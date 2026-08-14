Buổi công chiếu phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu vừa diễn ra tại TPHCM. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Phương Thanh, NSƯT Cao Minh, Cody Nam Võ, Huỳnh Lập, Tín Nguyễn...

Trong phim, Phương Thanh đảm nhận vai cô Hương, người quản nghĩa trang. Chia sẻ với VietNamNet, nữ ca sĩ cho biết đây là một vai diễn nhỏ nhưng mang đến cho chị nhiều cảm xúc. Quá trình đóng, chị nghẹn ngào khi chứng kiến những hình ảnh gắn với sự hy sinh, mất mát và ký ức của những người đã nằm xuống.

Ca sĩ Phương Thanh trở lại với phim điện ảnh.

Áp lực lớn nhất khi tham gia phim của Phương Thanh không nằm ở diễn xuất hay thoại mà ở việc sắp xếp thời gian. Lịch hoạt động âm nhạc dày khiến chị nhiều lần phải di chuyển liên tục giữa các tỉnh thành. Có khi vừa hát xong ở Phú Quốc, nữ ca sĩ phải ra sân bay từ sáng sớm để trở về và lên phim trường quay ngay.

Sự tự nhiên trong diễn xuất cũng là điều giúp nữ ca sĩ không gặp nhiều khó khăn khi học thoại hay thể hiện tâm lý nhân vật. Chị tự nhận mình thoải mái, vô tư, vì thế khi bước vào vai diễn thường cố gắng sống với nhân vật thay vì tính toán quá nhiều về kỹ thuật diễn xuất.

Phương Thanh chọn sống thoải mái, không đặt nặng tham vọng nghề nghiệp.

Ở tuổi ngoài 50, cách nhìn của Phương Thanh về nghề và sự nổi tiếng có nhiều thay đổi. Nữ ca sĩ không còn đặt nặng lượt view, lời khen hay những phản ứng ồn ào trên mạng xã hội như trước.

“Tầm tuổi này tôi thật sự thoải mái, chúng tôi không còn cạnh tranh vị trí số 1, số 2. Với khán giả, sự hồ hởi, phấn khởi và khen tặng thuở ban đầu không còn nữa mà là yêu trong âm thầm, lặng lẽ. Điều quan trọng nhất là sức khỏe và giữ được tình yêu nghệ thuật”, chị giãi bày.

Dẫu vậy, Phương Thanh không cho phép bản thân dừng lại. Chị quan niệm trước nay phải luôn tự đặt ra yêu cầu cao hơn cho chính mình. Đó cũng là cách để người nghệ sĩ giữ được sức sống lâu dài và chứng minh giá trị bằng chính sự nghiêm túc với nghề.

Đạo diễn Huỳnh Lập chia sẻ về dự án.

Trong Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, bên Cạnh Phương Thanh, Cody Nam Võ đảm nhận vai chính Trí Bình - một chàng trai trẻ loay hoay tìm kiếm những khoảnh khắc rực rỡ trong đời mình. Tại sự kiện, anh xúc động chia sẻ bản thân có nhiều điểm tương đồng với nhân vật vì từ nhỏ đã không ở cùng gia đình.

"Quá trình đóng phim, tôi được cùng mọi người đi đến nghĩa trang liệt sĩ, những nơi cựu chiến binh đang sống với cơ thể không còn lành lặn. Nhờ vậy mà tôi nhìn nhận lại cuộc sống hiện tại của mình và nhận ra việc được sống với sự đầy đủ, yên bình như vậy là nhờ vào thế hệ ông bà mình”, anh kể.

Đây là dự án điện ảnh thứ 2 của Huỳnh Lập sau Nhà gia tiên đạt doanh thu 242 tỷ đồng năm ngoái. Nam đạo diễn không giấu tham vọng khi đặt mục tiêu ít nhất phải bằng doanh thu phim trước. Anh cho rằng điều này là cần thiết để tạo nguồn lực cho mình và ê-kíp tiếp tục những dự án tiếp theo.

Huỳnh Lập xem đây là bước đi mạo hiểm bởi chủ đề lớn, nặng về nội dung lẫn mặt hình ảnh. Qua dự án, anh mong tạo ra sự kết nối giữa các thế hệ, từ cha ông ở thời chiến đến những người trẻ nhìn về lịch sử bằng thái độ trân trọng, tự hào. Phim thuộc thể loại gia đình - tâm linh - hài, chính thức khởi chiếu từ ngày 21/8.

Clip đạo diễn Huỳnh Lập chia sẻ mong muốn doanh thu cho dự án

Ảnh, clip: HK, NVCC