NSƯT Hoài Linh vào vai hầu đồng

Phim Người được chọn do Mai Thế Hiệp đạo diễn kiêm biên kịch quy tụ dàn diễn viên gồm: NSƯT Hoài Linh, NSƯT Hạnh Thúy, Huỳnh Phúc, Mai Ngô, NSƯT Văn Báu, Thanh Hương, Phương Thanh...

Trong đó, Hoài Linh vào vai thầy Thạch - người hầu đồng trải qua nhiều biến cố, có nhiều góc khuất nội tâm với tâm lý phức tạp.

Khác những vai hài hay khắc khổ trước đó, nhân vật thầy Thạch mang đến nhiều cảm xúc khi anh theo tín ngưỡng thờ Mẫu ngoài đời.

Mai Thế Hiệp nhận xét: "Không chỉ là anh lớn trong nghề, anh Hoài Linh còn rất yêu văn hóa, yêu tín ngưỡng thờ Mẫu, sống giản dị và luôn cho đi rất nhiều. Nhân vật này rất hợp với anh. Tôi gần như đặt anh Hoài Linh vào hoàn cảnh của bộ phim luôn".

Đạo diễn kể ban đầu Hoài Linh không định nhận lời. Anh phải gửi đến kịch bản thứ 7 và chia sẻ nhiều tâm huyết mới có được cái gật đầu từ nam NSƯT. Suốt quá trình làm kịch bản, Hoài Linh cũng tham gia góp ý không ít lần để nhân vật có chiều sâu và màu sắc hơn.

Nghệ sĩ Hoài Linh. Ảnh: NSX

NSƯT Hạnh Thúy vào vai bà Xoan, cũng là một người hầu đồng. Sau loạt phim điện ảnh trăm tỷ, chị muốn làm mới bản thân ở vai diễn mang màu sắc tâm linh.

Bên cạnh các nghệ sĩ gạo cội là 2 diễn viên trẻ là Huỳnh Phúc - gương mặt hoàn toàn mới của điện ảnh Việt và Mai Ngô - người mẫu nổi tiếng cá tính của làng mốt.

Đạo diễn, biên kịch Mai Thế Hiệp ấp ủ dự án tâm huyết trong thời gian dài. Anh yêu văn hóa cũng đồng thời là người phụng sự Thánh, luôn day dứt chuyện đưa tín ngưỡng thờ Mẫu - nét văn hóa nội sinh của dân tộc lên màn ảnh rộng.

Tín ngưỡng này thờ những vị thánh, những anh hùng dân tộc đã hy sinh để bảo vệ và xây dựng đất nước này; hướng con người về tổ tiên, ông bà.

Nam đạo diễn muốn chia sẻ góc nhìn về văn hóa Việt, những điều anh yêu quý để người trẻ yêu và trân trọng văn hóa dân tộc hơn.

Bảo Thy, Quang Vinh tái hợp

Ca sĩ Quang Vinh ra MV Ôm anh khi em muốn khóc (sáng tác: nhạc sĩ Bảo Thạch) kết hợp ca sĩ Bảo Thy - tròn 18 năm tính từ bản hit chung Ngôi nhà hoa hồng.

Bài ballad mang giai điệu nhẹ nhàng, xoay quanh mối tình chưa trọn vẹn, thấm đẫm cảm xúc buồn nhưng không bi lụy.

Bảo Thạch viết bài này với đúng chất nhạc từng giúp Quang Vinh - Bảo Thy bước lên đỉnh cao năm xưa nhưng pha trộn thêm hơi thở mới nhằm cân bằng giữa xu hướng âm nhạc hiện tại và cảm xúc hoài niệm trong khán giả.

Quang Vinh kể vui sau bài Ngôi nhà hoa hồng, anh vẫn đều đặn gửi nhạc cho Bảo Thy nhưng mất đến 18 năm cô mới nhận lời tham gia.

Quang Vinh, Bảo Thy tái hợp. Ảnh: NVCC

Bảo Thy giải thích rằng do hai người đều có định hướng riêng và cuộc sống cá nhân cần chu toàn; hiện tại mới là thời điểm thích hợp để cùng nhau trở lại.

"Khi nghe ca khúc này, tôi cực kỳ thích. Có lẽ chúng tôi đều đã trưởng thành và dòng nhạc này đã thấm đẫm trong cảm xúc của cả hai, nghe một lần là cảm được", nữ ca sĩ nói.

Trong MV Ôm anh khi em muốn khóc, Quang Vinh vào vai một ca sĩ ở tuổi U50, người từng bước lên đỉnh cao của nghề.

Bảo Thy là hiện thân của ký ức không tên, một phần bản thân mà nam ca sĩ đã bỏ lại giữa những năm tháng mải mê giữa ánh hào quang. Phải đến khi chỉ còn anh và âm nhạc, phần ký ức bị quên lãng từ lâu này mới hiện ra một cách rõ nét.

Lúc thu âm bài này, Bảo Thy gặp vấn đề sức khỏe dẫn đến mất giọng. Thấy người em thân thiết nỗ lực vì sản phẩm, Quang Vinh rất biết ơn.

Ôm anh khi em muốn khóc cũng là bài được đầu tư nhất trong album phòng thu sắp phát hành. Trước đó, anh đã tung 2 bài gồm Lạnh từ trong tim và Và mong chúng ta hạnh phúc.

Trích đoạn MV "Ôm anh khi em muốn khóc"