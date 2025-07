Ngày 23/7, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức lễ công bố hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh (sau sáp nhập).

Theo UBND tỉnh, sau gần 1 năm triển khai, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp, chương trình đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Cà Mau huy động mọi nguồn lực thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Cà Mau

Tính đến thời điểm này, Cà Mau hoàn thành xây dựng và sửa chữa 9.594 căn nhà (Cà Mau 4.400 căn, Bạc Liêu 5.194 căn) cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thuộc chương trình mục tiêu quốc phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tổng kinh phí trên 470 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải cho biết chương trình không chỉ giúp người dân trên địa bàn tỉnh an cư mà còn tạo nền tảng để lạc nghiệp, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Qua chương trình góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải phân tích những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm khi thực hiện chương trình. Ảnh: A.M

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và thực hiện tốt hơn một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền mục đích, giá trị nhân văn của việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát; sớm hướng dẫn các xã/phường quyết toán kinh phí xây dựng.

Ngoài ra, ông cũng yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, đề xuất các chương trình hỗ trợ nhà ở nhằm đảm bảo các đối tượng (đặc biệt là người có công, gia đình liệt sĩ) có nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống.