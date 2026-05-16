Thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc đấu tranh, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác minh, thu thập tài liệu đối với một số đơn vị có dấu hiệu sai phạm.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, 5 vụ án và các đối tượng bị khởi tố gồm:

Vụ án tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (BH Media) với bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc công ty.

Bị can Nguyễn Hải Bình. Ảnh: Bộ Công an

Vụ án tại Công ty TNHH Lululola Entertainment với bị can Võ Văn Nam, Giám đốc công ty.

Bị can Võ Văn Nam. Ảnh: Bộ Công an

Vụ án tại nhóm 1900 Group với bị can gồm Nguyễn Minh Đức (chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt trời) và Ngô Thanh Tùng (chủ hộ kinh doanh Thông Zeo).

Bị can Nguyễn Minh Đức và Ngô Thanh Tùng. Ảnh: Bộ Công an

Vụ án tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn với 2 bị can là Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc công ty.

Bị can Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy. Ảnh: Bộ Công an

Vụ án tại Trung tâm Giọng ca để đời với bị can Diệp Văn Lập, chủ trung tâm.

Bị can Diệp Văn Lập. Ảnh: Bộ Công an

Sau khi VKSND tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng theo đúng quy định.

Hiện nay, cơ quan công an đang tập trung lực lượng để mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các bị can và những đối tượng liên quan, đồng thời xác minh nhằm thu hồi triệt để tài sản.

Song song với đó, Bộ Công an cũng hướng dẫn, chỉ đạo công an các địa phương tổ chức đấu tranh, xử lý các hành vi tương tự trên phạm vi cả nước.

C03 đề nghị các cá nhân, đơn vị có hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ cần chủ động chấm dứt sai phạm, tự nguyện kê khai và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.