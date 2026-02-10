Gala nhạc Việt vừa công bố chương trình dành cho mùa Tết Bính Ngọ 2026. Đây là 1 trong những chương trình giải trí quen thuộc với khán giả Việt Nam nhiều năm qua.

Ca sĩ Cẩm Ly đồng hành cùng "Gala nhạc Việt" suốt 14 năm.

Trong đó, ca sĩ Cẩm Ly là gương mặt đồng hành từ mùa đầu tiên. Suốt 14 năm qua, chị đều đặn xuất hiện biểu diễn ở mỗi mùa Tết.

Ca sĩ không đặt nặng chuyện thù lao, chỉ hy vọng góp chút sức của mình để lan tỏa điều tốt đẹp đến khán giả những ngày đầu năm.

“Cảm giác được hòa mình vào không khí làm việc của những người trẻ khiến tôi thích thú. Tôi vốn dĩ mê Tết, thích thể hiện những bài hát về mùa xuân mang niềm vui đến mọi người”, Cẩm Ly chia sẻ.

Clip ca sĩ Cẩm Ly chia sẻ

Chia sẻ với VietNamNet, Cẩm Ly kể từng muốn đạo diễn Trần Thành Trung - người thực hiện chương trình nên mời các bạn trẻ vì mình đã lớn tuổi, sợ không phù hợp.

Tuy nhiên, chính tình cảm của ê-kíp và sự đón nhận của khán giả tạo động lực để chị gắn bó bền bỉ. Ca sĩ gọi đây là mối duyên “kỳ lạ” mà không thể đánh đổi bằng tiền bạc hay vật chất.

“Tre già măng mọc là quy luật bình thường của cuộc sống. Thế hệ như chúng tôi mỗi năm phải thêm tuổi, còn các em trẻ cũng lớn lên. Dẫu vậy, khi còn những lời mời, khán giả còn yêu thương với tôi đã là niềm hạnh phúc lớn”, Cẩm Ly tâm sự.

Cẩm Ly nhận bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM vì các hoạt động tích cực cho cộng đồng.

Tại sự kiện, Cẩm Ly cũng nhận bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM vì những đóng góp tích cực trong dự án VietNamLove, chương trình Chung tay vì đồng bào và các hoạt động xã hội trong năm 2025. Ngoài giọng ca Người về cuối phố, nhiều nghệ sĩ cũng được vinh danh đợt này như: Ca sĩ Phương Thanh, Thanh Ngọc, Ngô Kiến Huy, hoa hậu Lê Hoàng Phương, MC Nguyên Khang…

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Phương Thanh trao lì xì, quà tặng cho các em nhỏ khó khăn.

Tại sự kiện, các nghệ sĩ trao các phần quà cho 500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM (bao gồm Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Mỗi phần quà gồm bao lì xì, quà, bánh kẹo…

Đại diện ê-kíp cho biết luôn nỗ lực để Gala nhạc Việt không chỉ là món quà giải trí cho khán giả mà còn là nơi lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến xã hội.

Gala nhạc Việt năm nay hướng đến tinh thần khởi đầu tích cực sau một năm nhiều biến động. Chủ đề Năm mới khởi sắc được xây dựng như thông điệp cổ vũ khán giả bước sang năm mới với năng lượng lạc quan.

Chương trình giới thiệu hơn 10 ca khúc được sáng tác riêng cho dịp Tết, kết hợp màu sắc âm nhạc từ vui tươi, trẻ trung đến những giai điệu mang tính hoài niệm.

Các ca sĩ Ngô Kiến Huy, Thanh Ngọc, Giang Hồng Ngọc, hoa hậu Như Vân tại sự kiện.

Năm nay, Gala nhạc Việt quy tụ 70 nghệ sĩ tham gia. Nhiều anh trai, anh tài, chị đẹp, em xinh bước ra từ các show truyền hình hot thời gian qua góp mặt như: Bùi Công Nam, Duy Khánh, Tăng Phúc, Minh Tuyết, Trang Pháp, Lâm Bảo Ngọc… Bên cạnh đó, chương trình có sự góp mặt của những tên tuổi như: Cẩm Ly, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Trấn Thành, Noo Phước Thịnh…

Gala Nhạc Việt Tết 2026 sẽ lên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM. Phần 1 phát vào đêm 11/2, phần 2 phát vào đêm Giao thừa 16/2.

Ảnh, clip: HK, BTC