Một cậu bé 8 tuổi ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đã được cộng đồng mạng khen ngợi khi bình tĩnh đối mặt với tình huống bị kẹt một mình trong thang máy.

Vụ việc xảy ra tại một tòa nhà chung cư. Cậu bé đang đi thang máy một mình lên nhà thì bất ngờ thang máy gặp sự cố và dừng lại ở tầng 11.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, khi thang ngừng di chuyển, cậu bé đã nhấn thử các nút tầng khác và gõ nhẹ lên cửa.

Nhận thấy mình đang bị mắc kẹt, cậu lập tức nhấn nút khẩn cấp. Qua đường dây hỗ trợ, cậu thông báo rõ ràng về tình huống của mình và vị trí hiện tại.

Nhân viên tổng đài từ công ty quản lý tòa nhà đã trấn an cậu rằng đội cứu hộ đang trên đường đến, SCMP đưa tin hôm 7/8.

Gọi điện xong, cậu bé bắt đầu tự động viên mình bằng những câu nói như: "Sắp có người đến rồi"; "Đừng sợ"; "Cố lên nhé". Cậu vừa nói vừa giả vờ đấm không khí.

Cậu còn lẩm bẩm một câu hài hước: "Mới 8 tuổi mà đã có cái phúc được kẹt trong thang máy rồi".

Để giết thời gian và giữ cho tâm trí không bị hoảng loạn, cậu bé bắt đầu đọc to một bài thơ cổ điển nổi tiếng của Trung Quốc.

Khoảng 10 phút sau, một nhân viên từ công ty quản lý đã đến mở cửa thang máy.

Khi thấy người lớn đến cứu, cậu bé không kìm được nước mắt và òa khóc nhưng vẫn không quên nói: "Cháu cảm ơn ạ".

Hôm đó, mẹ đưa cậu vào thang máy. Không thấy con lên, bố cậu chạy xuống tìm thì mới biết con trai bị kẹt và đã chủ động liên hệ tổng đài để được giúp đỡ.

Cậu bé thậm chí còn tự hào chia sẻ kiến thức vừa học được: "Phải nhấn nút khẩn cấp trong 3 giây thì nó mới hoạt động!".

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được vô số lời khen ngợi. Nhiều người cảm phục cách xử lý tình huống đầy thông minh của cậu bé.

"Một tâm hồn mạnh mẽ trong cơ thể nhỏ bé"; "Đọc thơ không chỉ vì buồn chán, mà còn là cách chuyển hướng nỗi sợ"; "Cậu bé được dạy dỗ tốt, lễ phép, tự chủ và dũng cảm. Đúng là tấm gương cho nhiều đứa trẻ"... người dùng mạng bình luận.