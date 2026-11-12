Phương Thanh hóa giải hiểu lầm quá khứ, hỗ trợ Siu Black trở lại sân khấu sau biến cố đời sống, bệnh tật. Ca sĩ tiết lộ đàn chị phải chạy thận đều đặn hằng tuần nên sức khỏe phần nào xuống dốc.

Cặp đôi ca sĩ Phương Thanh - Siu Black từng có mối quan hệ tri kỷ trước khi xảy ra mâu thuẫn kéo dài gần 1 thập kỷ. Giai đoạn 2013-2015, khi Siu Black vướng khủng hoảng cá nhân, Phương Thanh đứng ra hỗ trợ, kêu gọi giúp đỡ và dàn xếp công việc cho đồng nghiệp. Tuy nhiên, những hiểu lầm phát sinh sau đó khiến 2 nữ ca sĩ ngừng liên lạc trong thời gian dài.

Cặp đôi ca sĩ Phương Thanh - Siu Black tái hợp trên sân khấu.

Tại sự kiện của hoa hậu Minh Châu vừa được tổ chức tại TPHCM, cặp đôi xuất hiện và biểu diễn cùng nhau. Họ hát các ca khúc quen thuộc như Và ta đã thấy mặt trời, Ly cà phê Ban Mê… Trong lúc hát chung, Phương Thanh chủ động tiết chế, giảm bớt nội lực giọng hát của mình vì sợ lấn át Siu Black.

Chia sẻ với VietNamNet, Phương Thanh cho biết sau nhiều năm, cả 2 vẫn gắn bó yêu thương nhau như thuở ban đầu.

"Tính tôi không thích là nói thẳng, còn đã thương nhau thì phải nghĩ cách xây dựng cho nhau, chứ không tạo ra sự ỷ lại. Là nghệ sĩ đồng nghiệp, chúng tôi cùng đi, cùng hát, cùng mưu sinh nên tôi muốn mỗi người đều có thể tự lực cánh sinh", Phương Thanh bày tỏ.

Nữ ca sĩ cũng không muốn chứng minh tình cảm dành cho Siu Black bằng những câu chuyện tiền bạc hay sự hỗ trợ vật chất. Với chị, điều đáng quý là có thể đồng hành, tạo cơ hội để người chị tiếp tục làm nghề trong khả năng của mình.

Phương Thanh nhận xét sức khỏe Siu Black giảm sút do mắc bệnh thận nhưng tinh thần vẫn lạc quan, giọng hát đầy máu lửa.

"Chị Siu đã 60 tuổi, lại mắc bệnh thận nên việc chạy thận chắc chắn ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, tinh thần chị rất tốt, giọng hát vẫn rực lửa như ngày nào, đó là điều tuyệt vời nhất", Phương Thanh nói.

Siu Black được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối và phải lọc máu từ cuối tháng 11/2025 đến nay. Theo Phương Thanh, nhiều đồng nghiệp cũng dành tình cảm cho nữ ca sĩ. Mỗi người có cách thể hiện sự quan tâm khác nhau nhưng đều mong muốn kết nối, giúp Siu Black có thêm cơ hội gặp gỡ khán giả và duy trì hoạt động nghệ thuật.

Clip Phương Thanh - Siu Black hát "Ly cà phê Ban Mê" cùng Nguyên Vũ

Ca sĩ Nguyên Vũ cho hay anh chính là người chủ động kết nối để 2 nữ ca sĩ đứng chung sân khấu. Khi nhận lời mời, cả Phương Thanh và Siu Black đều vui vẻ nhận lời, thu xếp lịch trình và không đặt nặng chuyện cát-sê.

Nguyên Vũ khẳng định Phương Thanh và Siu Black đã thực sự hết giận hờn, hóa giải mọi khúc mắc và ngày càng thấu hiểu nhau hơn. Thậm chí trước giờ diễn ra sự kiện, Phương Thanh còn chủ động đi đón Siu Black đến địa điểm tổ chức. Phương Thanh mỗi khi đi diễn ở Pleiku sẽ thăm Siu Black và ngược lại, “Họa mi núi rừng” cũng ghé chơi nhà đàn em mỗi khi tới TPHCM.

Ca sĩ Nguyên Vũ và hoa hậu Minh Châu.

Tại sự kiện, hoa hậu Minh Châu được ca sĩ Nguyên Vũ thay mặt ban tổ chức trao sash, bằng chứng nhận và vương miện luân lưu của cuộc thi. Ban tổ chức kỳ vọng với vai trò mới, cô sẽ tích cực tham gia các hoạt động quảng bá, lan tỏa những giá trị nhân văn, đồng thời góp phần kết nối cộng đồng.

Ảnh, clip: BTC, TU