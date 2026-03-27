Sau nhiều năm đối mặt với tình trạng suy giảm dân số, một ngôi làng tại Hàn Quốc vừa đón nhận những tín hiệu tích cực hiếm hoi, mang lại niềm hy vọng mới cho cộng đồng địa phương.

Ngày 19/3 vừa qua, Sreydani và chồng Jeong Hae-deok đã chào đón con trai đầu lòng, bé Jeong Yong-jun.

Đây là em bé đầu tiên được sinh ra tại Eunha-myeon kể từ năm 2009, đánh dấu một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng vốn đang già hóa nhanh chóng.

Biểu ngữ ăn mừng ca sinh đầu tiên sau 17 năm. Ảnh: Koreatimes

Tin vui nhanh chóng lan tỏa khắp ngôi làng. Người dân và các tổ chức địa phương đã treo băng rôn chúc mừng trên nhiều tuyến đường. Một tấm băng rôn nổi bật với dòng chữ: "Món quà đặc biệt đến với Eunha-myeon năm 2026. Chúc mừng sự ra đời của bé trai Jeong Yong-jun".

Không chỉ dừng lại ở đó, trường tiểu học duy nhất tại địa phương cũng đón thêm 4 học sinh lớp một trong năm học mới. Sự góp mặt của các em đã nâng tổng số học sinh toàn trường lên 17. Đây là một con số tuy khiêm tốn nhưng mang ý nghĩa lớn trong bối cảnh nhiều trường học ở vùng nông thôn Hàn Quốc buộc phải đóng cửa vì thiếu học sinh.

Một em bé chào đời đầu năm 2026 tại Hàn Quốc. Ảnh: Koreatimes

Những tín hiệu tích cực này càng trở nên đáng quý khi đặt trong bối cảnh dân số Eunha-myeon liên tục sụt giảm trong suốt một thập kỷ qua, theo Koreatimes.

Bà Shim Seon-ja, người đứng đầu Eunha-myeon, cho biết sự ra đời của em bé đầu tiên sau 17 năm cùng với việc có thêm học sinh mới đã mang lại niềm vui lớn cho người dân địa phương. Theo bà, đây không chỉ là những sự kiện mang tính biểu tượng mà còn là dấu hiệu cho thấy khả năng hồi sinh của cộng đồng.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức trong việc hỗ trợ hành chính, nhằm xây dựng Eunha-myeon trở thành nơi lý tưởng để nuôi dạy trẻ nhỏ và là điểm đến đáng sống cho mọi người", bà Shim khẳng định.