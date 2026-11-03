Tất cả 4 thành viên gia đình nhà sáng lập công nghệ 46 tuổi thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tư nhân hôm 1/11.

Clip vụ rơi máy bay hôm 1/11 khiến gia đình doanh nhân công nghệ Adam Robinson tử nạn. Nguồn: OSINTtechnical

Adam Robinson, doanh nhân công nghệ 46 tuổi đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tư nhân vào Chủ Nhật (1/11) gần Greenacres và Palm Beach, Florida (Mỹ), cùng với vợ, hai con nhỏ, người vú em và hai người bạn.

Họ đang bay từ Austin đến Bahamas thì máy bay gặp nạn. Toàn bộ 9 người trên chiếc Learjet đều thiệt mạng, bao gồm cả hai phi công.

Brett Hurt, một người bạn kiêm cố vấn của Robinson tại Austin, chia sẻ với Business Insider vào thứ Hai: "Đó là một thảm kịch không thể thốt nên lời".

Hurt cho biết Robinson là "ngọn hải đăng" cho các nhà sáng lập startup khác đang học cách tự xây dựng doanh nghiệp bằng nguồn vốn tự có.

Robinson khép lại một hành trình sự nghiệp đưa anh từ những hành lang phố Wall trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 cho đến làn sóng khởi nghiệp công nghệ tại Austin thời kỳ hậu 2020.

Những năm gần đây, anh đã chuyển đến sinh sống tại Aspen, Colorado, và đúc kết một hệ tư tưởng đi ngược lại với tinh thần chuộng quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) của Thung lũng Silicon.

Trên mạng xã hội và các podcast, Robinson tích cực cổ vũ cho quan điểm rằng các startup nên vận hành tinh gọn và tự kiếm tiền nuôi sống chính mình.

Các công ty của anh gồm Retention.com, RB2B và MoltSets đã đưa ra một tuyên bố chung, gọi Robinson là "một người bạn, một người cố vấn và một nhà lãnh đạo táo bạo, thẳng thắn, người đã sống một cuộc đời trọn vẹn nhất".

Từ Phố Wall đến thế giới công nghệ

Robinson lớn lên tại vùng ngoại ô Houston và theo học Đại học Rice, nơi anh từng là một hậu vệ trong đội bóng rổ. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh chuyển đến Thành phố New York để làm nhân viên giao dịch tín dụng tại Lehman Brothers.

Anh bám trụ lại đó cho đến tận cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và thậm chí lâu hơn thế, khi Barclays thâu tóm phần lớn tài sản của Lehman sau khi tập đoàn này phá sản.

Adam Robinson. Ảnh chụp màn hình

Robinson từng chia sẻ trong chương trình podcast ProfitLed đầu năm nay rằng công việc tại phố Wall đã mang lại cho anh hàng triệu USD.

Nhưng sau khoảng một thập kỷ, anh nhận ra lối sống đó không phải là thứ mình muốn và bản thân không còn nguồn năng lượng sôi sục của một người thực sự yêu công việc của mình.

New York cũng mang lại cho anh một bài học khác, mở ra cánh cửa đến với thế giới startup công nghệ. Những người bạn cùng phòng ban đầu của anh tại thành phố này đã thành lập nên Vimeo ngay tại căn hộ của họ ở Tribeca.

"Những chàng trai đó kiếm được số tiền tương đương và trông họ có vẻ vô cùng yêu thích công việc đó", Robinson chia sẻ trên ProfitLed. "Mọi thứ họ đối mặt đều có vẻ vô cùng thú vị đối với tôi".

Ở độ tuổi đầu 30, chưa lập gia đình và có sẵn tiền mặt tích lũy từ phố Wall, Robinson trải qua một bước ngoặt tinh thần, như anh từng kể trên podcast Fulfillionaire năm ngoái.

Anh đọc cuốn sách "Delivering Happiness" (Tạo lập sự hoan hỉ) của cố CEO Zappos - Tony Hsieh, các tài liệu Phật giáo khác nhau và cuốn "Conscious Capitalism" (Chủ nghĩa tư bản có ý thức) của John Mackey cùng Rajendra Sisodia.

Anh nhận ra rằng tiền bạc không nên là động lực tối thượng; anh cần bắt đầu làm việc với nhiều mục đích sống hơn. Và anh đã thực hiện bước nhảy vọt sang lĩnh vực startup.

Những ngày đầu gian khó trong ngành công nghệ

Vào thời điểm qua đời, Robinson nắm giữ một cụm doanh nghiệp gồm Retention.com, RB2B và MoltSets.

Cùng một nhóm 32 nhân sự vận hành các doanh nghiệp này và theo Robinson, chúng mang lại 35 triệu USD doanh thu mỗi năm.

Các công ty này cung cấp giải pháp nhận diện khách truy cập trang web và lấy thông tin liên hệ.

Đó là cả một quá trình nỗ lực bền bỉ. Startup đầu tiên của Robinson, một nhà cung cấp dịch vụ email có tên Robly, đã ngốn hết tiền túi của anh và em trai trong vài năm đầu tiên.

Trên podcast ProfitLed, anh kể lại từng có thời điểm phải sa thải 27 trong tổng số 35 nhân viên của công ty; sau khi thanh toán tiền trợ cấp thôi việc, công ty đã có lãi nhưng lượng khách hàng lại giảm dần đều.

May mắn cho Robinson là họ đã tìm ra một ý tưởng đột phá. Một tính năng được xây dựng tại Robly để thu thập địa chỉ email của người dùng đã trở nên phổ biến với khách hàng và Robinson cùng các nhà sáng lập khác đã tách bộ phận này thành một công ty có tên GetEmails.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2003 với Practical Ecommerce, anh mô tả chiến thuật này giống như "rửa email" - đặt một đoạn mã pixel trên trang web của khách hàng và sau đó thu thập địa chỉ email từ lượng truy cập web ẩn danh của họ.

Robinson chia sẻ trên ProfitLed rằng anh nhận ra mô hình này sẽ trở thành "một doanh nghiệp có tiềm năng gấp 10 lần".

Từ đó, công ty ngày càng phát triển. GetEmails trở thành Retention.com và đội ngũ của anh tiếp tục tung ra các công ty khác.

Hình ảnh vụ tai nạn máy bay dẫn đến thảm kịch 9 người tử vong hôm 1/11. Ảnh: osinttechnical

Vào ngày chiếc máy bay chở Robinson gặp nạn, anh vừa đăng bài trên LinkedIn thông báo rằng RB2B đã đạt mốc 10 triệu USD doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) và MoltSets cũng suýt chạm mốc 1 triệu USD ARR.

Robinson giải thích về việc chia tách các công ty theo phong cách đầy quả quyết quen thuộc: "Tôi nghĩ các nền tảng tích hợp tất cả trong một LUÔN LUÔN biến thành đống rác".

Anh viết rằng mình sẽ tổ chức một cuộc tranh luận về việc giữ cho các công ty hoạt động độc lập vào ngày thứ Ba. Tuy nhiên, kế hoạch của anh vĩnh viễn không thể thực hiện sau vụ tai nạn.

Người cổ vũ nhiệt thành cho việc tự lực tài chính

Được biết đến nhiều hơn cả các doanh nghiệp của mình, danh tiếng của Robinson trên Internet vụt sáng nhờ chiến lược sáng tạo nội dung sắc sảo và sự ủng hộ không khoan nhượng đối với mô hình "bootstrapping" - tức xây dựng công ty mà không cần đến nguồn vốn bên ngoài.

Anh tích lũy được 13.000 người theo dõi trên X và hơn 160.000 người trên LinkedIn, xuất hiện với hình ảnh của một chuyên gia công nghệ, một lãnh đạo tư tưởng trong việc xây dựng thương hiệu.

Anh thường xuyên đăng bài và phát biểu về ưu điểm của phương pháp tự lực tài chính, lập luận rằng cách làm này giúp các công ty tránh lãng phí vào các canh bạc ngoài lề, kiểm soát tốt quy mô tham vọng và nhanh chóng xác định được giá trị thực sự của sản phẩm.

Tư duy này hoàn toàn trái ngược với xu hướng chuộng quỹ đầu tư mạo hiểm thông thường trong giới công nghệ - điều mà Robinson thường châm biếm trong các bài đăng và cuộc phỏng vấn của mình.

"Tự lực tài chính để đạt mốc 10 triệu USD ARR dễ dàng hơn và ít rủi ro hơn so với việc tạo ra một kỳ lân được hậu thuẫn bởi VC, với xác suất thành công cao hơn nhiều", anh viết trên X hồi tháng 1.

Vào tháng 4, anh đăng tải: "Bạn không cần phải đâm máy bay để học cách bay... và bạn cũng chẳng cần VC để dựng lên một doanh nghiệp".

Và anh thường gắn việc tự lực tài chính với lời kêu gọi các nhà sáng lập hãy theo đuổi sự tự do tài chính thực sự.

"Nếu bạn có thể kiên cường không gọi vốn đầu tư đủ lâu, sự tự do mà một người tự lực tài chính có được sẽ mang lại cho bạn cuộc sống mà bạn từng khao khát khi bước chân vào con đường này", Robinson viết trên X vào tháng 9. "Quỹ VC sẽ không bao giờ mang lại điều đó".

Cộng đồng công nghệ bày tỏ sự bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Robinson. Hurt chia sẻ với Business Insider, khi anh đến thăm Robinson tại Aspen cách đây vài tháng, anh đã rất ấn tượng trước sự hạnh phúc của người bạn mình đối với các con, người vợ và cộng đồng tại thị trấn miền núi Colorado.

"Cậu ấy thực sự là một người tốt bụng, ấm áp, rất yêu thương gia đình và cộng đồng, đồng thời đã cống hiến rất nhiều cho những người xung quanh", Hurt nghẹn ngào. "Thật sự là một thảm kịch".

Larry Kim, CEO của Customers.ai, viết: "Cậu ấy là một đối thủ cạnh tranh và chúng tôi đã từng tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội không chỉ một lần. Nhưng cậu ấy là một người xây dựng thực thụ, người đã thúc đẩy toàn bộ lĩnh vực của chúng tôi tiến lên và giúp tôi trở nên sắc sảo hơn. Được cạnh tranh với cậu ấy là một vinh dự".

Một tuyên bố chung từ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn hôm Chủ Nhật gọi Adam Robinson và vợ là "mối tình sẽ trường tồn vĩnh viễn”. "Sự ra đi của họ sẽ để lại nỗi trống vắng sâu sắc trong lòng tất cả những ai yêu thương họ và những người được họ yêu thương".

(Theo Insider)