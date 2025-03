Ngày 11/3, ông Dư Minh Hùng – Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau cho biết, sau hơn 3 năm xảy ra vụ sập cầu Cái Đôi Vàm ở huyện Phú Tân, công trình đã thông xe và đưa vào sử dụng.

Hiện trường vụ sập cầu Cái Đôi Vàm ngày 21/12/2021. Ảnh: C.L

Theo ông Hùng, nguyên nhân dẫn đến sự cố trên do "nhà thầu tổ chức thi công chưa phù hợp". Cụ thể, nhà thầu thi công tập kết lượng lớn vật liệu (cát, đá) cạnh bờ sông. Quá trình đóng trụ, số vật liệu trên trượt xuống sông, ngay vị trí thi công trụ cầu. Do chịu tải quá lớn, trụ cầu lún sâu kéo theo sập 2 nhịp giữa.

“Vì chưa nghiệm thu nên nhà thầu phải tự bỏ kinh phí khắc phục”, Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định.

Phân định trách nhiệm liên quan đến sự cố, ông Hùng cho biết, UBND tỉnh kiểm điểm Giám đốc Sở GTVT (cũ) Hồ Hoàn Tất và 1 phó giám đốc phụ trách; Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau Phan Thành Phương cùng các cán bộ liên quan.

“Ngoài tổ điều tra do Sở GTVT chủ trì theo phân công của UBND tỉnh, vụ việc còn được Bộ Công an vào cuộc, sau đó giao cho Công an tỉnh Cà Mau. Hiện cơ quan công an chưa công bố kết luận điều tra”, ông Hùng thông tin.

Phóng viên đề nghị được tiếp cận báo cáo chi tiết nguyên nhân vụ sập cầu nhưng không nhận được phản hồi từ Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau.

Sáng 21/12/2021, cầu bê tông dài hơn 280m; rộng 6,5m bắc qua sông Cái Đôi Vàm ở huyện Phú Tân, đang hoàn thiện thì bị lún trụ chính, 2 nhịp giữa sập xuống nước. May mắn vụ sập cầu không gây thiệt hại về người. Công trình có mức đầu tư trên 70 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, do Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần tập đoàn TPM.