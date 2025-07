Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 chính thức khởi động trong đó nổi bật là sự xuất hiện của các ca sĩ, diễn viên.

Trần Như Ngọc (Lily Chen) sinh năm 1995, quê Tây Ninh, được coi là một trong những ứng viên sáng giá. Cô đa tài với nhiều vai trò: ca sĩ, diễn viên, MC, người mẫu và doanh nhân, đồng thời còn là dược sĩ. Lily Chen từng đạt Á quân Tình bolero 2019, Á quân Én vàng 2022 và tham gia các bộ phim như Thất sơn tâm linh, Mẹ rơm, Mẹ biển.

Phan Huỳnh Như Thùy sinh năm 1995, đến từ Đà Nẵng sở hữu thành tích ấn tượng với Á quân Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng (2016 & 2019), Á quân Hãy nghe tôi hát 2021, và Quán quân Cười xuyên việt - Tiếu lâm hội. Những ca khúc cover nổi tiếng như Lạc trôi, Nổi gió lên, Hôm nay em rất mệt.

Từ trái sang phải, trên xuống dưới: Lily Chen, Phan Huỳnh Như Thùy, Phạm Yến, Văn Minh Trúc.

Phạm Yến sinh năm 1991, đến từ TPHCM mang đến kinh nghiệm phong phú từ sân khấu kịch và truyền hình. Tốt nghiệp loại Giỏi ngành Diễn viên kịch - Điện ảnh tại Trường Đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM, cô từng đoạt Quán quân Cười xuyên việt - Tiếu lâm hội và giải Ba chương trình Tiếu lâm tứ trụ.

Văn Minh Trúc sinh năm 1994, quê Lâm Đồng hiện là MC, biên tập viên tại Đài Truyền hình Pháp luật và diễn viên tự do. Cô từng góp mặt trong series Dâu hào môn. "Tôi muốn truyền tải thông điệp về quyền bình đẳng và pháp luật đến phụ nữ trẻ. Vẻ đẹp cần đi đôi với trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội", cô chia sẻ.

Miss Grand Vietnam 2025 chính thức mở rộng độ tuổi dự thi từ 18 đến 35 tuổi, phù hợp với quy định mới từ tổ chức Miss Grand International. Cuộc thi cũng hợp tác với các Giám đốc Bản quyền Khu vực trên toàn quốc để chuyên nghiệp hóa quá trình tuyển chọn.

Ban tổ chức quy tụ đội ngũ điều hành mạnh với hoa hậu Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân, Lê Phan Hạnh Nguyên đảm nhận vị trí các vị trí quan trọng khác nhau.

Bên cạnh chuỗi hoạt động nhưThe Grand Voice, The Grand Walk, The Grand Heat, The Grand Shoot, The Grand Chat, The Grand Trend, The Grand Business cuộc thi còn tổ chức thêm 2 phần thi: Thiết kế vương miện và Thiết kế Trang phục Văn hóa Dân tộc.

