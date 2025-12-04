Trong chương trình Người kể chuyện tình, giám khảo - ca sĩ Lâm Vũ chia sẻ nhiều về quan điểm sống và làm việc.

Ngôi sao của sân khấu miền Tây quen thuộc với hình ảnh đi diễn cùng ban nhạc riêng. Anh duy trì thói quen này nhằm đảm bảo chất lượng âm nhạc tốt nhất.

Lâm Vũ giải thích chỉ mang theo ban nhạc riêng khi tham gia các chương trình lớn vì chi phí không rẻ lại không được tính thêm vào cát-sê. Thông thường, anh ứng tiền túi để đầu tư cho tiết mục, sau đó mới lấy cát-sê trang trải các khoản chi.

Khi được hỏi về bộ sưu tập xe, Lâm Vũ thừa nhận sở hữu nhiều chiếc xe nhưng giá trị nhất là chiếc Mercedes-AMG G63 có giá khoảng 10 tỷ đồng.

"Với tôi, xe chỉ là phương tiện. Tôi từng bị tai nạn giao thông đến 4 lần nên bây giờ luôn ưu tiên sự an toàn cho bản thân và gia đình. Dù mua nhiều xe, tôi lại có thói quen không chạy một chiếc xe quá lâu, thường sẽ đổi xe sau khoảng 5 năm", anh nói.

Ca sĩ Lâm Vũ. Ảnh: NSX

Về cuộc sống cá nhân, Lâm Vũ và bạn gái đang hạnh phúc nhưng chưa vội kết hôn: "Cả hai đang tính có một em bé rồi mới tính đến chuyện đám cưới. Trong thời điểm gặp nhiều biến cố, cô ấy là người đồng hành, lo lắng và động viên tôi nhiều nhất".

Nam ca sĩ chia sẻ khá thoải mái vì ở độ tuổi nhất định không còn quá đặt nặng chuyện bị khán giả "soi" đời tư.

Theo anh, nghệ sĩ thời nay khác xưa khi đời tư không còn quá bí mật mà được cập nhật liên tục trên mạng xã hội. Vì vậy, điều quan trọng nhất là nghệ sĩ vẫn giữ được chất lượng sản phẩm và giá trị nghề nghiệp.

Sắp tới, Lâm Vũ dồn sức cho liveshow Nhịp thời gian 3 với quy mô 1.000 khán giả, dự kiến diễn ra trong tháng 12 này.

Việc tổ chức liveshow không chỉ để anh thỏa mãn đam mê âm nhạc mà còn mang ý nghĩa thiện nguyện. Cụ thể, giọng ca 7X sẽ trích một phần doanh thu hỗ trợ người dân miền Trung sau lũ.

Nhiều năm qua, Lâm Vũ vẫn duy trì việc dùng lợi nhuận từ âm nhạc để xây cầu, xây nhà tình thương và hỗ trợ mổ tim cho người dân.

Mi Lê