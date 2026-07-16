Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu, chi phí vận hành và áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, việc tối ưu hiệu quả kinh doanh đang trở thành ưu tiên hàng đầu của các tài xế công nghệ và doanh nghiệp vận tải. Ngày nay, điều khách hàng cần không chỉ là một phương tiện tiết kiệm hơn mà còn là một hệ sinh thái đồng bộ giúp giảm chi phí đầu tư, tối ưu vận hành và phát triển kinh doanh bền vững.

Nhằm mang đến những giải pháp thực tế cho cộng đồng kinh doanh vận tải, đồng thời tiếp nối thành công từ mùa đầu tiên vào năm 2025, BYD Việt Nam phối hợp cùng Grab và các đối tác tài chính, ngân hàng, hạ tầng sạc tổ chức BYD FEST 102 Mùa 2. Ngày hội dành cho cộng đồng tài xế công nghệ và các doanh nghiệp vận tải sẽ trở lại vào ngày 23/7/2026 tại tòa nhà Viettel Tower (285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hòa Hưng, TP.HCM). Đây là sự kiện bắt tay chiến lược giữa BYD, nền tảng xe công nghệ Grab cùng hệ thống tài chính, ngân hàng và các đối tác trạm sạc lớn nhằm mang đến hệ sinh thái và giải pháp kinh doanh tối ưu trong kỷ nguyên số.

BYD FEST 102 Mùa 2 mở ra lối đi bài bản cho các chủ xe muốn tối ưu hóa dòng tiền. Điểm nhấn của sự kiện là bài toán kinh tế thực tế: Đối với những người sử dụng xe để tạo thu nhập mỗi ngày, chi phí vận hành chính là yếu tố quyết định lợi nhuận. Theo tính toán từ chương trình, việc chuyển đổi sang xe điện có thể giúp tiết kiệm khoảng 120 triệu đồng sau mỗi 100.000 km vận hành so với xe sử dụng động cơ đốt trong.

Khách tham dự có thể tìm hiểu toàn bộ hành trình chuyển đổi sang xe điện: từ lựa chọn mẫu xe phù hợp, phương án tài chính, hạ tầng sạc đến bài toán tối ưu chi phí vận hành. Với các doanh nghiệp sở hữu đội xe khoảng 10 chiếc, mức lợi nhuận chênh lệch lên đến hơn 1,2 tỷ đồng, một con số mang tính sống còn trong thời buổi cạnh tranh này. Bên cạnh đó, hạ tầng sạc tại Việt Nam đang tiếp tục được mở rộng, giúp khách hàng yên tâm khai thác phương tiện trên nhiều tuyến đường và từng bước xóa bỏ rào cản khi chuyển đổi sang xe điện.

Hai mẫu xe tâm điểm được giới thiệu tại sự kiện là BYD M6 và BYD Seal 5 DM-i, đại diện cho hai nhóm khách hàng đang tăng trưởng mạnh và phù hợp với các dịch vụ vận tải hiện nay trên thị trường.

BYD M6 là mẫu MPV thuần điện 7 chỗ phù hợp với dịch vụ vận tải hành khách và đưa đón, nổi bật với không gian rộng rãi, vận hành êm ái và chi phí bảo dưỡng thấp.

BYD Seal 5 DM-i hướng đến nhóm tài xế công nghệ và khách hàng cá nhân cần một mẫu sedan tiết kiệm nhiên liệu, tối ưu chi phí sử dụng nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu công việc và gia đình.

Bên cạnh trải nghiệm lái thử, khách tham dự còn được đội ngũ chuyên gia tư vấn về tổng chi phí sở hữu, phương án khai thác, giải pháp tài chính và hiệu quả đầu tư đối với từng mô hình kinh doanh.

Theo kế hoạch, khách hàng đặt cọc tại sự kiện có thể nhận tổng giá trị ưu đãi lên đến 68 triệu đồng đối với BYD M6 và 108 triệu đồng đối với BYD Seal 5 DM-i, cùng nhiều chính sách tài chính hấp dẫn từ các ngân hàng đối tác liên kết - cho phép vay tới 85% giá trị xe, kéo dài đến 10 năm.

Không dừng lại ở giải pháp kinh doanh, BYD FEST 102 mùa hai còn là một "đại tiệc quà tặng" với tổng giá trị giải thưởng và bốc thăm may mắn ước tính lên đến gần 2 tỷ đồng với nhiều phần quà công nghệ và quà tặng giá trị dành cho khách tham dự.

Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 23/7/2026 tại TP.HCM với số lượng suất booking ưu đãi giới hạn. BYD FEST 102 Mùa 2 hứa hẹn là cơ hội để khách hàng không chỉ trực tiếp trải nghiệm các dòng xe điện và hybrid mới nhất của BYD mà còn tiếp cận những giải pháp tài chính, vận hành và ưu đãi được thiết kế dành riêng cho cộng đồng kinh doanh vận tải.

Đại diện BYD chia sẻ, BYD không chỉ bán xe điện - BYD đang cùng Grab và các đối tác chiến lược xây dựng hệ sinh thái xe điện dành cho cộng đồng kinh doanh vận tải tại Việt Nam.

Tất cả xe BYD tại Việt Nam được áp dụng chính sách bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện đến trước), cùng bảo hành pin, mô tơ điện và bộ điều khiển mô-tơ điện lên đến 8 năm hoặc 160.000 km. Khách hàng có thể đăng ký tham gia chương trình tại: https://forms.gle/Vxvs9WLAB8EZTH8Y6 Thông tin chi tiết về sự kiện, liên hệ hotline 1900 866688 hoặc đến showroom BYD gần nhất để được tư vấn.

Thu Loan