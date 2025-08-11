Ngày 11/8, tờ The Sun đưa tin nữ ca sĩ Katy Perry và ê-kíp đã bị xử phạt sau khi quay một phần MV Lifetimes tại Công viên tự nhiên Ses Salines - khu vực được UNESCO công nhận là Di sản thế giới mà không có giấy phép hợp lệ.

Theo nhà chức trách, cảnh quay diễn ra vào tháng 7/2024 trên đảo S’Espalmador, giữa Ibiza và Formentera. Bộ Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Môi trường quần đảo Balearic cho biết đây là “vi phạm nghiêm trọng” và đã mở cuộc điều tra về khả năng gây thiệt hại sinh thái, nhắm vào công ty sản xuất WeOwnTheCity.

Cơ quan môi trường cho biết ê-kíp chưa từng xin phép trước khi ghi hình. Kết quả điều tra cho thấy khu vực không bị tổn hại lâu dài, vì vậy ngoài khoản tiền phạt 5.197 bảng Anh (hơn 180 triệu đồng), không áp dụng hình phạt bổ sung.

Ca sĩ Katy Perry diện bikini trên đảo.

MV "Lifetimes" có nhiều phân cảnh quay trên đảo:

MV Lifetimes do Stillz đạo diễn, ghi lại hình ảnh Katy Perry nhảy múa trên vách đá, vui chơi trên bãi biển và tiệc tùng tại nhiều điểm nổi tiếng ở Ibiza và Formentera. Đây là đĩa đơn thứ 2 của cô trong năm 2024, nối tiếp Woman’s World - ca khúc cũng từng nhận nhiều phản hồi trái chiều về phần lời.

Hiện Katy Perry đang lưu diễn toàn cầu với Lifetimes Tour, bắt đầu từ tháng 4 tại Bắc Mỹ, đi qua Nam Mỹ, châu Âu, châu Á và dự kiến kết thúc ngày 7/12.

Sinh năm 1984, Katy Perry là một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế giới với hơn 143 triệu bản thu âm bán ra và là ca sĩ đầu tiên có 5 MV vượt mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube.

Ảnh, Video: Katy Perry