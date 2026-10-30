Trong phiên giao dịch ngày 29/10, cổ phiếu Alphabet (công ty mẹ Google) và Intel đều lao dốc sau khi báo cáo kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng.

Thị trường công nghệ toàn cầu vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động khi các báo cáo tài chính quý III mới đây thổi bùng lo ngại của nhà đầu tư về hiệu quả đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) và tình hình khó khăn tại các mảng kinh doanh truyền thống.

Cổ phiếu Intel sụt giảm 21% do thị trường PC suy yếu. Ảnh: Intel

Alphabet mất 500 tỷ USD vốn hóa

Cổ phiếu Alphabet đã trải qua phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ khi Google chính thức lên sàn vào năm 2004, ghi nhận mức giảm tới 13% trong ngày 29/10 và "thổi bay" khoảng 500 tỷ USD vốn hóa thị trường.

Nguyên nhân chính xuất phát từ báo cáo tài chính quý III được công bố muộn ngày trước đó, cho thấy dòng tiền tự do âm tới 9,07 tỷ USD, vượt xa mức dự báo âm 2,7 tỷ USD của các nhà phân tích. Trong khi đó, tập đoàn mẹ của Google vẫn duy trì kế hoạch chi tiêu vốn (capex) cả năm trong khoảng từ 195 tỷ đến 205 tỷ USD.

Doanh thu từ mảng quảng cáo tìm kiếm - nguồn thu lớn nhất của Alphabet - tăng 12% trong quý 3 lên 63,35 tỷ USD nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng.

Giám đốc Kinh doanh Philipp Schindler thừa nhận tác động này một phần đến từ việc khả năng kiếm tiền trên các sản phẩm AI Mode còn thấp, dù công ty đang đẩy mạnh thương mại hóa quảng cáo trong AI Overviews và AI Mode.

Google đang đối mặt với bài toán khó từ sự trỗi dậy của các chatbot đối thủ như ChatGPT của OpenAI hay Claude của Anthropic, trong khi chatbot nội bộ Gemini tỏ ra chậm chân hơn trong cuộc đua AI dạng tác nhân (agentic AI).

Dù vậy, một số chuyên gia như nhà phân tích Scott Devitt từ Rosenblatt Securities vẫn lạc quan cho rằng mạng lưới 4 tỷ người dùng tìm kiếm của Alphabet sẽ mang lại lợi thế chiến lược đường dài khi các bài toán công nghệ được giải quyết.

Intel sụt giảm 21% do thị trường PC suy yếu

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, cổ phiếu Intel lao dốc hơn 20% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi nhà sản xuất chip này đưa ra dự báo kinh doanh quý IV ảm đạm, do sự chững lại tiếp diễn của thị trường máy tính cá nhân (PC) toàn cầu.

Trong quý III, doanh thu của Intel đạt 16,51 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh thu từ mảng máy tính cá nhân và AI vật lý giảm 5% xuống 8,1 tỷ USD, không đạt kỳ vọng, bất chấp mảng trung tâm dữ liệu và AI tăng trưởng mạnh tới 78% (đạt 7,3 tỷ USD).

Giám đốc Tài chính David Zinsner cho biết xu hướng suy giảm của thị trường PC dự kiến sẽ kéo dài ít nhất qua nửa đầu năm tới.

Thêm vào đó, dự báo quý IV của Intel cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ vụ nổ tại nhà máy ở Israel hồi đầu tháng, gây tổn thất khoảng 600 triệu USD doanh thu trong hai quý và làm gián đoạn nguồn cung chip 10nm.

Dưới thời CEO Lip-Bu Tan, Intel đang theo đuổi cách tiếp cận thận trọng hơn đối với chiến lược chi tiêu cho mảng xưởng đúc (foundry).

Dù vậy, công ty vẫn kỳ vọng sẽ sớm công bố những khách hàng lớn đầu tiên cho dòng chip 18A tiên tiến trong các quý tới, đồng thời đánh giá các cơ hội hợp tác chiến lược để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện nhà máy tại Ohio.

(Theo CNBC)