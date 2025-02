Những ngày này, nhiều hộ dân thuộc các huyện Gia Bình, Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đang thấp thỏm lo lắng khi giá cà rốt xuống quá thấp.

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Hạp Tiến Viên (thôn Trại Than, xã Cao Đức, huyện Gia Bình) cho biết, năm nay gia đình trồng được 5 mẫu cà rốt. Do ảnh hưởng của bão Yagi hồi tháng 9/2024, nên toàn bộ diện tích trồng muộn hơn khoảng 1 tháng so với khung thời vụ. Bù lại thời tiết thuận lợi, cà rốt sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh, mẫu mã đẹp.

"Lúc đầu dự tính sẽ bán được giá cao, nhưng không ngờ giá cà rốt năm nay lại giảm mạnh", anh Viên nói.

Ông Nguyễn Viết Lâm, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Gia Bình cho biết, giá cà rốt hiện khoảng 3.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với mọi năm.

"Giá những năm trước thường từ 9-11 triệu đồng/sào, có năm giảm mạnh nhưng cũng được 6-7 triệu đồng/sào. Năm nay chỉ còn từ 3-5 triệu đồng/sào, thậm chí có sào chỉ thu được 2 triệu. Trong khi vốn bỏ ra để đầu tư cho 1 sào cà rốt và tiền thuê đất khoảng 3-4,5 triệu đồng. Người nông dân mất công, mất sức mà không có lãi”, ông Lâm thông tin.

Người dân xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh thu hoạch cà rốt.

Anh Hạp Tiến Lâm, Chủ nhiệm HTX thôn Gốm, xã Cao Đức (huyện Gia Bình) cho biết, toàn thôn có 17ha, trồng chủ yếu trên đất bãi. Mọi năm, cứ đến kỳ thu hoạch, trên các thửa ruộng tất bật người mua, chỉ khoảng 5-7 ngày thu hoạch hết.

Năm nay, cà rốt thu hoạch muộn, giá thành giảm, thương lái mua dè dặt, người dân bán cầm chừng đợi giá lên song cũng không ăn thua.

"Nhiều hộ đã phải nhổ bỏ do cà rốt bị quá lứa, già và cần giải phóng đất cho vụ dưa hấu xuân hè", anh Lâm chia sẻ.

Dù phải bán giá thấp, người dân Bắc Ninh cũng đành ngậm ngùi vì phải lấy mặt bằng trồng vụ tiếp.

Từ nhiều năm nay, cà rốt được coi là cây chủ lực vụ đông của người dân xã Cao Đức. Với đặc điểm nguồn đất bãi để trồng cà rốt được bồi đắp và nuôi dưỡng từ phù sa của sông Đuống, sông Thái Bình, cùng với thời tiết khí hậu ôn hòa đã tạo nên chất lượng và hương vị tươi ngon. Người dân thu được hiệu quả kinh tế cao hơn so với việc cấy lúa. Vậy nhưng năm thì kết quả ngược lại.

Tại huyện Lương Tài, ruộng cà rốt nhà bà Vũ Thị Dương, thôn Lai Nguyên, xã Trung Kênh đang có đến hơn chục người cùng thu hoạch.

“Như những năm trước được giá, thương lái tìm đến mua cả ruộng, rồi thuê nhân công tự thu hoạch. Giờ chỉ những hộ nào có thoả thuận, đặt cọc rồi thương lái mới đến thu mua. Những hộ khác phải tự tìm đầu ra. Thoả thuận được giá xong còn phải hỗ trợ thu hoạch và vận chuyển lên xe cho họ”, bà Dương cho biết.

Theo ông Tạ Văn Quốc, một thương lái chuyên thu mua cà rốt để xuất khẩu và vận chuyển vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ, cà rốt năm nay có chất lượng đẹp, củ to, đều nhưng giá lại không cao. Lý do chính là sau bão người dân ồ ạt trồng và thu hoạch muộn hơn so mọi năm. Nguồn cung vượt cầu dẫn đến giá thấp.

Vụ đông năm 2024, tỉnh Bắc Ninh trồng khoảng 6.000ha cây màu các loại, tập trung chủ yếu là khoai tây 2.000ha, cà rốt gần 1.500ha, ngô, hành tỏi, bí xanh và rau các loại.

Không chỉ cà rốt, mà hiện nhiều cây khác như su hào, bắp cải, hành... trong tình cảnh tương tự.

Anh Nguyễn Văn Cường, xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình cho biết, gia đình trồng 5ha cà rốt và 3ha su hào, bắp cải. Cà rốt bán rẻ với giá 3 triệu đồng/sào, còn su hào 500 đồng/củ, trong khi bắp cải 1.000 đồng/kg.