Giá xăng dầu liên tục biến động trong thời gian gần đây khiến bài toán tiết kiệm nhiên liệu ngày càng được người sử dụng ô tô động cơ đốt trong quan tâm.

Không chỉ tài xế chạy dịch vụ, nhiều chủ xe cá nhân cũng bắt đầu chú ý hơn đến cách vận hành và thói quen lái xe nhằm giảm chi phí nhiên liệu trong quá trình sử dụng.

Thói quen và kỹ năng điều khiển phương tiện đóng vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát mức tiêu hao nhiên liệu. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Thanh Tùng, giảng viên đào tạo thực hành lái xe, đồng thời là người có hơn 20 năm kinh nghiệm lái các dòng xe khác nhau cho rằng, để giảm mức tiêu hao không nhất thiết phải trông chờ vào các công nghệ đắt tiền hay những thiết bị hỗ trợ phức tạp mà được quyết định từ chính thói quen lái xe của tài xế.

Theo anh Tùng, không hiếm trường hợp cùng một mẫu xe, nhưng có người sử dụng cảm thấy “hao xăng”, trong khi người khác lái lại đạt mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn đáng kể.

Chỉ cần thay đổi một vài thói quen lái xe và cách vận hành trong quá trình sử dụng hằng ngày, người lái đã có thể giúp chiếc xe giảm mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 15-20%

"Con số này thoạt nhìn có thể không quá lớn, nhưng trong bối cảnh giá xăng dầu đang ở mức cao, khoản nhiên liệu tiết kiệm được theo thời gian có thể trở thành một số tiền lớn, đặc biệt với những người thường xuyên sử dụng ô tô", anh Tùng nói.

Dưới đây là những mẹo nhỏ hiệu quả, nhưng lại thường bị không ít tài xế bỏ qua:

Giữ áp suất lốp đúng chuẩn

Lốp non hơi là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến xe “ăn xăng” nhưng lại thường bị nhiều tài xế bỏ qua. Khi áp suất lốp thấp, diện tích tiếp xúc với mặt đường tăng, làm lực cản lăn lớn hơn và buộc động cơ phải hoạt động nhiều hơn.

Theo các nghiên cứu, cứ giảm 1% áp suất lốp so với tiêu chuẩn có thể làm mức tiêu hao nhiên liệu tăng khoảng 0,3%.

Tuy nhiên, bơm lốp quá căng cũng không tốt vì khiến xe xóc, lốp mòn không đều và giảm độ bám đường.

Do đó, tài xế nên kiểm tra áp suất lốp định kỳ, tốt nhất khoảng hai tuần một lần hoặc trước các chuyến đi dài.

Đảm bảo lốp xe đủ áp suất có thể giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn tới 5%. Ảnh: Hoàng Hiệp

Giảm tải trọng, bỏ đồ đạc không cần thiết ra khỏi xe

Nhiều chủ xe có thói quen để khá nhiều đồ đạc trong cốp và khoang lái, trong đó không ít vật dụng hầu như không dùng đến. Tuy nhiên, trọng lượng dư thừa lại khiến xe tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn.

Theo ước tính, cứ tăng thêm khoảng 50 kg tải trọng, mức tiêu thụ nhiên liệu có thể tăng 2–3%, đặc biệt rõ rệt với các mẫu xe dung tích nhỏ thường di chuyển trong đô thị.

Bên cạnh đó, việc lắp thêm các phụ kiện như cản, thùng mui hay chi tiết trang trí cũng có thể làm tăng lực cản gió. Khi xe chạy ở tốc độ cao, lực cản khí động học tăng nhanh khiến động cơ phải hoạt động nhiều hơn, kéo theo mức tiêu hao nhiên liệu lớn hơn.

Vì vậy, dọn gọn đồ đạc trong xe và hạn chế các phụ kiện không cần thiết là cách đơn giản giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm vận hành.

Đi đều ga, không chạy nhanh phanh gấp

Theo các kỹ sư ô tô, mức tiêu thụ nhiên liệu có thể tăng vọt tới 200-300% mỗi khi xe tăng tốc đột ngột hoặc phanh gấp.

Trong điều kiện giao thông đô thị, nhiều tài xế có thói quen "nhấp ga - rà phanh" liên tục, khiến động cơ phải thường xuyên bù công suất và đốt thêm lượng nhiên liệu không cần thiết.

Các chuyên gia khuyến nghị tài xế nên duy trì tốc độ ổn định và hạn chế tăng tốc rồi phanh gấp. Chỉ riêng việc thay đổi thói quen này cũng có thể giúp giảm khoảng 10% mức tiêu thụ nhiên liệu khi di chuyển trên các cung đường hỗn hợp.

Bên cạnh đó, cách lái xe từ tốn còn giúp các bộ phận như động cơ, hệ thống phanh, hộp số, khung gầm và lốp hoạt động “nhàn” hơn, từ đó giảm mài mòn và hạn chế hỏng vặt. Về lâu dài, xe vận hành bền bỉ hơn và chủ xe cũng tiết kiệm được đáng kể chi phí bảo dưỡng.

Đặt các chế độ lái phù hợp

Nhiều dòng xe đời mới hiện nay được trang bị các chế độ lái khác nhau, trong đó hầu hết đều có chế độ tiết kiệm (thường được ký hiệu là Eco hoặc Econ).

Ở chế độ này, xe được tinh chỉnh hộp số và bướm ga, giúp xe chạy mượt và tiết kiệm hơn trong điều kiện đường phố lên đến 5-10%, giúp người dùng tiết kiệm chi phí nhiên liệu đáng kể.

Việc kích hoạt tính năng kiểm soát hành trình (Cruise Control) ở những đoạn đường thoáng sẽ giúp xe duy trì tốc độ đều, hạn chế can thiệp của người lái và giảm tiêu hao nhiên liệu. Đây là thói quen đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ nhất khi lái xe đường dài.

Ngoài ra, nếu xe được trang bị hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Auto Start-Stop), tài xế nên tận dụng tính năng này trong những tình huống phải dừng chờ lâu như đèn đỏ, ùn tắc giao thông...

Sử dụng điều hòa và các phụ tải hợp lý

Hệ thống điều hòa được xem là một trong những "kẻ tiêu tốn nhiên liệu thầm lặng” trên ô tô, đặc biệt khi xe di chuyển chậm trong nội đô vào những ngày nắng nóng.

Việc để nhiệt độ quá thấp hoặc bật chế độ lấy gió ngoài khi môi trường nhiều bụi khiến điều hòa phải hoạt động liên tục, từ đó làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu.

Các chuyên gia khuyến nghị người lái nên đặt nhiệt độ ở mức hợp lý khoảng 24–26°C.

Khi xe vừa đỗ ngoài trời nắng, nên mở cửa vài phút để giảm nhiệt trong khoang trước khi bật điều hòa, thay vì để chế độ làm lạnh tối đa ngay lập tức.

Đồng thời, ưu tiên chế độ lấy gió trong khi di chuyển trên đường nóng, bụi hoặc tắc đường, vệ sinh định kỳ hệ thống điều hòa, lọc gió để đảm bảo hiệu quả làm mát và tiết kiệm nhiên liệu.

Bên cạnh những lưu ý trên, các chuyên gia kỹ thuật ô tô cho rằng yếu tố quan trọng nhất để duy trì mức tiêu thụ nhiên liệu ổn định vẫn là bảo dưỡng xe đúng định kỳ và giữ động cơ luôn ở trạng thái vận hành tối ưu.

Một chiếc xe được chăm sóc tốt với buồng đốt, lọc gió sạch sẽ, bugi hoạt động hiệu quả và dầu động cơ đúng tiêu chuẩn sẽ vận hành trơn tru và tiêu hao ít nhiên liệu hơn đáng kể so với những xe lâu ngày không để ý tới.

Khi kết hợp với thói quen lái xe hợp lý, người dùng không chỉ giảm chi phí nhiên liệu mà còn giúp xe bền bỉ hơn, hạn chế hỏng vặt và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

