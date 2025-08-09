Chia sẻ với VietNamNet, ca sĩ Duyên Quỳnh nói thành công của loạt ca khúc về tình yêu quê hương - đất nước, nổi bật là Viết tiếp câu chuyện hòa bình giúp sự nghiệp cô thăng hoa, cuộc sống cũng nhiều thay đổi.

Ca sĩ Duyên Quỳnh.

Từ đầu năm đến nay, công việc của cô suôn sẻ, tần suất chạy show khá dày đặc ở khắp các tỉnh thành.

“Thời gian qua, tôi vẫn tích cực mang lời ca tiếng hát đến bà con khắp mọi nơi. Tôi hạnh phúc, biết ơn vì những nỗ lực trong nhiều năm đã được ghi nhận”, Duyên Quỳnh chia sẻ.

Sắp tới, Duyên Quỳnh có kế hoạch phát hành album Viết tiếp câu chuyện hòa bình phần 2 vào đúng dịp 22/12 - Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ca sĩ Duyên Quỳnh hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

Cô mong những ca khúc viết về quê hương, ngợi ca đất nước, con người Việt Nam sẽ 1 lần nữa được đón nhận, lan truyền rộng rãi như album phần 1 đã đạt được.

Mới đây, ca sĩ được mời làm đại sứ truyền thông của dự án thiện nguyện Sách trao em. Duyên Quỳnh kể mình lớn lên ở vùng quê nghèo của tỉnh Đắk Lắk.

Từ nhỏ, cô đam mê đọc sách nhưng do điều kiện thiếu hụt nên phải mượn từ thư viện rồi đọc xoay vòng với bạn bè.

Ca sĩ Duyên Quỳnh là đại sứ truyền thông của dự án "Sách trao em".

Cô nhận lời góp mặt vai trò đại sứ với hy vọng có thể chung tay góp sức, giúp các em nhỏ, nhất là những nơi còn thiếu sách, thiếu điều kiện học tập được tiếp cận sớm và nhiều hơn với sách.

Nữ ca sĩ đánh giá cao thông điệp ban tổ chức đưa ra: Một đầu sách trao đi, như gieo 1 hạt giống yêu thương vào trái tim non trẻ.

Cô hy vọng qua dự án, các em sẽ thêm nhiều đầu sách, có hành trang chỉn chu bước vào năm học mới.

Trong vai trò đại sứ truyền thông của chương trình, nhà báo Trung Nghĩa cho rằng trẻ em rất cần được chia sẻ tình yêu sách, thói quen đọc sách. Với các bạn nhỏ ở vùng sâu, vùng xa sách càng rất cần thiết.

Nhà báo Trung Nghĩa quan niệm những cuốn sách có giá trị khi bạn đọc xong và giá trị ấy được nhân lên khi nó không chỉ cất lên kệ mà trao đến những nơi cần sách.

"Trẻ em vùng sâu vùng xa khi nhận được những cuốn sách ấy sẽ đón nhận với niềm vui vỡ òa. Tôi mong rằng trong văn hóa đọc luôn có văn hóa chia sẻ", anh nói.

Ca sĩ Duyên Quỳnh và nhà báo Trung Nghĩa (giữa) mong muốn lan tỏa văn hóa đọc đến các trẻ em vùng sâu vùng xa.

Dự án Sách trao em được tổ chức như một hành trình liên tục: Tiếp nhận sách cũ còn giá trị, phân loại và trao tận tay các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn hay những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai bão lũ.

Bookas - đơn vị thực hiện dự án đặt mục tiêu trang bị 1.000 tủ sách cho các thư viện cộng đồng tại vùng sâu, vùng xa - nơi trẻ em vẫn còn thiếu thốn cơ hội tiếp cận tri thức.

Mỗi tủ sách sẽ là 1 “cánh cửa mở” dẫn các em đến với thế giới mới, khơi dậy niềm say mê học hỏi và nuôi dưỡng ước mơ.

Thông qua hoạt động trên, ban tổ chức mong muốn góp phần thu hẹp khoảng cách tri thức giữa các vùng miền.

Trong tương lai, chương trình sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động đồng hành như các buổi giao lưu, talkshow về văn hóa đọc, các buổi truyền cảm hứng viết sách và gieo tri thức.

Ảnh, clip: HK, BTC