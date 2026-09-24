Ca sĩ Emcee L - thành viên nhóm nhạc Da LAB vừa phát hành album solo đầu tay Kịch bản đầu tiên gồm 8 bài: Bức tường ngăn cách hai ta, Hạnh phúc cho mỗi người, Tránh xa anh ra, Knock knock knock, Bộ phim kết thúc, Để ta bắt đầu lại, Chạy về thành phố đêm và Tình yêu lớn.

Khi nghe theo thứ tự, 8 bài hát trở thành một kịch bản về tình yêu hoàn chỉnh, từ yêu, rạn nứt, chia xa, tìm lại nhau và cuối cùng là lựa chọn ở bên nhau.

Emcee L chọn bài kết album là Tình yêu lớn để quay MV. Sản phẩm kể câu chuyện cảm động giữa 2 chàng trai và 1 cô gái là bạn thân từ thuở học sinh đến tuổi xế chiều.

Quách Văn Thơm đến mừng Emcee L ra album solo đầu tay.

Bài hát làm bật lên thông điệp: "Tình yêu lớn không phải là yêu nhiều người mà chọn một người để yêu đến hết cuộc đời". Qua câu chuyện của 3 người, MV còn phản ánh một khía cạnh của "tình yêu lớn" là dũng cảm lùi bước để người mình yêu có được hạnh phúc trọn vẹn.

Sở hữu lượng lớn bài hit trong sự nghiệp, Emcee L không tránh khỏi áp lực mỗi khi ra sản phẩm mới nhưng tin vào duyên phận.

"Ngày trước, chính bài Chuyện đôi ta cũng bị từ chối nên tôi mới tự phát hành và may mắn thành hit. Bài Tình yêu lớn này cũng tương tự. Tôi tin vào số phận của từng bài hát. Khi đã dành hết tâm huyết cho tác phẩm, kể cả khi nó không hit, tôi cũng đã làm hết sức trong khả năng", anh nói.

Dịp này, Emcee L cũng thông tin việc cùng 2 người bạn thành lập công ty giải trí với mong muốn phát triển vai trò nhà sản xuất âm nhạc và xây dựng, định hướng phát triển sự nghiệp cho nghệ sĩ. Anh xác nhận vai trò đồng sáng lập, nhà sản xuất âm nhạc và nghệ sĩ độc quyền của công ty.

Emcee L thành lập công ty riêng, làm chủ tịch ở tuổi 37.

Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của VietNamNet, Emcee L còn là cổ đông lớn nhất và chủ tịch của công ty.

Emcee L tên thật là Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1989, gia nhập Da LAB năm 2018. Ngoài vai trò ca sĩ, anh nổi bật với khả năng sáng tác, là đồng tác giả của loạt hit như: Nước mắt em lau bằng tình yêu mới, Gác lại âu lo, Thức giấc, Chạy khỏi thế giới này, Bầu trời mới… và tác giả của các bài: Chuyện đôi ta, Sinh ra đã là thứ đối lập nhau...

Trong đó, siêu hit Chuyện đôi ta thu về hơn 90 triệu lượt nghe trên Spotify, 69 triệu lượt xem trên YouTube tính đến tháng 9/2026; hiện là bài hát Việt có lượt phát cao thứ 2 Spotify Việt Nam, từng lọt Top 200 Spotify Global Viral Chart.

Emcee L và Muộii song ca "Tình yêu lớn"

Ảnh: NVCC