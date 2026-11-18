Trò chuyện với phóng viên VietNamNet, ca sĩ Duy Mạnh khẳng định "không có ác ý" trong vụ ồn ào với một ca sĩ nổi tiếng. Lần đầu, anh tiết lộ mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng.

"Không ác ý" trong vụ ồn ào với một ca sĩ nổi tiếng

- Mối duyên giữa anh và điện ảnh trong phim "Trại giam hạnh phúc" lần này là thế nào?

Khoảng 20 năm trước, tôi từng đóng phim điện ảnh Đẻ mướn. Do hình ảnh trên mạng, tôi nhận nhiều lời mời đóng vai giang hồ, ông trùm nhưng đều từ chối. Tôi không ưa bạo lực, mời đóng vai hài thì được.

Tôi và anh giám đốc sản xuất Trại giam hạnh phúc quen nhau từ lần tôi được chọn làm đại sứ cho phim Hàn Yadang: Ba mặt lật kèo. Tôi có nói với anh có vai nào nhỏ nhỏ, vui vui cho mình tham gia.

Nếu đã nhận việc, tôi sẽ làm hết trách nhiệm. Anh Trung Lùn đề nghị cạo đầu, tôi cạo luôn. Vài ngày sau, khi tóc còn thưa, tôi đã nhuộm 7 màu chỉ để lên sân khấu diễn cùng ban nhạc Ngọt. Hôm tiếp theo, tôi lại nhuộm đen để quay MV nhạc phim.

Anh Trung Lùn hỏi tôi có khóc được không? Tính tôi vui vẻ, hài hước nên chỉ nhận vai hài, tốt nhất là ít thoại vì trí nhớ dạo này không tốt. Nhưng khi viết bài Đóa tường vi vẫn nở, tôi khóc thật. Tôi sáng tác hơn 300 bài hát nhưng đây là bài đầu tiên về một loài hoa.

Hôm phim công chiếu, tôi rơi nước mắt. Tôi hạnh phúc, căng thẳng, chắc do vui quá mà mất ngủ. Tôi vui vì khán giả cảm nhận được bài hát dù không xuất sắc lắm, trung bình thôi.

Ca sĩ Duy Mạnh sáng tác nhạc phim và tham gia diễn xuất 1 vai khách mời trong "Trại giam hạnh phúc". Ảnh: NSX

- Công việc của anh gần đây ra sao?

Tôi rất bận. Kể cả thời đỉnh cao lúc ra album Tình em là đại dương, tôi cùng lắm chỉ bận 1 năm đầu chứ không bận suốt như bây giờ. Tôi là "thợ hát", không phải ngôi sao nên show nào cũng là công việc, không phân biệt chương trình lớn hay đám cưới, tiệc tùng...

Đến giờ, tôi vẫn yêu nghề. So với cùng thế hệ, tôi là người hiếm hoi có thể chơi với các nghệ sĩ trẻ là bạn của con gái. Các bạn muốn nghe chia sẻ từ tôi còn tôi học hỏi nhiều cái mới từ các bạn. Tôi bắt đầu thử sức với các dòng nhạc mới, làm những điều mới và cập nhật các làm nghề của ca sĩ thời nay.

- Gần đây, tên anh được nhắc nhiều trong vụ ồn ào lời qua tiếng lại với ca sĩ Tuấn Hưng. Sao anh không chia sẻ về âm nhạc như vậy trên mạng xã hội mà luôn chọn những nội dung thị phi, tiêu cực và gây tranh cãi?

Trên mạng xã hội, tôi chỉ đăng những gì vui vẻ, hài hước, không muốn chia sẻ những thứ buồn bã, tiêu cực. Một số người đã chụp lại, cắt ghép, biến nó thành một vụ ồn ào. Tôi giữ im lặng vì không thích giải thích.

Tôi cũng là con người. Lên sân khấu, tôi bông đùa, trêu chọc mọi người còn khi buồn, tôi viết nhạc. Tôi không thích giải thích nên không quan tâm thị phi hay người ta nói gì về mình. Tôi chỉ quan tâm những ai đã tiếp xúc với mình ngoài đời. Nếu làm sai với họ, tôi sẽ dằn vặt bản thân.

Ca sĩ Duy Mạnh trong buổi trò chuyện với VietNamNet. Ảnh: Nguyễn Văn Hà

Ở tuổi ngoài 50, tôi thực sự không muốn vướng vào ồn ào. Chuyện giữa tôi và cậu kia đằng sau còn rất nhiều vấn đề khác. Tôi không ác ý với ai; không bao giờ xâm phạm kinh tế và sức khỏe của người khác.

- Anh rút kinh nghiệm gì sau lần gây ồn ào này?

Tôi chỉ có thể nói rằng những thứ trên mạng không đúng. Người ta lấy câu nói của tôi gắn vào một nghệ sĩ khác để thêu dệt, gây hiểu lầm.

Mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng, phải dùng thuốc

- Tuổi ngoài 50, bên trong anh thay đổi thế nào?

Nhiều năm nay, tôi mắc chứng mất ngủ; hôm nào quá vui, buồn hay uống một ly bia, rượu thôi cũng không ngủ được, phải dùng thuốc. Chứng mất ngủ xuất phát từ thói quen viết nhạc lúc 2-3h sáng và việc thường xuyên bay đi diễn. Những năm 2007-2008, có tháng tôi đi diễn nước ngoài tới 12-13 lần, mấy năm gần đây mới ít lưu diễn.

"Đóa tường vi vẫn nở" (nhạc phim "Trại giam hạnh phúc") - ca sĩ Duy Mạnh

Vấn đề này cũng nghiêm trọng nhưng tôi vẫn ổn, chưa đến nỗi. Tôi thường dùng thuốc ngủ để điều chỉnh giờ ngủ, không để ảnh hưởng tới công việc.

Gần đây, tôi dành thời gian tập nhảy. Do hồi trẻ chơi bóng bị chấn thương, hễ tôi vận động mạnh là đầu gối đau nhức. Tôi vừa giảm 5kg và tăng cường các bài tập chân để theo kịp yêu cầu của biên đạo.

Tôi đi khám sức khỏe 6 tháng/lần, thỉnh thoảng có tí vấn đề như mỡ máu, còn lại rất tốt. Ngoài ra, tôi cũng bị hẹp vách ngăn mũi và dễ dị ứng. Hồi nhỏ, tôi từng là VĐV bơi lội. Sau này, tôi đá bóng và tập Muay Thái.

- Việc con gái - ca sĩ Cầm theo nghề của mình, hẳn anh vui và tự hào?

Ban đầu, tôi định hướng con trở thành giáo viên dạy piano cho người nước ngoài vì bạn thạo tiếng Anh, lại biết một chút tiếng Italia. Việc bạn vào showbiz khiến tôi lo, không hài lòng.

Bạn vui với âm nhạc cũng tốt nhưng theo nghề lâu dài lại là câu chuyện khác. Mỗi bài hit thời nay chỉ sống được vài tháng, sau đó thế nào? Bạn phải kiếm được kinh tế và đầu tư cho sản phẩm tiếp theo. Nếu đầu tư quá nhiều tiền mà sản phẩm không thành công, bạn chẳng thể đi đến đâu cả. Đó là lý do tôi muốn bạn sống với công việc ổn định thay vì sống bằng hào quang.

Duy Mạnh vừa vui vừa lo khi con gái theo nghề ca sĩ. Ảnh: FBNV

Tôi yên tâm một chút khi ca sĩ ngày nay cạnh tranh văn minh. Nếu ở thời chúng tôi, nghệ sĩ sẵn sàng dìm nhau, hại nhau, tranh nhau từng vị trí to nhỏ trên poster các bạn bây giờ sẽ so kè nhau ai làm nhạc hay hơn. Nhưng áp lực cạnh tranh thời nay lớn hơn xưa nhiều. Các bạn có quá nhiều đối thủ, nhiều sản phẩm được đầu tư lớn vẫn không thành công.

- Anh kiếm nhiều tiền thì tiêu vào đâu?

Hồi trẻ, tôi rất thích sắm đồ hiệu, gần đây mới mặc đồ trong nước vì local brand (thương hiệu nội địa - PV) giờ làm quần áo rất đẹp. Con trai tôi học trường quốc tế, học quyền Anh, tiếng Anh. Những MV tôi làm gần đây có cái 500-600 triệu, có cái 700-800 triệu, hai cái live session phải tốn tiền tỷ!

Chỉ yêu vợ, muốn "tiết kiệm" sức khỏe

- Anh đang tìm kiếm điều gì trong cuộc sống, nghề nghiệp?

Tôi là người viết nhạc, không ước mơ trở thành ngôi sao. Hai năm trước, khi diễn 2 bài Bắt taxi và Tôi là dân 37, lần đầu tôi có cảm giác mình là một nghệ sĩ biểu diễn.

Gần đây, tôi gặp một ê-kíp trẻ và được đề nghị làm liveshow cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp vào khoảng tháng 2, 3 năm sau. Liveshow này, tôi muốn hát cùng những người trẻ như Hà Lê, Pháo, Cao Bá Hưng... Tôi muốn chơi âm nhạc cùng các bạn.

Tôi mất nhiều sự hứng thú, nhiều việc chỉ làm bằng trách nhiệm. Tôi mong giữ sức khỏe và chút đam mê còn lại, chứ tuổi tôi muốn phát triển thêm cũng khó.

Nhạc của tôi giờ chỉ còn thế hệ 7X, 8X và 9X nghe để hoài niệm. Sắp tới, tôi sẽ phối mới lại thành R&B hoặc Funky nhảy nhót cho vui.

Ca sĩ Duy Mạnh. Ảnh: FBNV

Con người dựa vào 4 thứ để sống: Tình yêu, niềm vui, hạnh phúc và hy vọng. Như mẹ tôi, khi bố tôi mất, bà đã không còn tình yêu, hạnh phúc, tuổi già cũng chẳng có hy vọng gì. Thế là bà sống dựa vào niềm vui là xem phim bộ cả ngày, thiếu TV là không chịu được.

Tôi hiện có niềm vui, có hạnh phúc. Tôi hy vọng các con lớn lên sống tốt. Vợ và con gái tôi đều đã có bài hát riêng, sang năm tôi sẽ viết một bài cho con trai.

Về tình yêu, tôi chỉ yêu vợ tôi thôi - người tôi cưới từ năm 24 tuổi. Lúc mới cưới, trong tôi hơi mâu thuẫn. Nếu hạnh phúc quá, tôi sẽ không viết được nhạc. Tôi phải cố hình dung cảnh chia tay mới viết được bài Tình em là đại dương.

Trong các con số, người ta thích số 6 (lộc), 8 (phát), riêng tôi thích số 5 - một con số vừa đủ. Nghệ sĩ nghèo quá không làm được gì, giàu quá sẽ mất hết cảm xúc. Sau album đầu tay, tôi kiếm được số tiền lớn nên sống buông thả, ăn chơi thâu đêm nên trải qua cảnh đó rồi.

Lúc in album đầu tay, nhà phát hành đề nghị tôi lấy tên Kiếp đỏ đen cho sốc nhưng tôi từ chối. Tất cả bài hát tôi viết cho vợ mình đều có 5 từ; và bài Tình em là đại dương cũng đặt đúng vị trí số 5 trong album đó. Đến giờ, chúng tôi vẫn rất hạnh phúc. Nếu thời gian có thể quay lại, tôi sẽ sống "tiết kiệm" sức khỏe hơn, bớt buông thả lại. (cười)