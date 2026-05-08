Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026), ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình giao lưu nhân dân chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.

Chương trình giao lưu nhân dân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan tại Đồng Nai. Ảnh: C.P. Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình, 300 mắt kính và 300 phần quà đã được trao tặng cho các hội viên, trong đó có nhiều người cao tuổi. Hoạt động mang ý nghĩa chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ đời sống và thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp đối với người dân địa phương.

Ông Montri Suwanposri, Phó Chủ tịch C.P. Việt Nam, trao tặng mắt kính cho hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai. Ảnh: C.P. Việt Nam

Phát biểu tại chương trình, ông Montri Suwanposri, Phó Chủ tịch C.P. Việt Nam cho rằng, tình hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan không chỉ được thể hiện qua các dấu mốc ngoại giao, mà còn được vun đắp từ những hoạt động cụ thể, gần gũi với đời sống người dân.

Theo ông Montri, việc trao tặng kính mắt là hoạt động thiết thực, góp phần hỗ trợ người cao tuổi trong sinh hoạt hằng ngày. Những hoạt động như trao tặng mắt kính tuy giản dị nhưng mang lại giá trị thiết thực, đồng thời là biểu hiện của sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Đại diện các tổ chức hữu nghị, cơ quan ngoại giao và doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. Ảnh: C.P. Việt Nam

Là doanh nghiệp Thái Lan đã có hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, C.P. Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chương trình cộng đồng, trong đó có các hoạt động chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua chương trình lần này, C.P. Việt Nam mong muốn tiếp tục đóng góp vào các hoạt động đối ngoại nhân dân, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng tại địa phương nơi doanh nghiệp đang hoạt động.

Gia Khánh