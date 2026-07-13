Bảo Thy và ông xã nên duyên vợ chồng vào tháng 11/2019. Sau đám cưới, Bảo Thy chủ động lui về hậu trường, dành phần lớn thời gian cho gia đình nhỏ thay vì chạy show liên tục như trước.

Bảo Thy khoe vóc dáng săn chắc trong một chuyến nghỉ dưỡng.

Bảo Thy tiết lộ ông xã luôn cho cô cảm giác được là người duy nhất. Anh sẵn sàng gác lại công việc kinh doanh bận rộn để tháp tùng vợ đi sự kiện, du lịch khắp nơi trên thế giới và tự tay làm "phó nháy" ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Giai đoạn Bảo Thy mang thai, doanh nhân này tự tay nấu các món ăn bổ dưỡng, để ý từng sở thích nhỏ của vợ.

Không chỉ chiều vợ trong đời sống thường ngày, ông xã còn thường xuyên tổ chức tiệc hoành tráng cho Bảo Thy vào những dịp đặc biệt, cũng như tặng những món quà giá trị từ túi hiệu đến xe hơi hạng sang. Cặp đôi hiện sinh sống tại một biệt thự riêng ở khu đô thị hạng sang Quận 7, TPHCM.

Gia đình nhỏ của Bảo Thy quây quần bên bàn tiệc trang trí bong bóng.

Dù được ông xã lo cho cuộc sống đủ đầy, Bảo Thy vẫn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Dù ít xuất hiện trước công chúng hơn trước, Bảo Thy vẫn duy trì mối quan hệ gắn bó với nhiều đồng nghiệp lâu năm. Trong các dịp sinh nhật, bạn bè thân thiết thường dành tặng cô những bó hoa lớn cùng lời chúc ấm áp hay cùng nhau góp mặt trong những bữa tiệc gia đình ấm cúng.

Bảo Thy bên nhóm bạn thân là các nghệ sĩ nổi tiếng như Hương Giang, Kim Thư, Quang Vinh, Ngô Kiến Huy.

Hành trình giữ vóc dáng thon gọn ở tuổi U40

Bảo Thy gần đây gây chú ý với hành trình thay đổi vóc dáng. Nữ ca sĩ cho biết đã giảm 6kg trong 2 tháng nhờ áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh: cắt hoàn toàn đồ ngọt, hạn chế dầu mỡ và đồ uống có cồn, ưu tiên nạp protein, rau xanh cùng tinh bột tốt như khoai lang, gạo lứt. Khẩu phần được cô chia nhỏ thành 4 bữa mỗi ngày, kết hợp chơi pickleball cường độ cao 3-4 buổi mỗi tuần.

Bảo Thy giữ được vóc dáng đẹp dù đã ở tuổi U40.

Chia sẻ về động lực thay đổi, Bảo Thy thẳng thắn cho rằng vóc dáng thon gọn, vừa vặn mới thực sự giúp phụ nữ tự tin, thay vì tin vào những lời "xã giao" của bạn đời rằng tròn trịa mới đẹp. Cô cũng nhấn mạnh mỗi người có một lựa chọn riêng cho hành trình làm đẹp của mình, dù là kiêng khem tự nhiên hay nhờ đến các phương pháp thẩm mỹ hiện đại.

Từ một "công chúa nhạc teen" của showbiz Việt, Bảo Thy giờ đây được nhìn nhận như hình mẫu người phụ nữ thành đạt: giữ được sự nghiệp, tự chủ tài chính, đồng thời có cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng doanh nhân hết mực yêu chiều. Cô từng khẳng định việc lấy chồng giàu không phải nhờ may mắn mà là kết quả của một tình yêu đủ chín muồi cùng sự nỗ lực không ngừng khi còn độc thân.

Bảo Thy chia sẻ bí quyết giữ vóc dáng với Nhã Phương:

Minh Phi

Ảnh, video: FBNV