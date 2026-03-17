Xu hướng xe năng lượng mới ngày càng nhận được sự quan tâm của người dùng Việt Nam. Các hãng xe không chỉ cạnh tranh bằng sản phẩm mà còn bằng hệ sinh thái công nghệ, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Với BYD, năm 2026 được xác định là cột mốc quan trọng nhằm mở rộng quy mô hoạt động, đồng thời củng cố sự hiện diện của thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Những định hướng này đã được BYD Việt Nam chia sẻ trong hội nghị nhà phân phối và đại lý toàn quốc diễn ra đầu năm nay. Sự kiện quy tụ các đối tác trong toàn hệ thống, thể hiện tầm vóc của mạng lưới phân phối và sự đồng thuận của toàn hệ thống trong việc hướng tới các mục tiêu lớn hơn trong giai đoạn tới.

BYD Việt Nam hiện có hơn 30 Nhà phân phối trên toàn quốc. Ảnh: BYD

Nâng chuẩn hệ thống, mở rộng hệ sinh thái

Tại hội nghị, đại diện BYD Việt Nam đã chia sẻ định hướng phát triển cho năm 2026 với trọng tâm là mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, công nghệ và dịch vụ khách hàng. Bước đi này nhằm củng cố vị thế BYD trong làn sóng xe năng lượng mới ngày càng phát triển tại Việt Nam.

BYD Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Nhà phân phối vào đầu tháng 3/2026. Ảnh: BYD

Một trong những nội dung đáng chú ý là loạt công nghệ mới BYD chuẩn bị đưa đến Việt Nam. Trong đó có thế hệ pin mới cùng công nghệ sạc siêu nhanh - giải pháp nâng cao trải nghiệm, đồng thời giải quyết băn khoăn của người dùng về thời gian sạc.

Việc đầu tư vào công nghệ pin và hệ thống sạc được xem là nền tảng giúp BYD xây dựng lợi thế. Những công nghệ này khi được triển khai tại Việt Nam sẽ góp phần nâng cao sự tiện lợi cho khách hàng.

Bên cạnh việc bán xe, BYD Việt Nam còn tập trung vào việc mở rộng hệ sinh thái xoay quanh xe năng lượng mới. Ảnh: BYD

Danh mục sản phẩm cũng sẽ tiếp tục được mở rộng. Theo kế hoạch được chia sẻ tại hội nghị, BYD Việt Nam dự kiến giới thiệu thêm 4 mẫu xe trong năm 2026, kỳ vọng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Việc bổ sung sản phẩm mới vừa giúp thương hiệu gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường, vừa tạo thêm động lực phát triển cho hệ thống đại lý trên toàn quốc.

Mở rộng hệ thống Nhà phân phối và đẩy mạnh hoạt động khách hàng

Bên cạnh công nghệ và sản phẩm mới, BYD Việt Nam cũng đẩy mạnh mở rộng mạng lưới phân phối tại nhiều khu vực. Theo kế hoạch được công bố, hãng chuẩn bị khai trương thêm 7 nhà phân phối, gia tăng độ phủ tại các thị trường trọng điểm như Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, TP.HCM, Cần Thơ,..

Việc mở rộng hệ thống nhà phân phối sẽ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm đồng thời góp phần nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ hậu mãi tại nhiều địa phương.

BYD Việt Nam tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động cho khách hàng. Ảnh: BYD

BYD Việt Nam cũng triển khai loạt hoạt động hướng tới khách hàng. Trong tháng 3, hãng dự kiến tổ chức khoảng 100 sự kiện cho khách hàng toàn quốc. Bao gồm lái thử, trải nghiệm công nghệ, gặp gỡ cộng đồng cùng các chương trình chăm sóc khách hàng hiện có.

Thông qua chuỗi sự kiện này, BYD mong muốn tạo thêm nhiều cơ hội để khách hàng trực tiếp trải nghiệm các dòng xe năng lượng mới của hãng, đồng thời xây dựng cộng đồng người dùng ngày càng gắn kết.

Những hoạt động tương tác trực tiếp với khách hàng được xem là yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển của các hãng xe hiện đại. Thay vì chỉ tập trung giới thiệu sản phẩm, nhiều hãng đang hướng tới xây dựng trải nghiệm toàn diện, nơi khách hàng có thể cảm nhận rõ hơn về công nghệ, giá trị thương

hiệu.

BYD Dolphin nâng cấp sẽ là “tân binh” đầu tiên của hãng trong năm 2026 tại Việt Nam. Ảnh: BYD

Việc triển khai đồng thời nhiều hoạt động từ công nghệ, sản phẩm đến trải nghiệm khách hàng cho thấy quyết tâm của BYD trong việc phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

Với hệ thống nhà phân phối đang được mở rộng, danh mục sản phẩm và công nghệ ngày càng đa dạng, BYD đang từng bước xây dựng nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Năm 2026 được xem là cột mốc quan trọng trong chiến lược dài hạn của thương hiệu tại Việt Nam, toàn bộ hệ thống nhà phân phối và đại lý cùng hướng tới mục tiêu chung là mang đến cho khách hàng những sản phẩm xe năng lượng mới cùng trải nghiệm ngày càng hoàn thiện hơn.

Tất cả xe BYD tại Việt Nam được áp dụng chính sách bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện đến trước), cùng bảo hành pin, mô tơ điện và bộ điều khiển mô-tơ điện lên đến 8 năm hoặc 160.000 km.

Thanh Tú