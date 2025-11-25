Tối 24/11, Đan Trường công khai bản sao kê tài khoản ngân hàng để minh bạch hoạt động từ thiện. Tổng số tiền quyên góp được là 268 triệu đồng, bao gồm 100 triệu đồng của nam ca sĩ.

Sau khi gây tranh cãi trên mạng xã hội, anh thông báo dừng kêu gọi và xóa bài vận động từ thiện hôm 23/11.

Toàn bộ số tiền nói trên sẽ được chuyển đến UBND – MTTQ các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk để mua vật tư hoặc hỗ trợ tiền mặt giúp bà con sửa chữa lại nhà cửa sau lũ.

Về lùm xùm, Đan Trường từng nhiều lần kêu gọi từ thiện quy mô nhỏ, mang tính chất thân tình với người hâm mộ. Anh khẳng định vẫn luôn công bố bản sao kê tài khoản ngân hàng mỗi đợt vận động.

Do đang ở Mỹ, anh chưa kịp mở tài khoản riêng cho từ thiện nên đăng bài kêu gọi nhanh các fan ruột chung tay góp sức.

"Tiếp thu ý kiến của mọi người, khi về Việt Nam tôi sẽ mở tài khoản từ thiện riêng tại để tiện minh bạch cho các lần sau", Đan Trường viết.

Ông bầu Hoàng Tuấn - quản lý ca sĩ Đan Trường - nói thêm với VietNamNet: "Do chúng tôi chưa cập nhật quy định của pháp luật cũng như Đan Trường đang ở Mỹ mà đợt kêu gọi này chưa mở tài khoản riêng. Chiều 24/11, tôi đã cho nhân viên ra ngân hàng để được tư vấn thông tin về cách mở tài khoản chuyên dụng cho hoạt động từ thiện. Chúng tôi luôn lắng nghe các ý kiến đóng góp, tiếp thu và làm theo".

Ca sĩ Đan Trường. Ảnh: FBNV

Trước đó như VietNamNet đưa tin, ca sĩ Đan Trường có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật khi kêu gọi quyên góp bằng tài khoản cá nhân "PHẠM ĐAN TRƯỜNG".

Căn cứ khoản 2 Điều 17 Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, cá nhân phải mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại theo từng cuộc vận động để tiếp nhận, quản lý toàn bộ tiền đóng góp tự nguyện, bố trí địa điểm phù hợp để tiếp nhận, quản lý, bảo quản hiện vật đóng góp tự nguyện trong thời gian tiếp nhận; có biên nhận các khoản đóng góp tự nguyện bằng tiền mặt, hiện vật tiếp nhận được khi tổ chức, cá nhân đóng góp yêu cầu.

Cá nhân không được tiếp nhận thêm các khoản đóng góp tự nguyện sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận đã cam kết và có trách nhiệm thông báo đến nơi mở tài khoản về việc dừng tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện.