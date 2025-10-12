Theo Daily Mail, Katy Perry diện áo tắm đen liền mảnh, âu yếm hôn cựu Thủ tướng Canada.

Một số bức ảnh khác cho thấy Justin Trudeau ôm eo Katy Perry, cả 2 cười đùa và trao nhau ánh nhìn thân mật. Nhân chứng cho biết những hình ảnh được chụp cuối tháng 9 từ một du khách trên tàu ngắm cá voi: “Ban đầu tôi chỉ thấy họ trò chuyện, nhưng sau đó họ bắt đầu hôn nhau”.

Ảnh thân mật của Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: Daily Mail

Hiện cả 2 chưa phản hồi truyền thông, nhưng hình ảnh nhanh chóng gây bão mạng, làm dấy lên tin đồn hẹn hò giữa ngôi sao nhạc pop và chính trị gia người Canada.

Tin đồn này khởi nguồn từ tháng 7, khi họ bị bắt gặp dùng bữa tối thân mật ở Montreal, sau đó dạo chơi công viên Mount Royal và Trudeau xuất hiện tại concert của Katy Perry ở Canada. Một nguồn tin thân cận tiết lộ mối quan hệ từng “chững lại” hồi tháng 8 vì lịch trình bận rộn nhưng “không có điều gì tiêu cực” giữa 2 người.

Vóc dáng nóng bỏng của nữ ca sĩ được bắt gặp ở bãi biển.

Trước đó, Katy Perry chia tay Orlando Bloom hồi tháng 6 sau gần 10 năm gắn bó và có một con gái chung Daisy Dove (5 tuổi).

Về phía Justin Trudeau, ông ly thân với vợ Sophie Grégoire năm 2023 sau 18 năm chung sống, có 3 con: Xavier (17 tuổi), Ella-Grace (16 tuổi) và Hadrien (11 tuổi). Ông từ chức vài tháng trước sau gần một thập kỷ cầm quyền.

Katy Perry sinh năm 1984 là một trong những nữ ca sĩ thành công nhất thế giới với hơn 143 triệu bản thu âm, 13 đề cử Grammy và là nghệ sĩ đầu tiên có 5 MV vượt mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube.

Katy Perry ăn tối cùng cựu Thủ tướng Canada:

Video: TMZ