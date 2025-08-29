Chia sẻ với VietNamNet, Hồ Quang Hiếu nói trong hơn nửa năm qua, cuộc sống anh nhiều thay đổi.

Vợ chồng Hồ Quang Hiếu vui đùa bên quý tử.

Từ khi "lên chức", ca sĩ thấy bản thân suy nghĩ trưởng thành hơn. Trước đây khi còn độc thân, anh thoải mái đi chơi cùng bạn bè, tiệc tùng gặp gỡ mọi người, còn giờ mọi thứ chỉ xoay quanh công việc và vợ con.

“Chăm con khá mệt vì phải theo giờ sinh học của bé. Có đêm tôi chỉ ngủ khoảng 2-3 tiếng vì thức trông con. Vợ chồng tôi thay phiên nhau, không nhờ vả người thân hay vú nuôi vì muốn con cảm nhận hơi ấm từ cha mẹ”, anh kể.

Ca sĩ trưởng thành, sống trách nhiệm từ khi có con.

Thời gian qua, Hồ Quang Hiếu vẫn đi show ca hát để duy trì kinh tế và lửa nghề. Dù vậy, sau show diễn, anh tranh thủ về nhà ngay lập tức.

Nam ca sĩ sắp xếp thời gian để được gần gũi con. Niềm vui lớn nhất của anh là ngắm con, chứng kiến bé trườn, lăn, bập bẹ từng tiếng “cha, mẹ”. Khi nam ca sĩ gọi tên, con biết phản ứng, cười đùa khiến anh hạnh phúc.

Hồ Quang Hiếu xem sự có mặt của con trai là món quà tuyệt vời nhất của cả 2 vợ chồng.

“Tôi có con khá trễ, mong đợi đã lâu để có được giây phút ý nghĩa này nên rất trân trọng”, anh nói thêm.

Đôi vợ chồng thường xuyên chụp ảnh gia đình để lưu lại kỷ niệm.

Anh chọn cách sống chậm, suy nghĩ thấu đáo mọi thứ. Ca sĩ quan niệm hình ảnh người cha rất quan trọng, là tấm gương để con noi theo.

Hồ Quang Hiếu biết ơn vợ Tuệ Như vì đã thấu hiểu, đồng hành, chia sẻ mọi buồn vui cùng mình trong cuộc sống.

Cả hai đã làm thủ tục đăng ký kết hôn. Sau khi con cứng cáp, họ sẽ tổ chức đám cưới.

Nhờ có con, anh càng thương yêu bà xã, hiểu được những thiệt thòi mà cô phải trải qua sau sinh như đánh đổi sức khỏe, tuổi xuân và sắc vóc.

Hồ Quang Hiếu muốn bù đắp cho bà xã Tuệ Như.

Anh phụ giúp vợ việc nhà, quan tâm cảm xúc cô nhiều hơn. Ca sĩ quan niệm luôn dành sự quan tâm cho con nhưng bà xã mới chính là người đồng hành suốt đời nên anh luôn muốn bù đắp, yêu chiều cô nhất có thể.

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như đăng ký kết hôn hồi tháng 5/2023, sau vài tháng yêu nhau. Từ khi về chung nhà, cặp đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào trên trang cá nhân, được nhiều khán giả yêu thích.

Clip khoảnh khắc hạnh phúc của Hồ Quang Hiếu bên vợ con

Ảnh, clip: NVCC