dùng thuốc, giúp người bệnh phục hồi sức khỏe có hiệu quả.

Những ngày tháng 11, Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang (BVĐK Yersin), tỉnh Khánh Hòa, nhiều bệnh nhân đến thăm khám, điều trị.

Tại Khoa Y học cổ truyền – Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng, người bệnh mắc các bệnh lý cơ xương khớp, đau cổ vai gáy, đau thần kinh tọa, thoái hóa khớp hoặc di chứng sau tai biến được điều trị bằng sự kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại.

Bác sĩ CKI Từ Đức Minh, Trưởng khoa Y học cổ truyền – Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng đang điều trị cho bệnh nhân là người nước ngoài.

Bác sĩ CKI Từ Đức Minh, Trưởng khoa Y học cổ truyền – Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng cho biết, sau khi thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe, người bệnh được chỉ định các phương pháp phù hợp như châm cứu, điện châm, xoa bóp, bấm huyệt, cứu ngải, kết hợp vật lý trị liệu và các bài tập phục hồi chức năng. Bác sĩ, kỹ thuật viên trực tiếp theo dõi, hướng dẫn vận động nhằm cải thiện sức cơ, tầm vận động và khả năng sinh hoạt.

Nhiều bệnh nhân sau điều trị ghi nhận chuyển biến tích cực như giảm đau, giảm co cứng cơ, cải thiện khả năng đi lại.

Với những trường hợp bệnh mạn tính hoặc tổn thương lâu năm, quá trình phục hồi cần thời gian và sự phối hợp nhiều phương pháp. Còn người có bệnh nền hoặc tổn thương thực thể, việc thăm khám và đánh giá của bác sĩ vẫn là yêu cầu cần thiết trước khi chỉ định phương pháp điều trị phù hợp.

Nhân viên y tế hỗ trợ người dân làm thủ tục.

Điểm đáng chú ý là y học cổ truyền tại BVĐK Yersin không hoạt động riêng lẻ mà được kết hợp với y học hiện đại. Người bệnh được thăm khám, thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết và phối hợp liên chuyên khoa để kiểm soát bệnh lý nền.

“Với bệnh nhân sau tai biến mạch máu não, phục hồi chức năng có thể triển khai sớm ngay khi còn điều trị tại khoa Nội, tùy tình trạng sức khỏe và chỉ định chuyên môn”, bác sĩ Minh nói và chia sẻ, tại khoa có 4 bác sĩ chuyên khoa I, 9 kỹ thuật viên và 6 y sĩ y học cổ truyền.

Đồng thời, bệnh viện đầu tư vào thiết bị vật lý trị liệu và phát triển các kỹ thuật như thủy châm, cấy chỉ, cứu ngải, xông hơi thuốc… đảm bảo điều trị, chăm sóc sức khoẻ cho người bệnh hiệu quả.

Lấy chuyên môn làm nền tảng phát triển

Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Thị Thanh Vinh, Giám đốc BVĐK Yersin Nha Trang, cho biết ngay từ khi thành lập, bệnh viện đã xác định Y học cổ truyền – Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng là một trong những mũi nhọn phát triển chuyên môn.

Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Thị Thanh Vinh, Giám đốc BVĐK Yersin Nha Trang kiểm tra thăm khám của bác sĩ tại bệnh viện.

Với 249 nhân viên, trong đó có 69 bác sĩ, bệnh viện chú trọng thu hút nhân lực chất lượng cao, đầu tư trang thiết bị và tái đầu tư cơ sở vật chất phục vụ khám, chữa bệnh.

Người đứng đầu bệnh viện chia sẻ, lợi thế của bệnh viện đa khoa là người bệnh được tiếp cận đồng thời các phương pháp điều trị của y học cổ truyền và nền tảng chẩn đoán, điều trị của y học hiện đại. Khi cần thiết, các chuyên khoa có thể phối hợp kiểm soát bệnh lý nền, hỗ trợ phục hồi chức năng và theo dõi sức khỏe toàn diện.

Bên cạnh phục vụ người dân địa phương, BVĐK Yersin Nha Trang còn phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho du khách trong nước và quốc tế thông qua Khu điều trị giảm đau không dùng thuốc Dịu An.

Khu điều trị này có sự kết hợp hợp y học cổ truyền và các phương pháp trị liệu hỗ trợ hiện đại trong mô hình điều trị cá nhân hóa, không dùng thuốc, hướng đến sự an toàn, hiệu quả và riêng tư cho từng người bệnh.

Bác sĩ đang tập vật lý trị liệu cho bệnh nhân tại BVĐK Yersin Nha Trang

Năm 2025, bệnh viện đón hơn 1.500 lượt khách du lịch đến trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Trong đó, một số du khách quốc tế tìm đến để điều trị bệnh lý mạn tính hoặc phục hồi các di chứng ảnh hưởng đến vận động.

Thời gian tới, bệnh viện tập trung phát triển ba nhóm dịch vụ: giảm đau, điều trị bệnh lý cơ xương khớp; phục hồi chức năng sau tai biến, chấn thương; chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Cùng với đó là nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành và ngoại ngữ cho đội ngũ y tế, mở rộng kết nối với khách sạn, khu nghỉ dưỡng và doanh nghiệp lữ hành.

Bệnh nhân được bác sĩ đưa ra không gian thoáng đãng phơi nắng vào sáng sớm trong vườn dược liệu của bệnh viện.

“Từ những giường bệnh cần phục hồi vận động, mục tiêu sau cùng của chúng tôi vẫn là giúp người bệnh cải thiện chức năng, giảm gánh nặng bệnh tật và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống”, bác sĩ Vinh chia sẻ.

Xuân Ngọc