Ngày 16/5, ca sĩ Quang Lập bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) khởi tố về hành vi Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

C03 đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của người liên quan; đồng thời xác minh tài sản phục vụ việc thu hồi theo quy định.

Ca sĩ Quang Lập tên thật là Diệp Văn Lập, sinh năm 1981 tại An Giang, nổi lên nhờ hát bolero.

Anh xuất thân là doanh nhân, không phải ca sĩ, chỉ đi hát nghiệp dư cho thỏa mãn đam mê. Dù vậy, nam ca sĩ vẫn được nhiều khán giả biết đến, kênh YouTube có hơn 1,2 triệu người theo dõi.

Năm 2015, Quang Lập cùng bạn bè thành lập Trung tâm Giọng ca để đời tại Quận 1 cũ làm không gian cho những người đam mê dòng nhạc xưa biểu diễn.

Quang Lập xuất thân doanh nhân, không phải ca sĩ, chỉ đi hát nghiệp dư. Ảnh: FBNV

Hầu hết giọng ca trong nhóm Giọng ca để đời đều kiếm sống bằng nghề khác. Chính Quang Lập cũng duy trì kinh doanh dụng cụ lau nhà để nuôi đam mê hát.

Trước khi bị khởi tố về hành vi Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Quang Lập đã là cái tên tai tiếng.

Năm 2021, một nhạc sĩ trẻ tố ca sĩ Quang Lập tự ý đăng ký bản quyền 17 ca khúc do mình sáng tác. Ban đầu, nhạc sĩ này chỉ ký hợp đồng cho phép công ty của Quang Lập sử dụng tác phẩm của mình.

Do không đọc kỹ các điều khoản, anh không nhận ra hợp đồng có nội dung cho phép chuyển nhượng quyền tác giả, dẫn đến nhiều video trên YouTube của mình bị đánh dấu vi phạm bản quyền và gỡ bỏ.

Phía Quang Lập khi đó cho biết việc sử dụng các ca khúc được thực hiện trên cơ sở hợp đồng và thỏa thuận giữa các bên.

Quang Lập được nhiều khán giả yêu mến vì cho là có công nâng đỡ nhiều giọng ca trẻ. Ảnh: FBNV

Trung tâm Giọng ca để đời của Quang Lập cũng từng nhiều lần bị réo tên trong các cuộc tranh luận liên quan việc khai thác, quản lý nội dung nhạc bolero trên nền tảng số.

Năm 2025, ca sĩ Quang Lập còn lên tục lên báo do là bị đơn trong vụ tranh chấp căn nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt tại phường Bình Trị Đông kéo dài gần 6 năm.

Tháng 9/2025, TAND TPHCM tuyên chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị Nguyệt, buộc ca sĩ Quang Lập cùng các cá nhân liên quan phải bàn giao lại căn nhà đang tranh chấp cho nguyên đơn.

Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật nhưng anh và các cá nhân liên quan vẫn không chấp hành.

Vì vậy, hôm 1/5 vừa qua, cơ quan thi hành án dân sự TPHCM áp lệnh cưỡng chế đối với ca sĩ Quang Lập và bà Thảo (người đang cư trú ở ngôi nhà tranh chấp), buộc bàn giao nhà tại phường Bình Trị Đông cùng giấy tờ cho bà Nguyễn Thị Nguyệt vào ngày 15/5.

Đắp mộ cuộc tình - Quang Lập

Mi Lê