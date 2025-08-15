Họp báo có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Đăng Khôi, Cường Seven, Thanh Duy, S.T Sơn Thạch, Kiên Ứng, Tiến Đạt, Đoan Trang, Vy Oanh, Quốc Thiên...

Sánh đôi bạn trai Lâm Bảo Châu, ca sĩ Lệ Quyên hút ánh nhìn với trang phục trẻ trung, gợi cảm. Cô nói không thể vắng mặt trong sự kiện quan trọng của đồng nghiệp thân thiết.

Trước nhiều đồng nghiệp và khán giả, Phan Đinh Tùng gây chú ý khi hôn vợ Thái Ngọc Bích say đắm.

Lệ Quyên và Đàm Vĩnh Hưng đến mừng Phan Đinh Tùng ra sản phẩm. Ảnh: NVCC

Theo kế hoạch ban đầu, MV Thiên la địa võng (sáng tác: Nguyễn Hoàng Vinh) được phát hành cách đây 1 năm nhưng vì dồn sức thi Anh trai vượt ngàn chông gai, Phan Đinh Tùng quyết định lùi lịch ra mắt đồng thời đầu tư thêm cho sản phẩm.

Ca sĩ tâm đắc nhất việc MV này khai thác đề tài mà anh luôn canh cánh trong lòng: xã hội luôn tồn tại những "thiên la địa võng" dưới lớp vỏ hào nhoáng có thể hủy hoại cả một đời người.

Phan Đinh Tùng nói thời trẻ từng trải qua không ít thử thách, cám dỗ nên hiểu rõ sức hút chết người của những cuộc vui phù phiếm, những lời rủ rê đường mật.

Phan Đinh Tùng khoe giọng tại sự kiện.

Anh thậm chí đứng trước ngã rẽ cuộc đời và đã vượt qua nên muốn dùng âm nhạc nhắc nhở thế hệ trẻ giữ mình.

Trong MV, Phan Đinh Tùng vào vai chiếc bóng luôn ẩn hiện trong màn đêm, biểu tượng cho lương tâm và tiếng nói nội tâm, chứng kiến trọn vẹn quá trình sa ngã của một cô gái.

Bài hát khai thác quãng giọng cao, dày của Phan Đinh Tùng. Không chỉ khán giả cũ, anh còn tham vọng dùng sản phẩm chinh phục người trẻ.

Dàn anh tài đến chúc mừng Phan Đinh Tùng. Ảnh: NVCC

Giọng ca 7X nhận định người trẻ đang đối diện nhiều áp lực, cám dỗ, cả những khủng hoảng thể chất lẫn tinh thần. Vì vậy, thông điệp của bài hát không mới nhưng còn nguyên tính thời sự.

Trích đoạn MV "Thiên la địa võng"