Bùng nổ tại AEON Mall Long Biên với sự xuất hiện của ca sĩ Anh Tú

Trong không khí sôi động của những ngày cuối tuần, sự kiện Cocolux x Club Clio - Wake up your beauty đã diễn ra tại AEON Mall Long Biên, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng, đặc biệt là cộng đồng trẻ yêu làm đẹp. Không chỉ dừng lại ở hoạt động trải nghiệm sản phẩm, chương trình còn tạo dấu ấn khi có sự xuất hiện của ca sĩ Anh Tú.

Đông đảo khách hàng tham quan và trải nghiệm sản phẩm

Trong suốt hai ngày diễn ra, khu vực trải nghiệm của Cocolux và Club Clio luôn đông kín khách tham quan. Hàng nghìn lượt khách đã trực tiếp dùng thử sản phẩm, tham gia các hoạt động tương tác, mini game và trải nghiệm makeup với các sản phẩm chính hãng. Không khí sự kiện càng trở nên sôi động với sự góp mặt của ca sĩ Anh Tú, mang đến nguồn năng lượng trẻ trung và gần gũi.

Ca sĩ Anh Tú “đốt cháy” bầu không khí với những bản nhạc hot hit

Sự đồng hành của Anh Tú không chỉ đóng vai trò là điểm nhấn giải trí, mà còn thể hiện rõ tinh thần mà Cocolux và Club Clio theo đuổi: hiện đại, trẻ trung và lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm. Hình ảnh nghệ sĩ gắn liền với sự tự tin, tích cực và bản sắc cá nhân cũng chính là thông điệp mà hai thương hiệu mong muốn lan tỏa - mỗi người đều sở hữu vẻ đẹp riêng, chỉ cần được “đánh thức” đúng cách.

Điểm đến trải nghiệm làm đẹp thu hút hàng nghìn khách hàng

Trong khuôn khổ sự kiện, gian hàng Cocolux tại AEON Mall Long Biên trở thành một trong những khu vực sôi động và đông khách nhất. Sở hữu vị trí đẹp, không gian mở và thiết kế hiện đại, gian hàng được đầu tư bài bản nhằm mang đến trải nghiệm toàn diện cho khách tham quan.

Gian hàng Cocolux AEON Mall Long Biên thu hút hàng ngàn khách hàng mua sắm

Tại đây, khách hàng không chỉ được dùng thử trực tiếp các sản phẩm, mà còn được trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn như soi da miễn phí, photobooth chụp ảnh check-in.... Mỗi hoạt động đều được thiết kế để khách hàng không chỉ “xem” sản phẩm, mà thực sự chạm - thử - cảm nhận giá trị mà Cocolux và các thương hiệu đối tác mang lại.

Sự đón nhận của khách hàng trong suốt hai ngày diễn ra sự kiện là minh chứng rõ ràng cho định hướng trải nghiệm mà Cocolux theo đuổi. Không đơn thuần là hệ thống bán lẻ mỹ phẩm, Cocolux đang từng bước xây dựng hình ảnh một điểm đến làm đẹp toàn diện, nơi khách hàng được tiếp cận kiến thức, dịch vụ và sản phẩm chính hãng trong một không gian thân thiện, chuyên nghiệp.

Club Clio - đối tác chiến lược của Cocolux

Club Clio là một trong những thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc, nổi bật với hai thương hiệu quen thuộc với giới trẻ châu Á: Clio Professional và Peripera. Trong đó, Clio Professional được biết đến với định vị trang điểm chuyên nghiệp, chất lượng cao như phấn nước cushion, mascara, kem nền, phấn mắt. Peripera lại ghi dấu ấn bằng phong cách trẻ trung, cá tính, bảng màu thời thượng của các dòng son hay bảng mắt, dễ tiếp cận và luôn bắt kịp xu hướng làm đẹp mới.

Clio Professional và Peripera luôn nhận được sự tin yêu của giới trẻ

Tại Việt Nam, Club Clio đã xây dựng được tệp khách hàng trung thành nhờ chất lượng sản phẩm đồng đều và khả năng nắm bắt nhanh các xu hướng trang điểm toàn cầu. Đồng hành cùng Club Clio trong nhiều năm, Cocolux khẳng định vai trò đối tác chiến lược, đưa các sản phẩm chính hãng của Clio Professional và Peripera đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Điểm nổi bật trong mối quan hệ hợp tác này là việc các bộ sưu tập mới của Club Clio luôn được cập nhật nhanh chóng tại hệ thống Cocolux. Thông qua mạng lưới cửa hàng trên toàn quốc, khách hàng có thể dễ dàng mua sắm, trải nghiệm sản phẩm và nhận tư vấn trực tiếp từ đội ngũ chuyên nghiệp.

Hiện nay, Cocolux phân phối hơn 300 thương hiệu mỹ phẩm chính hãng tại AEON Mall Long Biên nói riêng và trên toàn bộ hệ thống nói chung. Việc liên tục mở rộng danh mục thương hiệu, đầu tư vào trải nghiệm khách hàng và hợp tác chặt chẽ với các nhãn hàng quốc tế như Club Clio cho thấy cam kết dài hạn của Cocolux trong việc nâng tầm thị trường mỹ phẩm bán lẻ tại Việt Nam.

Lệ Thanh